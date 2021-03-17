Пенсионеры "наградили" главу района лопатой для очистки снега

Таким образом жители попытались привлечь внимание к огромным сугробам во дворах, но чиновник даже не вышел в приемную, отказавшись общаться.
Пенсионеры в Челябинске скинулись на лопату для уборки снега и подарили ее "уважаемому" главе Калининского района Сергею Колеснику, поскольку ни разу за всю зиму не увидели в своем поселке снегоуборочную технику и дворы заросли сугробами.
«Мы, пенсионеры, скинулись на эти лопаты, так как Сергей Валерьевич не справляется в связи со снегопадами, и мы решили ему помочь, получили пенсии и скинулись. Передайте эти лопаты главе района в подарок. Так как мы содержим вас на наши налоги, то еще как честные налогоплательщики хотим спросить, почему ни разу ни одна техника не прошла за зиму по поселку?» - заявили одна из активисток в приемной главы района.
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Колесник общаться с жителями "Никольской рощи" наотрез отказался, но пенсионеры, как мы видим, смогли привлечь внимание к своей проблеме, а также в напоминание оставили лопату,
чтобы не пришлось приходить с вилами.
В защиту главы района можно сказать, что не только он виноват в сложившейся ситуации. Администрация отказалась оплачивать некачественные работы подрядчика, занимавшегося содержанием дворов и уборкой снега. Сейчас компанию проверяет полиция, в то время как жители вынуждены прыгать по сугробам...
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