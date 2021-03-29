Банда старшеклассниц держит в страхе школу в Ростовской области

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В Ростовской области в школе № 1 станицы Кагальницкая компания старшеклассниц избивает других учащихся и даже персонал учебного заведения, хамит учителям, курит и матерится прямо на уроках. В школе девиц предпочитают не трогать: педагоги боятся, что по пути домой могут избить и их.
Драки и нападения в школе руководство школы оформляет как несчастные случаи, и предпочитают «не выносить сор и избы». Сколько могло бы замалчиваться подобное - неизвестно, но недавно старшеклассницы избили еще двух девочек, мамы которых решили не молчать и обратились в «Блокнот Ростов».
— 4 марта около 10 утра мне позвонили из районного отдела полиции и сообщили, что мою 14-летнюю дочь избили прямо в школе. Попросили забрать дочь из школы и приехать в отдел полиции для выяснения произошедшего. Никто из сотрудников школы мне при этом не позвонил. Когда я приехала и увидела дочь, я была просто в шоке. У нее был разбит нос, кровоподтеки по всему лицу, шее, на пояснице и спине были глубокие царапины от ногтей, вырван огромный клок волос, — вспоминает мама одной из пострадавших девочек Анастасия.
Помимо многочисленных синяков и ссадин, медики диагностировали у ее дочки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Выяснилось, что девочку избили несколько других учениц этой школы, в числе которых — Дарья А. и Полина Д. Произошло это прямо в школьном коридоре и неизвестно чем могло бы закончиться, если б не подоспели учителя. За несколько до случившегося девицы угрожали ученице, пытались подловить, чтобы «разобраться». А еще за некоторое время до этого предлагали дружбу, от которой девочка отказалась.
— Моя дочь сидит за книжками, она не любит такие гулянки. Все эти девочки — из неблагополучных семей, состоят на учете в ПДН, гуляют допоздна с мальчиками, выпивают, курят. Дочь с ними дружить не хотела — разные интересы, — объясняет Анастасия.
По ее словам, в течение того дня, когда с ее ребенком случилось несчастье, ни директор, ни завуч так и не позвонили семье даже, чтобы узнать состояние девочки.
— 4 марта около 10 утра мне позвонили из районного отдела полиции и сообщили, что мою 14-летнюю дочь избили прямо в школе. Попросили забрать дочь из школы и приехать в отдел полиции для выяснения произошедшего. Никто из сотрудников школы мне при этом не позвонил. Когда я приехала и увидела дочь, я была просто в шоке. У нее был разбит нос, кровоподтеки по всему лицу, шее, на пояснице и спине были глубокие царапины от ногтей, вырван огромный клок волос, — вспоминает мама одной из пострадавших девочек Анастасия.
Помимо многочисленных синяков и ссадин, медики диагностировали у ее дочки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Выяснилось, что девочку избили несколько других учениц этой школы, в числе которых — Дарья А. и Полина Д. Произошло это прямо в школьном коридоре и неизвестно чем могло бы закончиться, если б не подоспели учителя. За несколько до случившегося девицы угрожали ученице, пытались подловить, чтобы «разобраться». А еще за некоторое время до этого предлагали дружбу, от которой девочка отказалась.
— Моя дочь сидит за книжками, она не любит такие гулянки. Все эти девочки — из неблагополучных семей, состоят на учете в ПДН, гуляют допоздна с мальчиками, выпивают, курят. Дочь с ними дружить не хотела — разные интересы, — объясняет Анастасия.
По ее словам, в течение того дня, когда с ее ребенком случилось несчастье, ни директор, ни завуч так и не позвонили семье даже, чтобы узнать состояние девочки.
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— 5 марта я пришла в школу, задала вопрос директору: «Почему мне не сказали о том, что происходит в школе?» Ведь, как выяснилось в полиции, она знала, что дочери угрожают. Директор промолчала. Я задала вопрос: «Почему никто из руководства школы не поинтересовался здоровьем моей дочери, что с ней, как она?» И она промолчала снова, — говорит Анастасия.
Сейчас ее дочке приходится лежать под капельницами, терпеть многочисленные уколы и глотать таблетки. Девочка боится ходит в школу. Анастасия и сама боится ее отпускать: мало ли что может произойти в следующий раз и во что это может вылиться.
— В отделе полиции я написала заявление на девочку — Дарью А. В этот же день на этого ребенка было еще несколько заявлений. И, насколько мне известно, была избита другая учащаяся, ученица 8 класса, — говорит Анастасия.
Эта девочку, как рассказали родители, старшеклассницы затащили под лестницу в школе и разделались с нею там. После случившегося местная банда несовершеннолетних «амазонок» стала запугивать еще одну ученицу — тоже 8 класса.
— Дарья А. и Александра П. угрожали моей дочке, что ее побьют. Их не устраивало, что она не хочет с ними дружить. Они преследовали ее каждый день — в школе, по дороге домой, хамили, оскорбляли. Накануне они уже избили двух девочек. Моя дочь из-за всего этого находится в постоянном стрессе, боится ходит в школу. Я, разумеется, тоже все время на нервах. Ни руководство школы, ни полиция не могут приструнить этих девочек и боятся предать это огласке из-за их агрессивного поведения. Эти девочки ничего не боятся и абсолютно уверены в своей безнаказанности, потому что им нет 18. Они сами все время на это напирают, — рассказывает мама другой ученицы Юлия.
