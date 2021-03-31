Поучительные исторические факты о романах и интрижках королей

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Любовные истории, связанные с особами королевской крови, всегда привлекают внимание общественности - что в старые времена, что сейчас. Может поэтому мы так много знаем о неудачных и зачастую трагических королевских романах. Вот несколько историй из разряда "и потом они не жили долго и счастливо".
1. Генрих VIII и его многочисленные жены
Начать, конечно, стоит с английского короля Генриха VIII и его многочисленных неудачных браков. Сначала он женился на Екатерине Арагонской. Однако вскоре их отношения испортились. Екатерина не смогла произвести на свет наследника мужского пола (хотя и родила будущую королеву Англии Марию I).
Генрих VIII попытался аннулировать брак. Католическая церковь отказала ему, поэтому он принял закон об отделении англиканской церкви от папской власти. Затем Генрих VIII женился на Анне Болейн, которая родила ему еще одну девочку (тоже будущую королеву Англии, Елизавету I). Но он опять не получил желанного наследника мужского пола. Кончилось тем, что Анну обвинили в измене и казнили (на самом деле к этому моменту у Генриха уже вовсю продолжался роман с Джейн Сеймур).
Затем неугомонный король женился на Джейн Сеймур, которая наконец-то подарила ему желанного наследника мужского пола в лице Эдварда. Но Джейн трагически скончалась вскоре после родов. Следующий брак Генриха VIII с Анной Клевской был быстро расторгнут без особых происшествий. Затем он женился на Кэтрин Ховард, но потом обнаружил, что она ему неверна, заключил в тюрьму и казнил.
Наконец, Генрих VIII женился на Кэтрин Парр, своей шестой и последней жене. С ней он жил до самой своей смерти в 1547 году.
Генрих VIII попытался аннулировать брак. Католическая церковь отказала ему, поэтому он принял закон об отделении англиканской церкви от папской власти. Затем Генрих VIII женился на Анне Болейн, которая родила ему еще одну девочку (тоже будущую королеву Англии, Елизавету I). Но он опять не получил желанного наследника мужского пола. Кончилось тем, что Анну обвинили в измене и казнили (на самом деле к этому моменту у Генриха уже вовсю продолжался роман с Джейн Сеймур).
Затем неугомонный король женился на Джейн Сеймур, которая наконец-то подарила ему желанного наследника мужского пола в лице Эдварда. Но Джейн трагически скончалась вскоре после родов. Следующий брак Генриха VIII с Анной Клевской был быстро расторгнут без особых происшествий. Затем он женился на Кэтрин Ховард, но потом обнаружил, что она ему неверна, заключил в тюрьму и казнил.
Наконец, Генрих VIII женился на Кэтрин Парр, своей шестой и последней жене. С ней он жил до самой своей смерти в 1547 году.
2. Маргарет и Таунсенд
Если вы смотрели сериал Netflix "Корона", вы, вероятно, знакомы с печальной историей принцессы Маргарет и офицера ВВС Питера Таунсенда. Для непосвященных: Маргарет и Питер были влюблены друг в друга много лет. Однако тот факт, что Петр ранее уже был женат и развелся, сделал брак между ними невозможным.
То же самое чуть раньше произошло с двоюродным дядей Маргарет, Эдуардом VIII. В обоих случаях британское правительство и англиканская церковь выступили против брака члена королевской семьи с разведенным человеком, первый супруг которого все еще жив. Маргарет могла выйти замуж за Питера Таунсенда только в том случае, если отказалась бы от своего места в престолонаследии. А возможно, и в этом случае на нее все равно как-нибудь надавили бы и запретили этот брак.
В конце концов, эти двое расстались, не выдержав нескольких лет разлуки (Таунсенда специально отослали подальше от Маргарет) и постоянного давления. Потом принцесса вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга-Джонса. А Питер Таунсенд связал себя узами брака с молодой бельгийкой по имени Мари-Люс Джамань, которая, по мнению многих, очень похожа на Маргарет.
То же самое чуть раньше произошло с двоюродным дядей Маргарет, Эдуардом VIII. В обоих случаях британское правительство и англиканская церковь выступили против брака члена королевской семьи с разведенным человеком, первый супруг которого все еще жив. Маргарет могла выйти замуж за Питера Таунсенда только в том случае, если отказалась бы от своего места в престолонаследии. А возможно, и в этом случае на нее все равно как-нибудь надавили бы и запретили этот брак.
