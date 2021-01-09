Вдохновляющие достижения: 25 кратких, но познавательных фактов

Пользователь Твиттера @FactBuffet собирает интересные факты обо всём на свете. Недавно мы публиковали подборку "Увлекательное страноведение", а сегодня предлагаем вашему вниманию очередную серию фактов, которыми он поделился. На этот раз все они посвящены людям и их достижениям - в самых разных областях жизни!
1. В детстве Роналду Макнейру (американскому астронавту, трагически погибшему при старте "Челленджера" в 1986 году) запрещали пользоваться библиотекой "для белых". Теперь эта библиотека носит его имя
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2. В ноябре 2020 года впервые спортсмен с синдромом Дауна прошел всю серию соревнований по триатлону Ironman
3. Малала Юсуфзай была первым тинейджером в истории, получившим Нобелевскую премию. Это произошло в 2014 году, когда ей было 17 лет
4. До 2018 года ни одну женщину не номинировали на "Оскар" за лучшую операторскую работу. Кинооператор Рейчел Моррисон стала первой
5. Первая женщина, выигравшая 4 золотые медали на Олимпийских играх, сделала это будучи беременной
6. Альпинист Юитиро Миура в 1970 году спустился на лыжах с Эвереста. Он же, позже, покорил Эверест в возрасте 80 лет
7. Первым человеком из Азии, выигравшим "Оскар" за лучшую режиссуру, стал тайваньский кинорежиссер Энг Ли (на самом деле он сделал это дважды)
9. Гектор Кастро был футболистом из Уругвая. В 1928 году он выиграл олимпийскую золотую медаль, а в 1930-м забил решающий гол, который принес Уругваю первую победу на чемпионате мира по футболу. И у него не было одной руки
11. Ливанский скульптор Хайат Назер создал статую из обломков, собранных после Бейрутского взрыва
13. Им Донг Хьюн завоевал две олимпийские золотые медали в стрельбе из лука. При этом он слабовидящий: видит только 10% из того, что может видеть человек с нормальным зрением
16. "Фантастические твари и где они обитают" был первым фильмом про вселенную Гарри Поттера, который получил премию "Оскар"
17. В Молдавии впервые президентом стала женщина - Майя Григорьевна Санду. Она принесла присягу 24 декабря 2020 года
18. Дэнни Де Вито в одном из эпизодов сериала "Друзья" сыграл стриптизера. И получил за эту роль награду "Эмми"
19. Это Ансу Фати - футболист из Гвинея-Биссау, который играет в национальной сборной Испании и стоит сотни миллионов евро. Ему всего 18 лет
20. В 2020 году впервые за всю историю престижную австралийскую премию - Приз Арчибальда - выиграл художник-абориген
21. Баскетбол изобрел Джеймс Нейсмит. Он был тренером по регби и придумал для своих регбистов занятие, чтобы поддерживать их в тонусе в летние месяцы
23. Создателя кубика Рубика звали Эрнё Рубик. Он был венгерским изобретателем, скульптором и профессором архитектуры
24. Первой особой королевской крови в космосе был принц Султан ибн Салман из Саудовской Аравии. В 1985 году он провел 7 дней в космосе
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но пользоваться ей он все равно не может!
Первым человеком в космосе был простой крестьянский сын, большевик в 1961 году
Это к вопросу о том, для чего нужны все эти прынцы.
И чего достигли большевики.