Как рассказали родители, девицы также избили школьную уборщицу. Женщина писать заявление в полицию не стала — из-за страха, что с ней могут разделаться еще жестче. По рассказам, школьный психолог, директор, сотрудники ПДН также разводят руками, не в силах справиться с тяжелыми подростками, и предпочитают закрывать глаза на их выходки.
Старшеклассницы, о которых идет речь — Дарья А., Анастасия В., Полина Д., Виктория Б., Валерия Г., Дарья Д. и Александра П. — держат в страхе всю кагальницкую школу № 1 и родителей других детей. Все они, как отмечают другие родители, из неблагополучных семей, в которых родителям в общем-то все равно, чем заняты их дети.
— Они ничего не боятся, потому что уверены, что им ничего не будет. Они приносят спиртные напитки и распивают в школьном туалете, курят, и им за это — никакого наказания! Они срывают уроки, толкают учителей, унижают и оскорбляют, запугивают и угрожают. Директор, Нина Молодова, никуда не обращается и отвечает нам только одно: «Я не могу с ними справиться», — говорят родители.
Сейчас ее дочке приходится лежать под капельницами, терпеть многочисленные уколы и глотать таблетки. Девочка боится ходит в школу. Анастасия и сама боится ее отпускать: мало ли что может произойти в следующий раз и во что это может вылиться.
— В отделе полиции я написала заявление на девочку — Дарью А. В этот же день на этого ребенка было еще несколько заявлений. И, насколько мне известно, была избита другая учащаяся, ученица 8 класса, — говорит Анастасия.
Эта девочку, как рассказали родители, старшеклассницы затащили под лестницу в школе и разделались с нею там. После случившегося местная банда несовершеннолетних «амазонок» стала запугивать еще одну ученицу — тоже 8 класса.
— Дарья А. и Александра П. угрожали моей дочке, что ее побьют. Их не устраивало, что она не хочет с ними дружить. Они преследовали ее каждый день — в школе, по дороге домой, хамили, оскорбляли. Накануне они уже избили двух девочек. Моя дочь из-за всего этого находится в постоянном стрессе, боится ходит в школу. Я, разумеется, тоже все время на нервах. Ни руководство школы, ни полиция не могут приструнить этих девочек и боятся предать это огласке из-за их агрессивного поведения. Эти девочки ничего не боятся и абсолютно уверены в своей безнаказанности, потому что им нет 18. Они сами все время на это напирают, — рассказывает мама другой ученицы Юлия.
Как рассказали родители, девицы также избили школьную уборщицу. Женщина писать заявление в полицию не стала — из-за страха, что с ней могут разделаться еще жестче. По рассказам, школьный психолог, директор, сотрудники ПДН также разводят руками, не в силах справиться с тяжелыми подростками, и предпочитают закрывать глаза на их выходки.
Старшеклассницы, о которых идет речь — Дарья А., Анастасия В., Полина Д., Виктория Б., Валерия Г., Дарья Д. и Александра П. — держат в страхе всю кагальницкую школу № 1 и родителей других детей. Все они, как отмечают другие родители, из неблагополучных семей, в которых родителям в общем-то все равно, чем заняты их дети.
— Они ничего не боятся, потому что уверены, что им ничего не будет. Они приносят спиртные напитки и распивают в школьном туалете, курят, и им за это — никакого наказания! Они срывают уроки, толкают учителей, унижают и оскорбляют, запугивают и угрожают. Директор, Нина Молодова, никуда не обращается и отвечает нам только одно: «Я не могу с ними справиться», — говорят родители.
— Мне позвонил папа Дарьи А., которая избивала мою дочь, он даже не извинился за проступки своего ребенка, только пожелал нам «удачи в наших начинаниях», — отметила Анастасия.
К директору школы обращались и сами дети. Рассказывали, как произошел конфликт между Дарьей и дочерью Анастасии. Рассказывали, что последняя едва знала Дарью, а та, ничего не объяснив, подошла и ударила ее по лицу, а потом схватила за волосы и прижала к батарее. Руководство школы во главе с Ниной Молодовой на это составило акт о несчастном случае, подчеркнув, что он «не связан» с образовательной деятельностью и отметив, что профилактические беседы по этому поводу с педагогами проведены.
Внимание администрации Кагальницкого района также не удается привлечь к проблеме. Жители района считают, местный глава, Игорь Грибов, давно не интересуется происходящим на подответственной ему территории.
— Никаких действий по защите наших детей не предпринимается. Напротив, бездействием порождается безнаказанность, и может произойти горе. де гарантии, что в следующий раз это не произойдет вне школы, и директор не скажет, что к ней в этом случае нет никаких претензий, — отмечают родители.
Родители уверены, директор школы не понимает или не хочет понимать всю серьезность ситуации. Но мириться с этим они больше не намерены. Родители обратились полицию, к уполномоченному по правам ребенка в Ростовской области, а также депутату городской думы донской столицы и требуют, чтобы директор школы понесла ответственность за свое бездействие.
К директору школы обращались и сами дети. Рассказывали, как произошел конфликт между Дарьей и дочерью Анастасии. Рассказывали, что последняя едва знала Дарью, а та, ничего не объяснив, подошла и ударила ее по лицу, а потом схватила за волосы и прижала к батарее. Руководство школы во главе с Ниной Молодовой на это составило акт о несчастном случае, подчеркнув, что он «не связан» с образовательной деятельностью и отметив, что профилактические беседы по этому поводу с педагогами проведены.
Внимание администрации Кагальницкого района также не удается привлечь к проблеме. Жители района считают, местный глава, