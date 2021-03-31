Поучительные исторические факты о романах и интрижках королей

Начать, конечно, стоит с английского короля Генриха VIII и его многочисленных неудачных браков. Сначала он женился на Екатерине Арагонской. Однако вскоре их отношения испортились. Екатерина не смогла произвести на свет наследника мужского пола (хотя и родила будущую королеву Англии Марию I).



Генрих VIII попытался аннулировать брак. Католическая церковь отказала ему, поэтому он принял закон об отделении англиканской церкви от папской власти. Затем Генрих VIII женился на Анне Болейн, которая родила ему еще одну девочку (тоже будущую королеву Англии, Елизавету I). Но он опять не получил желанного наследника мужского пола. Кончилось тем, что Анну обвинили в измене и казнили (на самом деле к этому моменту у Генриха уже вовсю продолжался роман с Джейн Сеймур).



Затем неугомонный король женился на Джейн Сеймур, которая наконец-то подарила ему желанного наследника мужского пола в лице Эдварда. Но Джейн трагически скончалась вскоре после родов. Следующий брак Генриха VIII с Анной Клевской был быстро расторгнут без особых происшествий. Затем он женился на Кэтрин Ховард, но потом обнаружил, что она ему неверна, заключил в тюрьму и казнил.



Наконец, Генрих VIII женился на Кэтрин Парр, своей шестой и последней жене. С ней он жил до самой своей смерти в 1547 году.