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Сообщество Жизнь в США 576 постов • 203 подписчика подписаться
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На американской купюре $20 изображение белого президента заменят портретом чернокожей рабыни

На американской купюре $20 изображение белого президента заменят портретом чернокожей рабыни (7 фото)

Автор:
26 января 2021 16:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: BlackLivesMatter   blm   деньги   доллар   замена рисунка   портрет   сша   чернокожие   
4843
7
Новый президент Байден решил вернуться к предложению, которое бывший глава США Дональд Трамп отложил в долгий ящик. Новая администрация страны намерена в ближайшие сроки увековечить память бывшей рабыни, американской аболиционистки, боровшейся в XIX веке против рабства и за социальные реформы. Ждем новых толерантных идей. Кто там еще из угнетенных остался неохваченным?
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Метки: BlackLivesMatter   blm   деньги   доллар   замена рисунка   портрет   сша   чернокожие   
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15k
Ego sum qui sum 7 часов назад
темнокожие люди снова входят в обиход как платежное средство
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0
Александр Час назад
Так и доллар недолго обвалить, так что я - за двумя руками!
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1k
anatolis 2 часа назад
Сергей Лавров уже был...
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141
Vlad 3 часа назад
Анжелу Девис на десятке можно нарисовать. Тоже черненькая.
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1k
Лёха 5 часов назад
И чё?
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407
Миша 5 часов назад
Не дешевое удовольствие печатать новые двадцатки. Байден решил заняться самым необходимым для вывода экономики из кризиса.
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1k
Лёха Миша 5 часов назад
На своём месте каждый евгей стагается иметь свой гешефт. Старпёру надо возвращать бабки,истраченные на борьбу...
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3k
Chuna Миша 42 минуты назад
Да какая разница кто на купюрах, все равно их придется еще много печатать для покрытия бюджетного дефицита.
А так хоть причина есть, - Черным лизнули!
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433
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский 5 часов назад
Идиотизм.
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199
Иванов Петров Сидоров 5 часов назад
А как же пид...асы? Они тоже хотят.
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1k
ALEX 5 часов назад
https://lenta-ru.turbopages.org/lenta.ru/s/news/2021/01/26/5k/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobilehttps://lenta-ru.turbopages.org/lenta.ru/s/news/2021/01/26/5k/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile

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1k
Лёха ALEX 5 часов назад
Этот дебил портрет Путина на фоне радуги ЛГБТ ещё бы предложил разместить..
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1k
ALEX 5 часов назад
https://lenta-ru.turbopages.org/lenta.ru/s/news/2021/01/26/5k/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobilehttps://lenta-ru.turbopages.org/lenta.ru/s/news/2021/01/26/5k/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile

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35k
parallax 5 часов назад
Тем самым узаконили чёрный нал.
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1k
zenon 6 часов назад
Для того, что бы 20 долларов превратились в сорок долларов, нужно расстегнуть одну пуговицу её пальто.
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4k
Saiman 6 часов назад
Покупатель: "Сколько Вы хотите за этот товар?".
Продавец: "20 негров, сэр"
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26k
Slonyash 6 часов назад
Прощай, Америка...
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54k
Алекс Юстасов 6 часов назад
Надо еще на других купюрах всяких голубцов и подобных извращенцев налепить.
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158
Андрей 6 часов назад
Вот пример из прошлого:
Кровавые события в Лос-Анджелесе в апреле мае 1992 года развернувшиеся после того, как коллегия присяжных, полностью состоявшая из белокожих граждан, оправдала четверых полицейских, избивших чернокожего Р. Кинга. После того как решение суда штата было обнародовано, в Лос-Анджелесе начались волнения вылившиеся в погромы и нападения на белокожих граждан, в ходе которых погибло 53 человека, было сожжено около 1100 домов, общий ущерб причинённый городу составил более 1.5 млрд долларов США. Помимо полиции штата в подавлении выступления участвовали и вооружённые силы США (армия, морская пехота и национальная гвардия).

Тогда они действовали решительно!

Наверное, толерантность во-всем виновата.
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117
Sergel Fman 6 часов назад
Закрываем двери. Няма дурных ехать в США...
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1k
cheeze1963 6 часов назад
Тетка и в советской печати была подсвечена. Первая повесть "Черный ураган" как раз про нее. Читал еще в пионерском детстве
Тетка и в советской печати была подсвечена. Первая повесть "Черный ураган" как раз про нее. Читал еще в пионерском детстве
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12k
Денис 6 часов назад
Хм... а это не будет по-расистки, если я закажу себе рулончик сральной бумаги в виде этих новых двадцаток?
Хм... а это не будет по-расистки, если я закажу себе рулончик сральной бумаги в виде этих новых двадцаток?
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 6 часов назад
А в это время в России....
Владимира Путина предложили поместить на пятитысячную купюру

Cенатор Сергей Калашников предложил изобразить президента России Владимира Путина на пятитысячной купюре. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Так парламентарий отреагировал на инициативу Минфина США поместить на 20-долларовую банкноту изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен. Калашников отметил, что изображение на купюрах является определенным символом государственной политики.

Трудится царь-батюшка как раб на галерах!
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8
КЕН 6 часов назад
Я вот подумал, что совет директоров ФРС ни хрена не черный, несправедливость налицо. Надо продвигать идею в черные массы
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19k
pssst КЕН 5 часов назад
ви таки антисемит?
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8
КЕН pssst 4 часа назад
Анархист, антиглобалист.
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