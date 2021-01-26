На американской купюре $20 изображение белого президента заменят портретом чернокожей рабыни

Гарриет была рабыней, родилась она в конце XIX века и ее участь была предрешена. Однако девочка с детства отличалась стойкостью взглядов и изрядной смелостью. Так, за попытку помешать наказанию беглого раба девочка получила от его владельца удар по голове тяжелым предметом (после этого случая девушке стали являться видения, которые она называла "божественными"). В 24 года она вышла замуж за свободного черного, с которым хотела убежать в северные штаты, где нет рабства. Муж планы своей жены осудил, и женщина сбежала сама.

Побег рабыни был успешным, и в штате Мэриленд она стала частью местного движения аболиционистов, которое боролось за отмену рабовладения во всем мире. Там она организовала подпольное движение, целью которого было оказание помощи беглым рабам и их переправка в северные штаты и в Канаду. Организация под названием «Подпольная железная дорога» стала довольно известной в США, и многие плантаторы лишились своих рабов именно благодаря деятельности Табмен.

Во время Гражданской войны бывшая рабыня участвовала в боевых действиях как разведчица и медсестра, а по ее окончанию занималась борьбой за права женщин.