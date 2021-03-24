Гроб в четыре пенни: история первых лондонских ночлежек

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Проблема бездомных всегда было одной из самых острых проблем, стоящих перед обществом. Когда появляется богатство, появляется и неравенство. Иногда оно становится зашкаливающим - и именно такая картина сложилась в Лондоне в 1800-х годах.
В связи с промышленной революцией, полностью изменившей структуру общества, Лондон постоянно рос и развивался. Он увеличивался в размерах до тех пор, пока к концу 1800-х годов город не столкнулся с настоящей "эпидемией бездомности" - количество нищих на его улицах стало просто огромным. В этой атмосфере протестантской церковью была организована Армия спасения - ее основали Уильям и Кэтрин Бут в 1865 году, чтобы помогать бедным и обездоленным лондонцам.
В общем, Армия спасения решила в этой ситуации как-то помочь. Хотя то, как это было сделано, сейчас может показаться немного странным...
В общем, Армия спасения решила в этой ситуации как-то помочь. Хотя то, как это было сделано, сейчас может показаться немного странным...
Four Penny Coffin - "Гроб в четыре пенни"
Ответом Армии спасения стал один из первых в мире приютов для бездомных. Это заведение, известное как "Гроб в четыре пенни", предлагало возможность за 4 пенса переночевать на деревянном лежаке, похожем на гроб. Одеялом служил брезент.
Наряду с четырехпенсовым лежаками в ночлежке предлагались и настоящие кровати, но это было гораздо дороже. Поэтому "гробы" пользовались наибольшей популярностью. Кто же откажется от возможности провести ночь в постели, в сухом и теплом холле, с одеялом, да всего за четыре гроша?
А если человек и четырех грошей не мог отыскать, то путь его лежал в другие, чуть менее уютные места, которые также создала Армия спасения.
Наряду с четырехпенсовым лежаками в ночлежке предлагались и настоящие кровати, но это было гораздо дороже. Поэтому "гробы" пользовались наибольшей популярностью. Кто же откажется от возможности провести ночь в постели, в сухом и теплом холле, с одеялом, да всего за четыре гроша?
А если человек и четырех грошей не мог отыскать, то путь его лежал в другие, чуть менее уютные места, которые также создала Армия спасения.
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Penny sit–up - сидячая скамейка за один пенни
Тем, у кого в кармане был всего один пенс, разрешалось провести ночь, сидя на деревянной скамейке в теплом помещении. Но вот спать им там не давали - слишком "жирно" за такие деньги. Сотрудники заведения по ночам делали обход, следя за тем, чтобы люди не спали на этих скамейках. А тех, кто начал "клевать носом", будили.
Two Penny Hangover - "Двухпенсовый подвес"
Были еще двухпенсовые ночлежки с "веревочными кроватями". Никаких кроватей там не было, только лавка и натянутый канат, на который можно свеситься, чтобы не упасть во время сна. Что-то вроде опоры. Отсюда, кстати, и английское слово 'hangover', образованное от "hang over" (нависать).
В пять утра сотрудники ночлежки перерезали веревки - спящие падали на пол, просыпались, а затем разбредались по своим делам. Не лучший способ пробуждения, согласитесь. Но гораздо лучше, чем сидеть всю ночь без сна на скамейке за один пенни, верно?
В пять утра сотрудники ночлежки перерезали веревки - спящие падали на пол, просыпались, а затем разбредались по своим делам. Не лучший способ пробуждения, согласитесь. Но гораздо лучше, чем сидеть всю ночь без сна на скамейке за один пенни, верно?
Что нам делать с пьяными матросами?
Так вот, об этимологии слова "hangover" (похмелье). Массово это распространено не было, но есть сведения о том, что "двухпенсовыми подвесами" часто пользовались подзагулявшие и крепко выпившие моряки. Логично предположить, что по утрам они страдали похмельем, и оно усугублялось падением на пол в пять утра из-за перерезанной веревки...
Но это лишь красивая легенда о возникновении слова "hangover", не более. В действительности этот термин впервые появился в обращении примерно в 1894 году и использовался для описания неприятного чувства, которое возникает после негативно окрашенных встречи или события. А в отношении алкогольного похмелья его стали употреблять только 10 лет спустя, в 1904 году.
Но это лишь красивая легенда о возникновении слова "hangover", не более. В действительности этот термин впервые появился в обращении примерно в 1894 году и использовался для описания неприятного чувства, которое возникает после негативно окрашенных встречи или события. А в отношении алкогольного похмелья его стали употреблять только 10 лет спустя, в 1904 году.
Конец "четырехпенсовых гробов"
Хотя ночлежки формата "Гроб в четыре пенни" по сегодняшним меркам выглядят совершенно дико, в свое время они, несомненно, помогли многим несчастным пережить суровые лондонские зимы.
Когда парламент начал финансировать государственные приюты для бездомных, Армия спасения постепенно закрыла свои ночлежки. Эпоха "четырехпенсовых гробов" закончилась, но они навсегда остались в истории как первые заведения такого рода.
А Армия спасения существует и по сей день - она превратилась во всемирно известную благотворительную организацию, помогающую бедным и нуждающимся во всем мире.
Когда парламент начал финансировать государственные приюты для бездомных, Армия спасения постепенно закрыла свои ночлежки. Эпоха "четырехпенсовых гробов" закончилась, но они навсегда остались в истории как первые заведения такого рода.
А Армия спасения существует и по сей день - она превратилась во всемирно известную благотворительную организацию, помогающую бедным и нуждающимся во всем мире.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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