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Вдохновляющие достижения: 25 кратких, но познавательных фактов

Вдохновляющие достижения: 25 кратких, но познавательных фактов (26 фото)

Автор:
09 января 2021 16:29
Сообщество : Факты
Метки: достижения   известные люди   интересные факты   истории из жизни   люди   познавательно   факты   хочу все знать   
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Пользователь Твиттера @FactBuffet собирает интересные факты обо всём на свете. Недавно мы публиковали подборку "Увлекательное страноведение", а сегодня предлагаем вашему вниманию очередную серию фактов, которыми он поделился. На этот раз все они посвящены людям и их достижениям - в самых разных областях жизни!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: достижения   известные люди   интересные факты   истории из жизни   люди   познавательно   факты   хочу все знать   
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27k
bgv Час назад
"В детстве Роналду Макнейру (американскому астронавту, трагически погибшему при старте "Челленджера" в 1986 году) запрещали пользоваться библиотекой "для белых". Теперь эта библиотека носит его имя "
Но пользоваться ей он все равно не может!
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Показать 1 ответ
5k
mbr 16 минут назад
"Первой особой королевской крови в космосе был принц Султан ибн Салман из Саудовской Аравии. В 1985 году он провел 7 дней в космосе"

Первым человеком в космосе был простой крестьянский сын, большевик в 1961 году

Это к вопросу о том, для чего нужны все эти прынцы.
И чего достигли большевики.
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15k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Вдохновляющие достижения: 25 кратких, но познавательных фактов
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