В конце концов, эти двое расстались, не выдержав нескольких лет разлуки (Таунсенда специально отослали подальше от Маргарет) и постоянного давления. Потом принцесса вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга-Джонса. А Питер Таунсенд связал себя узами брака с молодой бельгийкой по имени Мари-Люс Джамань, которая, по мнению многих, очень похожа на Маргарет.
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3. Эдвард VIII и Уоллис Симпсон
Когда в 1936 году Эдуард VIII стал королем Англии, он не был женат, но находился в романтических отношениях с американкой Уоллис Симпсон. Ранее она была в разводе и формально все еще замужем за своим вторым мужем. Эдвард страстно желал жениться на Симпсон, однако в этом ему было категорически отказано.
После долгих раздумий любовь в конце концов победила, но для этого Эдуарду пришлось отказаться от трона. В конце концов пара вступила в брак - в 1937 году, на частной церемонии во Франции. Новый король Англии Георг VI, младший брат Эдуарда, запретил членам королевской семьи присутствовать на свадьбе.
Эдуард и Уоллис Симпсон уехали из Англии (или их вынудили уехать) и оставались вместе до смерти Эдварда в 1972 году.
После долгих раздумий любовь в конце концов победила, но для этого Эдуарду пришлось отказаться от трона. В конце концов пара вступила в брак - в 1937 году, на частной церемонии во Франции. Новый король Англии Георг VI, младший брат Эдуарда, запретил членам королевской семьи присутствовать на свадьбе.
Эдуард и Уоллис Симпсон уехали из Англии (или их вынудили уехать) и оставались вместе до смерти Эдварда в 1972 году.
4. Эндрю и Ферги
Брак принца Эндрю и Сары Фергюсон начал распадаться, так как Эндрю подолгу отсутствовал дома из-за своей военно-морской службы. Фергюсон часто видели с другими мужчинами, и в результате пара в 1992 году объявила о своем разводе. Для королевской семьи все, что связано с Сарой Фергюсон, несет оттенок позора - после того, как британские таблоиды опубликовали фотографии, на которых она загорает топлес с каким-то американским бизнесменом. Официально пара развелась в 1996 году.
5. Чарльз и Диана
Принц Чарльз, наследник британского престола, женился на Диане Спенсер в 1981 году, на пышной церемонии, которую наблюдали 750 миллионов человек по всему миру. Однако предполагаемый сказочный брак будущего короля и его королевы на самом деле больше походил на фильм ужасов.
Разница в возрасте почти 13 лет и общая несовместимость, продолжающийся роман Чарльза и его давней подруги Камиллы, и в итоге измены с обеих сторон. Дворец объявил о разводе пары в 1992 году, хотя проблемы у этих двоих начались гораздо раньше. Официально они развелись лишь в 1996 году.
Разница в возрасте почти 13 лет и общая несовместимость, продолжающийся роман Чарльза и его давней подруги Камиллы, и в итоге измены с обеих сторон. Дворец объявил о разводе пары в 1992 году, хотя проблемы у этих двоих начались гораздо раньше. Официально они развелись лишь в 1996 году.
6. Диана и Доди
Летом 1997 года принцесса Диана начала отношения с Доди Аль-Файедом, сыном британского египетского миллиардера Мохамеда Аль-Файеда. К сожалению, автокатастрофа унесла жизни Дианы, Доди и их водителя. Пара только что завершила совместный отпуск на юге Франции и направлялась в Лондон.
7. Принц Али Хан и Рита Хейворт
Али Хан был сыном Ага Хана III, лидера мусульман-исмаилитов, имевшего "княжеский" статус, полученный от британских правителей в Индии. Принц Али Хан был кем-то вроде плейбоя и встречался со многими известными светскими львицами и кинозвездами. После развода со своей первой женой Али женился на голливудской звезде Рите Хейворт. Однако свои прежние замашки не оставил, что очень не понравилось новоиспеченной супруге - например, ее очень бесило, когда он танцевал с голливудской актрисой Джоан Фонтейн... У пары также были споры по поводу того, в какой религии растить их дочь Ясмин. В общем, все закончилось разводом в 1953 году - всего через четыре года после свадьбы.
8. Эндрю и Ку Старк
В начале 1980-х принц Эндрю завязал отношения с американской актрисой Ку Старк. Эти двое были очевидно влюблены друг в друга, и Эндрю собирался сделать предложение. Однако пресса, а затем и королевская семья вскоре узнали, что Старк снялась в довольно пикантном фильме под названием "Эмили". Из-за давления со стороны семьи Эндрю пришлось прекратить эти отношения.
