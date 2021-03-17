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В лентах соцсетей в последнее время стал частенько мелькать парень, который выглядел так, будто вышел на работу в папином костюме вместо отца. Над ним потешались, однако на самом деле он оказался важной персоной.
В соцсетях фото этого человека, всегда одетого в солидный костюм, неизменно вызывало улыбку, а некоторые интернет-пользователи шутили, что парень выглядит слишком серьезно для своего юного возраста. Кто-то даже создавал мемы, советуя этому герою вернуть отцу его одежду. Но однажды жители Польши раскрыли личность этого товарища в круглых очках.
Оказалось, что мальчик - вовсе и не мальчик, а солидный чиновник, просто довольно молодой. 29-летний Петр Патковский занимает пост заместителя министра финансов Польши.
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За его плечами - успешное окончание юридического факультета Университета Марии Кюри-Склодовской, работа в Министерстве энергетики, а также служба советником в канцелярии премьер-министра Польши.
Одним словом, вполне удачная и серьезная карьера для столь несолидного возраста. Хотя, несмотря на все эти обстоятельства, над чиновником все равно продолжали потешаться. Ему припомнили и нелепо сидящий костюм, и манеру курить.
"У них в Польше нет портных что-ли?"
Do they not have tailors in Poland or something? pic.twitter.com/9dWe3CkH82— Jack Katz (@jackbabbetter) March 13, 2021
"Ему определенно 12 - взрослый бы уже раз семь сбил пепел с сигареты..."
He’s definitely 12, a grown ass adult would have flicked the cigarette at least 7 times before the ashes got that long. Only a novice or a drunk who wants to see how long he can get it lets it go like that. pic.twitter.com/4dkZ6FHdHH— Kyle (@TweetOfKyle) March 14, 2021
Филипп Амтор
А потом в соцсетях вспомнили политиков и просто известных личностей, которые даже лет в тридцать выглядят совершенными мальчишками. Оказывается, этих самых вечных мальчиков в мире довольно много. Наверняка они подвергались насмешкам среди сверстников, однако ни рост, ни облик школяра не помешали им состояться в профессии, найти спутницу жизни и стать уважаемым человеком.
Филипп Амтор
Оказывается, в Германии тоже есть такой моложавый политик, который одновременно выглядит и на 15, и на 30 лет. Знакомьтесь: Филипп Амтор, немецкий юрист и политик Христианско-демократического союза, член Бундестага с момента федеральных выборов в Германии в 2017 году.
Помните этого актера? На втором фото Томасу Броди-Сангстеру 30 лет
To be fair, Thomas Brodie-Sangster is 30 and still looks like that. pic.twitter.com/OoWISocB9b— CurryKingWurst (@CurryKingWurst) March 13, 2021
Иньиго Эррехон
В Испании тоже есть свой "Бенджамин Баттон" - это Иньиго Эррехон (ему почти 40 - точнее,37 лет, но он выглядит как сын маминой подруги).
Иньиго Эррехон
Эррехон - депутат от мадридского округа XI и XII созыва испанских Кoртесов, а именно её нижней палаты Конгресса депутатов. Доктор политических наук в Университете Комплутенсе.
Ну и как не вспомнить то самое фото, которое в свое время вызвало переполох в соцсетях. Мальчик, курящий на трибуне футбольного стадиона и подающий плохой пример пацану, сидящему рядом, оказался вполне взрослым мужчиной.
Турки возмутились видео с курящим ребенком - и зря
Мал золотник, да дорог!
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если бы... ты я вижу то же Карлов недооцениваешь
А кто постарше помнят нашего "пионера"
он еще грозил всех депутатов на "Волги" пересадить.
позабытый член
правительства
это одна затяжка, щенок!
>>так он усиленно курил и ругался матом, что бы возмужать.
я сам не особо геракл (168 см) но я знаю что с карликами лучше не шутить, и вы с ними поосторжнее... от них любой подлянки можно ожидать
мелкий как клоп,а воняет на гектары