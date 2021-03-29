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Сообщество Жизнь в США 643 поста • 212 подписчиков подписаться
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В Вашингтоне две чернокожих девчонки напали на водителя такси и попытались угнать машину Uber

В Вашингтоне две чернокожих девчонки напали на водителя такси и попытались угнать машину Uber (6 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 10:15
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Uber   нападение   подростки   сша   такси   чернокожие   электрошокер   
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Все закончилось трагедией, и 66-летний водитель погиб. Жизни таксистов тоже имеют значение.

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Метки: Uber   нападение   подростки   сша   такси   чернокожие   электрошокер   
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32  комментария
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666
Vladimirs Orlovskis Час назад
Дикость в том, что две ублюдины нетолько убили человека, но и сделали другой жизнь тех, кто ждал этого человека дома, кто хотел его обнять и поделиться с ним своим сокровенным, кто его просто любил. Эти твари отсидят свои 10-15 годков и выйдут, а для людей, потерявших своего родного человека, мир уже не будет прежним.
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2k
Brataxe 6 минут назад
Теперь ниггеры будут вставать на колени перед арабами? Или только жизни ниггеров важны?
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15k
sanchesS80 Полчаса назад
Неужели в США машины не страхуются от угона? Купил бы страховку, ну угнали бы, зато не рисковал бы жизнью.
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138
Семён Семёныч Полчаса назад
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1k
Acid Snake Полчаса назад
Понять и простить, они же черные
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887
gizmo gizmo Час назад
ну не знаю причём тут цвет кожи... дебилы, помоему, во всех народах встречаются... другое дело, что при должном социуме и воспитании у них имеются какие-то сдерживающие моменты... Думается, всё же это скорее проблема социума а не цвета кожи.
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5k
Pashuta Час назад
Напрашивается вопрос - и почему нет движения BLNM (Black Lives Not Matter)????
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8k
Nikita Pashuta 10 минут назад
Есть. Называется чуть иначе.... Ку-клукс-клан
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1k
Алек Сандр Час назад
Где там это судило футбольное? На коленях?
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12k
butata Час назад
Обезьяны, хуле
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20
Герман 2 часа назад
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32k
Лесли 🥰 2 часа назад
Хоспади...да у них там законы хоть нормальные и действенные! Им дадут по несколько пожизненных и правильно сделают! А у нас бы сто пудов отпустили с формулировкой онижедети!
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32k
Лесли 🥰 sedoisever Полчаса назад
А что не так?)) У нас всегда прощают малолетних уродов! Подумаешь убили?! Вчера только новость смотрела, где два биомусора малолетних, сука, убили и изнасиловали бельчонка! Бельчонка твою мать! Им хоть, что-то будет?? Сделают?! Да нихера!
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626
sedoisever Лесли 🥰 Полчаса назад
Где вы такие новости берёте?
А насчёт замечательных законов "у них", так я вам напомню, что "у них" преступника-наркота похоронили в золотом гробу и поклоняются ему.
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32k
Лесли 🥰 sedoisever 22 минуты назад
Причем тут это вообще? Причем тут этот наркоман? Я вам говорю о том, что в большинстве своем, да бл*ять никогда, у нас не садят и никак не наказывают детей! С дебильной формулировкой, этожедети и они в первый раз оступились! Я ненавижу когда их тупо жалеют из-за этого! Просто согласитесь, что у нас бы реально этих сук-убийц не посадили бы! Родители бы жопу рвали ради них!
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626
sedoisever Лесли 🥰 17 минут назад
Вы адекватная? Мой пример тут не при чём, а ваш с бельчонком при чём?
Столько мата и только "бы, бы, бы..."
Сажают у нас несовершеннолетних за убийство. И не надо истерик и сравнений с белками!
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32k
Лесли 🥰 sedoisever 12 минут назад
Хоть один пример реального времени покажите мне. Просто я не знаю таких. Честно
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70
Предмет ненависти 2 часа назад
хуже бешеных животных
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3k
Том Сойер 2 часа назад
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381
Павел Сергиевский 2 часа назад
Я в США не был уже 7 лет, возможно, что-то поменялось. Но раньше у них таксист был отделен от пассажиров перегородкой с окошечком для передачи денег. Каким образом они шокер применили?
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3k
newegg Павел Сергиевский 2 часа назад
Старые такси почти умерли. Остались UBER, LIFT.
Оплата только безналом, используют обычные машины.
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12k
Роберт Шекли Павел Сергиевский 2 часа назад
Это скорее всего Uber - там можно на своей машине работать
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679k
Result Автор поста Роберт Шекли Час назад
Даже в заголовке написано, что это Убер. Но было замечательно, что вы догадались, не читая текст!
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153
Михаил Result Час назад
Result, часто люди пропускают то, что написано большими буквами, и видят только то, что написано маленькими. В тексте написано "таксист" 3 раза. Бывает, чё.
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2k
The Royal aegis 2 часа назад
Возможно афрокожих?
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3k
newegg The Royal aegis 2 часа назад
Нет, это не чернокожие. Это черножопые твари.
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11k
Eltiftel 2 часа назад
таксиста посадили за расизм?
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20
Герман 2 часа назад
Внутри все люди одинаковые,я проверял!Чикатило А.Р.(ц)
Это просто совпадение,что большинство преступлений совершают чернокожие.Это могли быть девочки с любым цветом кожи!Просто совпадение!
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10k
Агент Безопасной Национальности Герман 2 часа назад
- С небоскрёба одновременно падают негр и цыган, что упадёт первым?
- Уровень преступности.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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