9. Принцесса Анна и Марк Филлипс
Принцесса Анна и Марк Филлипс впервые встретились на вечеринке для любителей лошадей в 1968 году. Пять лет спустя они официально связали себя узами брака. У пары родилось двое детей, сын Петр и дочь Зара. Однако, как и в случае брака братьев Анны Чарльза и Эндрю, брак Анны и Марка был отмечен неверностью и закончился разводом.
В частности, Марк стал отцом ребенка от внебрачной связи Анны со школьным учителем из Новой Зеландии.
В частности, Марк стал отцом ребенка от внебрачной связи Анны со школьным учителем из Новой Зеландии.
10. Каролина Матильда и Иоганн Фридрих Струэнзе
Каролина Матильда родилась принцессой Великобритании, а затем стала королевой-консортом Дании и Норвегии, когда вышла замуж за короля Кристиана VII. Между ними, однако, отсутствовала какая-либо страсть. Король Кристиан VIII не торопился консумировать свой брак и хладнокровно относился к жене на протяжении их отношений. У него также был ряд внебрачных связей.
Кроме того, он страдал психическим заболеванием. В результате его врач Иоганн Фридрих Струэнзе стал фактическим регентом. Струэнзе и Кэролайн Матильда пришлось править вместе - и в процессе они сблизились и полюбили друг друга. Широко распространено мнение, что именно Струэнзее был отцом второго ребенка Каролины Матильды.
В конце концов, кто-то "застукал" Струэнзе и Каролину Матильду. Родственники сослали ее в Ганновер. Это означало, что они разлучили ее с детьми и она больше никогда их не видела. Струэнзе постигла еще более трагическая судьба - его казнили.
Кроме того, он страдал психическим заболеванием. В результате его врач Иоганн Фридрих Струэнзе стал фактическим регентом. Струэнзе и Кэролайн Матильда пришлось править вместе - и в процессе они сблизились и полюбили друг друга. Широко распространено мнение, что именно Струэнзее был отцом второго ребенка Каролины Матильды.
В конце концов, кто-то "застукал" Струэнзе и Каролину Матильду. Родственники сослали ее в Ганновер. Это означало, что они разлучили ее с детьми и она больше никогда их не видела. Струэнзе постигла еще более трагическая судьба - его казнили.
11. Клеопатра и Марк Антоний
Клеопатра была правительницей Египетского царства периода Птолемеев. Она заключила стратегический союз с триумвиратом Октавиана, Лепида и Марка Антония в их битве против заговорщиков, унесших жизнь Юлия Цезаря. В процессе этого союза Клеопатра и Марк Антоний начали один из самых легендарных романов в истории.
Через некоторое время Марк Антоний повздорил с Октавианом, который и так уже точил на него зуб - ведь раньше Антоний был женат на его сестре, а потом бросил ее из-за Клеопатры. Найдя подходящий повод, Октавиан объявил войну Антонию и Клеопатре. Перед неминуемым вторжением Октавиана в Египет Марк Антоний заколол себя мечом и был доставлен к Клеопатре, где и умер у нее на руках. Вскоре после этого Клеопатра покончила с собой. А Октавиан присоединил Египет к римским владениям.
Через некоторое время Марк Антоний повздорил с Октавианом, который и так уже точил на него зуб - ведь раньше Антоний был женат на его сестре, а потом бросил ее из-за Клеопатры. Найдя подходящий повод, Октавиан объявил войну Антонию и Клеопатре. Перед неминуемым вторжением Октавиана в Египет Марк Антоний заколол себя мечом и был доставлен к Клеопатре, где и умер у нее на руках. Вскоре после этого Клеопатра покончила с собой. А Октавиан присоединил Египет к римским владениям.
12. Шах Джахан и Мумтаз
Как и у большинства правителей империи Великих Моголов, у Шах Джахана было несколько жен. Но его любимой супругой была Мумтаз, которую он называл своей главной императрицей. На протяжении всего их брака она служила ценным доверенным лицом и сопровождала мужа даже во время военных кампаний. После того, как Мумтаз скончалась при родах 14-го ребенка, Шах Джахан решил почтить ее память поистине грандиозным образом.
