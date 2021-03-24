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Гроб в четыре пенни: история первых лондонских ночлежек

Гроб в четыре пенни: история первых лондонских ночлежек (6 фото)

Автор:
24 марта 2021 15:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   бездомные   как это было   лондон   ночлежка   познавательно   приют для бездомных   
155
6
Проблема бездомных всегда было одной из самых острых проблем, стоящих перед обществом. Когда появляется богатство, появляется и неравенство. Иногда оно становится зашкаливающим - и именно такая картина сложилась в Лондоне в 1800-х годах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   бездомные   как это было   лондон   ночлежка   познавательно   приют для бездомных   
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8  комментариев
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1.6M
Иван Кемеров 54 минуты назад
Меня дважды банили за этот пост про гробики. Мотивируя, что две фотки появлялись здесь https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/istoriya-odnoi-fotografii-nochlezhka-na-vesu-1930-e-gody/https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/istoriya-odnoi-fotografii-nochlezhka-na-vesu-1930-e-gody/
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68k
Обычный человек. Полчаса назад
Англия загнивает а Россия процветает..
Опять одно и тоже..
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4k
ваня панкин 38 минут назад
ну фуле цывылизацыя!!!
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524
Лучший Друг ваня панкин Полчаса назад
Везде так было
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