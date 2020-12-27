Велик и могуч русский языкВелик и могуч русский язык! В Нью-Йорке Анна Лесун, победительница конкурса «Мисс Екатеринбург – 2012», матом отпугнула неизвестного мужчину, который попытался на нее напасть. Инцидент произошел...