Он заказал огромный мавзолей из мрамора, который должен был стать последним пристанищем его любимой. Этим мавзолеем был Тадж-Махал, один из лучших образцов архитектуры периода Великих Моголов и одно из самых узнаваемых сооружений в мире.
Он заказал огромный мавзолей из мрамора, который должен был стать последним пристанищем его любимой. Этим мавзолеем был Тадж-Махал, один из лучших образцов архитектуры периода Великих Моголов и одно из самых узнаваемых сооружений в мире.
13. Педру I и Инес де Кастро
Педру был наследником португальского престола. Хотя он был женат на Констанcе, он быстро увлекся одной из ее фрейлин Инес де Кастро и завязал с ней роман. Когда Констанса скончалась, Педру попросил разрешения у своего отца, короля Афонсу IV, жениться на Инес. Однако Афонсу отказался, опасаясь, что ее связи с кастильской знатью могут подорвать их власть. Вместо этого Афонсу отлучил Инес от королевского двора.
Пара по-прежнему тайно поддерживала отношения и успела за это время родить троих детей. Когда Афонсу узнал об этом, его реакция была пугающей: он приказал казнить Инес (лишние наследники были некстати, это могло в будущем привести к братоубийственной войне).
После смерти отца Педру стал королем Португалии, и одним из его заметных достижений было то, что он нашел убийц Инес и предал их суду. Хотя одному из них удалось сбежать, двух других он приговорил к смертной казни. По легенде, он вырвал сердца убийц из груди в качестве расплаты за то, что они сделали с ним.
Пара по-прежнему тайно поддерживала отношения и успела за это время родить троих детей. Когда Афонсу узнал об этом, его реакция была пугающей: он приказал казнить Инес (лишние наследники были некстати, это могло в будущем привести к братоубийственной войне).
После смерти отца Педру стал королем Португалии, и одним из его заметных достижений было то, что он нашел убийц Инес и предал их суду. Хотя одному из них удалось сбежать, двух других он приговорил к смертной казни. По легенде, он вырвал сердца убийц из груди в качестве расплаты за то, что они сделали с ним.
14. Королева Виктория и принц Альберт
Королева Англии Виктория и ее муж принц Альберт поженились в 1840 году. За 21 год совместной жизни у пары родилось девять детей. К сожалению, Альберт скончался в 1861 году в относительно молодом возрасте 47 лет от брюшного тифа. Это была ужасная потеря, которую Виктория так и не смогла преодолеть. Всю оставшуюся жизнь она носила траур по мужу и старалась по минимуму участвовать в общественной жизни.
15. Елизавета I и Роберт Дадли
Как известно, королева Англии Елизавета I никогда не была замужем, и историки называют ее королевой-девственницей. Единственным человеком, за которого Елизавета хотела выйти замуж, был Роберт Дадли, ее друг детства и доверенное лицо. Когда жена Дадли Эми скончалась, Элизабет и Дадли серьезно подумывали о свадьбе. Однако многие предполагали, что смерть Эми могла быть убийством, совершенным Дадли. В итоге влиятельные советники отговорили Елизавету от этого брака.
16. Король Хусейн и королева Алия
После того, как его первые два брака закончились разводом, король Иордании Хусейн женился в третий раз на Алие Баха уд-дин Тукан. Королева Алия и король Хусейн родили двоих детей и усыновили третьего ребенка из лагеря беженцев. Король Хусейн помог создать Управление королевы Иордании, что позволило королеве Алие заняться различными проектами социального развития, близкими ее сердцу.
Она сыграла важную роль в предоставлении женщинам Иордании права голоса. К сожалению, их брак и жизнь Алии были прерваны, когда она погибла в результате крушения вертолета в 1977 году. Королеве было всего 28 лет.
Она сыграла важную роль в предоставлении женщинам Иордании права голоса. К сожалению, их брак и жизнь Алии были прерваны, когда она погибла в результате крушения вертолета в 1977 году. Королеве было всего 28 лет.
17. Наполеон и Жозефина
В 1796 году Наполеон Бонапарт женился на Жозефине Богарне. Хотя у них обоих случались внебрачные связи, на самом деле они безмерно любили друг друга. К сожалению, императрица Жозефина не смогла произвести на свет наследника.
В результате они согласились на развод, чтобы Наполеон мог повторно жениться и родить желаемого наследника. Даже после разрыва их брака Наполеон все еще питал чувства к Жозефине. Он был в изгнании на острове Эльба, когда услышал о ее кончине и, как сообщается, был настолько подавлен, что заперся в своей комнате на два дня. Когда Наполеон умирал на острове Святой Елены в 1821 году, его последними словами были: "Франция, армия, глава армии, Жозефина".
