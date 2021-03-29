Скорее всего, именно в этот момент девочки применили электрошокеры. Когда водитель в ужасе попытался покинуть авто, он оказался зажат между дверью и водительским сиденьем. Тинейджеры прибавили газу и авто рвануло вперед, а когда вошло в поворот, Мохамеда выбросило из салона. После этого, не справившись с управлением, девицы перевернули машину на бок, врезавшись по пути в два других припаркованных авто. От полученных травм водитель такси скончался на месте, а девиц вытащили из перевернутой машины и передали в руки полиции.