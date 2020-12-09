В Техасе пума бросилась на 28-летнего парня

28-летний американец Кристофер Аллен Уайтли стал жертвой дикой пумы в городке Липан в Техасе, США. Помощники шерифа округа Худ начали поиски парня в четверг, а в субботу следователи сообщили, что обнаружили его тело в лесистой местности недалеко от города.
28-летнего Кристофера Аллена Уайтли в последний раз видели около Липана, города в Техасе с населением менее 500 человек. Помощники шерифа округа Худ начали поиски парня в прошлый четверг, когда родственники сообщили о том, что он пропал. В субботу следователи сообщили, что обнаружили его тело в лесистой местности недалеко от города. Уайтли скончался после нападения дикого животного, по данным полиции, пумы.
В поисках также принимал участие специалист по хищникам. Шериф округа Худ Роджер Дид посоветовал местным жителям не вмешиваться в поиски, призвав их следить за своим окружением и держать маленьких детей и животных в домах, особенно по ночам, когда хищники охотятся. Кроме того, на этой неделе еще одну пуму обнаружили на частной территории в 161 км от того места, где был найден Уайтли.
В 2017 году гуманное общество США опубликовало отчет о популяции пум. Из-за нерегулируемой охоты на этот вид сложно получить точные цифры, но в Техасе пум оказалось больше, чем в других штатах. Здесь насчитали 6267 взрослых особей на более 91 миллиона акров территории, где они обитают. Местные власти продолжают предупреждать жителей об опасности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Ретро фотографии известных людей
- Отважный австралиец позволил пауку-гиганту целый год расти в своем доме
- Зачем на Южном Урале водители возят в машине котелок с дырявым дном
- Кто-то умеет развлекаться
- Как воспитать подкаблучника
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
Поражают американские города по 500 человек.