В результате они согласились на развод, чтобы Наполеон мог повторно жениться и родить желаемого наследника. Даже после разрыва их брака Наполеон все еще питал чувства к Жозефине. Он был в изгнании на острове Эльба, когда услышал о ее кончине и, как сообщается, был настолько подавлен, что заперся в своей комнате на два дня. Когда Наполеон умирал на острове Святой Елены в 1821 году, его последними словами были: "Франция, армия, глава армии, Жозефина".
18. Людовик XVI и Мария-Антуанетта
Мария Антония родилась как эрцгерцогиня Австрии. Ее мать, императрица Мария Тереза, решила прекратить военные действия с Францией, устроив брак со своей тогдашней 14-летней дочерью и наследником французского престола Луи-Огюстом. Через четыре года после свадьбы Луи-Огюст взошел на престол как Людовик XVI, и Мария Тереза, теперь известная как Мария-Антуанетта, стала королевой Франции.
Однако их правление было отмечено скандалами, которые еще больше подогрели разочарование французской общественности в монархии. Марию-Антуанетту многие во Франции обвиняли в чрезмерной расточительности, усугубляющей финансовые проблемы страны. В 1789 году грянула Французская революция, основной целью которой была отмена монархии. Революционеры объявили Францию республикой в 1792 году. В следующем году они казнили на гильотине Людовика XVI и Марию Антуанетту.
Однако их правление было отмечено скандалами, которые еще больше подогрели разочарование французской общественности в монархии. Марию-Антуанетту многие во Франции обвиняли в чрезмерной расточительности, усугубляющей финансовые проблемы страны. В 1789 году грянула Французская революция, основной целью которой была отмена монархии. Революционеры объявили Францию республикой в 1792 году. В следующем году они казнили на гильотине Людовика XVI и Марию Антуанетту.
19. Мария Румынская и Георг V
Хотя и Мария Эдинбургская, и принц Уэльский Джордж оба были внуками королевы Виктории, что делало их кузиной и кузеном, их связывали романтические отношения. Джордж был очарован "сверкающими голубыми глазами и шелковистыми светлыми волосами" Марии. Он хотел сделать ей предложение руки и сердца, и пара даже получила одобрение бабушки Джорджа, королевы Виктории, и их отцов.
Однако обе их матери были против этого союза. Матери Джорджа не нравились прогерманские настроения семьи Марии, а мать Марии, выросшая в Русской православной церкви, была против браков между двоюродными братьями и сестрами. В конце концов, Джордж стал королем Англии Георгом V, а Мария - супругой короля Сербов, Хорватов и Словенцев, впоследствии короля Югославии.
Однако обе их матери были против этого союза. Матери Джорджа не нравились прогерманские настроения семьи Марии, а мать Марии, выросшая в Русской православной церкви, была против браков между двоюродными братьями и сестрами. В конце концов, Джордж стал королем Англии Георгом V, а Мария - супругой короля Сербов, Хорватов и Словенцев, впоследствии короля Югославии.
20. Король Александр I и королева Драга
В 1900 году король Сербии Александр I объявил о своем намерении жениться на Драге Машин, бывшей фрейлине его матери, которая в 36 лет была на 12 лет старше его и до этого уже была замужем. Огромная разница в возрасте, малая вероятность того, что у нее родится наследник, и тот факт, что она имела низкий статус, означали, что союз встретил многочисленные возражения как со стороны семьи Александра, так и со стороны сербского народа.
Александр, однако, настоял на своем, и вызвал еще большее возмущение, назвав брата Драги предполагаемым наследником престола. В итоге группа заговорщиков из организации "Черная рука" спланировала и осуществила государственный переворот, штурмовав королевский дворец и захватив власть. Король и королева были зверски убиты, их трупы были изуродованы и выброшены через окно в дворцовый сад, где пролежали еще несколько дней.
Александр, однако, настоял на своем, и вызвал еще большее возмущение, назвав брата Драги предполагаемым наследником престола. В итоге группа заговорщиков из организации "Черная рука" спланировала и осуществила государственный переворот, штурмовав королевский дворец и захватив власть. Король и королева были зверски убиты, их трупы были изуродованы и выброшены через окно в дворцовый сад, где пролежали еще несколько дней.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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