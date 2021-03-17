FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2559 постов • 1036 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Над хрупким мальчиком, похожим на 12-летнего пацана, смеялись, пока не узнали, кто он такой

Над хрупким мальчиком, похожим на 12-летнего пацана, смеялись, пока не узнали, кто он такой (14 фото)

Автор:
17 марта 2021 17:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Патковский   Польша   карьера   мем   образ   фото   чиновник   
3580
14
В лентах соцсетей в последнее время стал частенько мелькать парень, который выглядел так, будто вышел на работу в папином костюме вместо отца. Над ним потешались, однако на самом деле он оказался важной персоной.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Патковский   Польша   карьера   мем   образ   фото   чиновник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
владимир 2 часа назад
Измельчал шляхтич.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−55
Владимир Минуту назад
>>Мих Владимир 5 минут назад Могут в ботинки нассать?

если бы... ты я вижу то же Карлов недооцениваешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
bgv 16 минут назад
Школота конечно в акуе!
А кто постарше помнят нашего "пионера"
он еще грозил всех депутатов на "Волги" пересадить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Цыц тут у меня bgv 9 минут назад
На Волги Немцов, вроде, сажал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
bgv Цыц тут у меня 2 минуты назад
не, Кириенко -
позабытый член
правительства
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Явно его пердолит кто-то, из высокопоставленных покровителей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
сапер Водичка 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
pynh 53 минуты назад
"взрослый бы уже раз семь сбил пепел с сигареты"

это одна затяжка, щенок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
865
Денис Ануфриев Час назад
чей пестюк потерялся?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−55
Владимир Час назад
>>Александр 10 минут назад У нас один работал, голос как у девочки,
>>так он усиленно курил и ругался матом, что бы возмужать.

я сам не особо геракл (168 см) но я знаю что с карликами лучше не шутить, и вы с ними поосторжнее... от них любой подлянки можно ожидать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мих Владимир 7 минут назад
Могут в ботинки нассать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−55
Владимир Час назад
прикиньте как он сейчас мстит тем кто его в школе чмырил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu Час назад
Ну и?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр Час назад
У нас один работал, голос как у девочки, так он усиленно курил и ругался матом, что бы возмужать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Viktor Час назад
Маленькая собачка до старости щенок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−55
Владимир Час назад
истинный поляк
мелкий как клоп,а воняет на гектары
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Енот Полиграфович Час назад
Почему то сразу Медведев вспоминается...хоть и выглядит, когда молчит, достаточно серьезно, но ведет себя как ребенок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Bill 2 часа назад
Какой министр финансов - такие и финансы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Петрович Bill Час назад
С финансами в Польше, кстати всё очень неплохо. И да, тамошние средние доходы населения нам пока не догнать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−1
Показать ещё
Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти Герой мемов длиннокот Нобико скончался в возрасте 18 лет Герой мемов длиннокот Нобико скончался в возрасте 18 лет Герой знаменитого мема вырос и рассказал, каково это: быть популярным ребёнком Герой знаменитого мема вырос и рассказал, каково это: быть популярным ребёнком Над Бурятией пролетело НЛО Над Бурятией пролетело НЛО Суд в Польше на законодательном уровне фактически запретил аборты Суд в Польше на законодательном уровне фактически запретил аборты Иван Васильевич снимает депрессию и еще 25+ мемов с известным персонажем Иван Васильевич снимает депрессию и еще 25+ мемов с известным персонажем
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

671394



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как снимали фильм «Гостья из будущего»
5
102
Как снимали фильм «Гостья из будущего»
Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила ответ от него же
1
167
Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Опознанная тарелка: почему многие летающие объекты именно сферической формы?
2
26
Опознанная тарелка: почему многие летающие объекты именно сферической формы?
Как можно объяснить тезис «Философия – служанка богословия»?
1
13
Как можно объяснить тезис «Философия – служанка богословия»?
Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти
Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#интересное#СССР#дтп#сша#автомобили#кот#красота#знаменитости
#фото#люди#животные#автомир#кино#аварии#картинки#прикольные#авария дня#настроение
#интересно#история#прикол#подборка#Россия#авто аварии#приколы#Автомобиль#девушки#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться