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Поучительные исторические факты о романах и интрижках королей

Поучительные исторические факты о романах и интрижках королей (20 фото)

Автор:
31 марта 2021 14:33
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   королевская жизнь   короли   любовные истории   познавательно   романы   факты из прошлого   хочу все знать   
1014
20
Любовные истории, связанные с особами королевской крови, всегда привлекают внимание общественности - что в старые времена, что сейчас. Может поэтому мы так много знаем о неудачных и зачастую трагических королевских романах. Вот несколько историй из разряда "и потом они не жили долго и счастливо".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   королевская жизнь   короли   любовные истории   познавательно   романы   факты из прошлого   хочу все знать   
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Andrei 2 часа назад
Ужасно корявый перевод.
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22k
Владимир 2 часа назад
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12k
Андрей Дядя 2 часа назад
Генрих восьмой вообще то огромный профит поимел , а его потомки, в том числе и царствующая ныне Баба Лиза Вторая, и тем более . в результате своей бурной жизни и разводам он послал подальше папу римского , который не захотел благословлять его . церковь стала англиканской , а монарх - главой церкви. какие профиты от отсюда поимел перечислять думаю не стоит.
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