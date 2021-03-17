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Пенсионеры "наградили" главу района лопатой для очистки снега

Пенсионеры "наградили" главу района лопатой для очистки снега (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 17:06
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   жкх   конфликт   лопата   уборка снега   челябинск   чиновник   
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Таким образом жители попытались привлечь внимание к огромным сугробам во дворах, но чиновник даже не вышел в приемную, отказавшись общаться.

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Метки: видео   жкх   конфликт   лопата   уборка снега   челябинск   чиновник   
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RUSOFOB91LVL Час назад
Есть же рабочий метод, НАВАЛЬНЫЙ краской напишите сразу уберут, в парашке только тогда жопу оторвут
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4k
Барт Симпсон 47 минут назад
надо было по роже этой лопатой.
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9k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Тефтеля посадили но дело его живет-Тефтелевы кучи!)))
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Dionysus
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