Гроб в четыре пенни: история первых лондонских ночлежек

Ответом Армии спасения стал один из первых в мире приютов для бездомных. Это заведение, известное как "Гроб в четыре пенни", предлагало возможность за 4 пенса переночевать на деревянном лежаке, похожем на гроб. Одеялом служил брезент.



Наряду с четырехпенсовым лежаками в ночлежке предлагались и настоящие кровати, но это было гораздо дороже. Поэтому "гробы" пользовались наибольшей популярностью. Кто же откажется от возможности провести ночь в постели, в сухом и теплом холле, с одеялом, да всего за четыре гроша?



А если человек и четырех грошей не мог отыскать, то путь его лежал в другие, чуть менее уютные места, которые также создала Армия спасения.