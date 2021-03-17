А потом в соцсетях вспомнили политиков и просто известных личностей, которые даже лет в тридцать выглядят совершенными мальчишками. Оказывается, этих самых вечных мальчиков в мире довольно много. Наверняка они подвергались насмешкам среди сверстников, однако ни рост, ни облик школяра не помешали им состояться в профессии, найти спутницу жизни и стать уважаемым человеком.