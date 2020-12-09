В Техасе пума бросилась на 28-летнего парня

В поисках также принимал участие специалист по хищникам. Шериф округа Худ Роджер Дид посоветовал местным жителям не вмешиваться в поиски, призвав их следить за своим окружением и держать маленьких детей и животных в домах, особенно по ночам, когда хищники охотятся. Кроме того, на этой неделе еще одну пуму обнаружили на частной территории в 161 км от того места, где был найден Уайтли.