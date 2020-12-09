FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9277 постов • 1146 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В Техасе пума бросилась на 28-летнего парня

В Техасе пума бросилась на 28-летнего парня (4 фото)

Автор:
09 декабря 2020 13:54
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории   нападение   происшествия   сша   техас   фото   хищники   
1584
4
28-летний американец Кристофер Аллен Уайтли стал жертвой дикой пумы в городке Липан в Техасе, США. Помощники шерифа округа Худ начали поиски парня в четверг, а в субботу следователи сообщили, что обнаружили его тело в лесистой местности недалеко от города.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   истории   нападение   происшествия   сша   техас   фото   хищники   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
vitenok 2 часа назад
Сериал "Сверхъестественное", какой-то сезон, какая-то серия, начало.
Поражают американские города по 500 человек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
586
☣️Месть печенегов☣️ 10 минут назад
В Техасе пума бросилась на 28-летнего парня
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Slonyash 45 минут назад
Серьезная кисуня!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Денис Трубочкин 48 минут назад
А в Техасе все по-прежнему...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ego sum qui sum 2 часа назад
уже пару минут размышляю зачем нужно было упоминание возраста парня в заголовке...но нет, это что-то неосмыслимое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете В Китае на дорогу вышел амурский тигр В Китае на дорогу вышел амурский тигр Спасенный бобер строит "плотину" в доме опекунши Спасенный бобер строит "плотину" в доме опекунши Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане У этого испанского гальго - невероятно длинная шея У этого испанского гальго - невероятно длинная шея Медведь пробрался в жилой дом и остался поспать Медведь пробрался в жилой дом и остался поспать
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

308578



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
0
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Кто-то умеет развлекаться
1
21
Кто-то умеет развлекаться
﻿
Набирающие популярность в сообществах
На 63-м году жизни: Мадонна сделала свою первую татуировку
0
24
На 63-м году жизни: Мадонна сделала свою первую татуировку
В честь чего Олимпиада получила такое название?
0
5
В честь чего Олимпиада получила такое название?
Чудо случилось: Тиньков рассказал о скорой победе над раком крови (6 фото)
Чудо случилось: Тиньков рассказал о скорой победе над раком крови (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#россия#подборка#прикольные#авто авария#кино#автомир#дети#природа
#фото#прикол#интересное#авария#люди#в мире#новости#на различный вкус#картинки#авария дня
#интересно#история#животные#дтп#разное#истории#смешные#автомобили#позитив#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться