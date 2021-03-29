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Все закончилось трагедией, и 66-летний водитель погиб. Жизни таксистов тоже имеют значение.
При попытке девочек-подростков угнать машину погиб 66-летний водитель такси Мохамед Анвар, который 14 лет назад приехал из Пакистана в США, чтобы "построить лучшую жизнь для себя и своей семьи." О проделках несовершеннолетних негритянок рассказывает издание New York Post.
Две девочки 13 и 15 лет вооружились электрошокером, чтобы добыть авто. Ученицы сели в машину Мохамеда на станции метро «Военно-морская верфь». Доехав до национального парка, они решили действовать. Как рассказывают очевидцы и судя по свидетельствам видеокамер наблюдения, между пассажирками и водителем произошла ссора и борьба.
Скорее всего, именно в этот момент девочки применили электрошокеры. Когда водитель в ужасе попытался покинуть авто, он оказался зажат между дверью и водительским сиденьем. Тинейджеры прибавили газу и авто рвануло вперед, а когда вошло в поворот, Мохамеда выбросило из салона. После этого, не справившись с управлением, девицы перевернули машину на бок, врезавшись по пути в два других припаркованных авто. От полученных травм водитель такси скончался на месте, а девиц вытащили из перевернутой машины и передали в руки полиции.
Погибший водитель такси
Родственники погибшего в шоке: «Анвар был любимым мужем, отцом, дедушкой, дядей и другом, который всегда улыбался, когда тебе это было нужно. Он оставляет после себя семью, близкую и далекую, которая лелеет его, любит и очень скучает по нему. Словами не описать, как сейчас чувствует себя наша семья».
А юные преступницы пожилого пакистанца обвиняются в тяжком убийстве и вооруженном угоне автомобиля. Несовершеннолетние американки сейчас находятся под стражей до заседания суда и вынесения приговора.
Как он посмел не извиниться и не отдать свою машину черным госпожам, мразь!?— Свободу Азату Мифтахову! (@DizDizalex) March 28, 2021
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Метки: Uber нападение подростки сша такси чернокожие электрошокер
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А насчёт замечательных законов "у них", так я вам напомню, что "у них" преступника-наркота похоронили в золотом гробу и поклоняются ему.
Столько мата и только "бы, бы, бы..."
Сажают у нас несовершеннолетних за убийство. И не надо истерик и сравнений с белками!
Оплата только безналом, используют обычные машины.
Это просто совпадение,что большинство преступлений совершают чернокожие.Это могли быть девочки с любым цветом кожи!Просто совпадение!
- Уровень преступности.