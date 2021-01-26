На американской купюре $20 изображение белого президента заменят портретом чернокожей рабыни

Новый президент Байден решил вернуться к предложению, которое бывший глава США Дональд Трамп отложил в долгий ящик. Новая администрация страны намерена в ближайшие сроки увековечить память бывшей рабыни, американской аболиционистки, боровшейся в XIX веке против рабства и за социальные реформы. Ждем новых толерантных идей. Кто там еще из угнетенных остался неохваченным?
После недавней "революции" под знаменем лозунга "жизни черных имеют значение" в США происходят интересные перемены. Чернокожие получили самые различные преференции - от помощи в продвижении бизнеса до замены администрацией соцсетей терминов "белый список" и "черный список" в программных кодах.
Темнокожих и сторонников ЛГБТ продвигают в масс-культуре, отдавая им роли белых персонажей в кино, на театральных подмостках, они имеют фору при приеме на работу и кучу других "плюшек".
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Чтобы белые никогда не забывали о своей вине за годы рабства, минфин США решил заменить изображение белого президента Джексона на 20-долларовой купюре на портрет чернокожей Гарриет Табмен.
Гарриет была рабыней, родилась она в конце XIX века и ее участь была предрешена. Однако девочка с детства отличалась стойкостью взглядов и изрядной смелостью. Так, за попытку помешать наказанию беглого раба девочка получила от его владельца удар по голове тяжелым предметом (после этого случая девушке стали являться видения, которые она называла "божественными"). В 24 года она вышла замуж за свободного черного, с которым хотела убежать в северные штаты, где нет рабства. Муж планы своей жены осудил, и женщина сбежала сама.
Побег рабыни был успешным, и в штате Мэриленд она стала частью местного движения аболиционистов, которое боролось за отмену рабовладения во всем мире. Там она организовала подпольное движение, целью которого было оказание помощи беглым рабам и их переправка в северные штаты и в Канаду. Организация под названием «Подпольная железная дорога» стала довольно известной в США, и многие плантаторы лишились своих рабов именно благодаря деятельности Табмен.
Во время Гражданской войны бывшая рабыня участвовала в боевых действиях как разведчица и медсестра, а по ее окончанию занималась борьбой за права женщин.
Побег рабыни был успешным, и в штате Мэриленд она стала частью местного движения аболиционистов, которое боролось за отмену рабовладения во всем мире. Там она организовала подпольное движение, целью которого было оказание помощи беглым рабам и их переправка в северные штаты и в Канаду. Организация под названием «Подпольная железная дорога» стала довольно известной в США, и многие плантаторы лишились своих рабов именно благодаря деятельности Табмен.
Во время Гражданской войны бывшая рабыня участвовала в боевых действиях как разведчица и медсестра, а по ее окончанию занималась борьбой за права женщин.
В США периодически возникала шумиха вокруг имени Табмен, но в связи с протестами, случившимися после задержания чернокожего Флойда, о рабыне вспомнили вновь и назвали ее одним из символов борьбы с рабством на все времена.
Весьма кстати в 2019 году был снят фильм о деятельности отважной чернокожей рабыни, а теперь вот ее портрет появится на купюре США.
Весьма кстати в 2019 году был снят фильм о деятельности отважной чернокожей рабыни, а теперь вот ее портрет появится на купюре США.
Эта идея не нова, и предложение об увековечивании памяти чернокожей высказывались еще во время президентства Обамы, однако после прихода к власти Д.Трампа процесс остался на стадии обсуждения. Но теперь, когда в стране новый президент, вопрос о обновлении 20-долларовой банкноты снова стал актуальным. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов сообщила, что министерство финансов изучает способы ускорить этот процесс. "Важно, чтобы деньги отражали "историю и разнообразие <...> страны", - сообщила она.
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А так хоть причина есть, - Черным лизнули!
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Продавец: "20 негров, сэр"
Кровавые события в Лос-Анджелесе в апреле мае 1992 года развернувшиеся после того, как коллегия присяжных, полностью состоявшая из белокожих граждан, оправдала четверых полицейских, избивших чернокожего Р. Кинга. После того как решение суда штата было обнародовано, в Лос-Анджелесе начались волнения вылившиеся в погромы и нападения на белокожих граждан, в ходе которых погибло 53 человека, было сожжено около 1100 домов, общий ущерб причинённый городу составил более 1.5 млрд долларов США. Помимо полиции штата в подавлении выступления участвовали и вооружённые силы США (армия, морская пехота и национальная гвардия).
Тогда они действовали решительно!
Наверное, толерантность во-всем виновата.
Владимира Путина предложили поместить на пятитысячную купюру
Cенатор Сергей Калашников предложил изобразить президента России Владимира Путина на пятитысячной купюре. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Так парламентарий отреагировал на инициативу Минфина США поместить на 20-долларовую банкноту изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен. Калашников отметил, что изображение на купюрах является определенным символом государственной политики.
Трудится царь-батюшка как раб на галерах!