В Нью-Йорке нынче неспокойно. Сегодня утром в районе Сохо русская модель Анна Лесун подверглась нападению грабителя.
Победительница конкурса "Мисс Екатеринбург – 2012" выгуливала свою собачку, когда к девушке подошёл неизвестный ей парень и в грубой форме потребовал денег.
Когда девушка ответила отказом, он её толкнул и заявил, что ударит собаку. Анна не стала дожидаться, пока парень перейдёт к решительным действиям и, толкнув его в ответ, принялась ругаться на русском языке.
Грабитель от такого опешил и, обозвав девушку, скрылся. Судя по всему, молодой человек знал русский матерный и решил не связываться с моделью.
Об этом происшествии девушка рассказала у себя в Instagram. Также она отметила, что теперь она серьёзно задумалась о необходимости тренировок по самообороне.
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девушка с урала, матом наорала, негр испугался, в африку съе..лся
Девушка обалденная, таких мало.
Сохо (англ. SoHo) район в Даунтауне, Нью-Йорк.
Сохо сокращение от South of Houston Street «к югу от Хаустон-стрит». Это название возникло в 1968 году, когда художники, желающие получить разрешение на легальное проживание в производственном районе, в своём заявлении в Департамент городского планирования указали границы проживания в районе и название So. Houston.
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