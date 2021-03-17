Пенсионеры "наградили" главу района лопатой для очистки снега

Пенсионеры в Челябинске скинулись на лопату для уборки снега и подарили ее "уважаемому" главе Калининского района Сергею Колеснику, поскольку ни разу за всю зиму не увидели в своем поселке снегоуборочную технику и дворы заросли сугробами.

«Мы, пенсионеры, скинулись на эти лопаты, так как Сергей Валерьевич не справляется в связи со снегопадами, и мы решили ему помочь, получили пенсии и скинулись. Передайте эти лопаты главе района в подарок. Так как мы содержим вас на наши налоги, то еще как честные налогоплательщики хотим спросить, почему ни разу ни одна техника не прошла за зиму по поселку?» - заявили одна из активисток в приемной главы района.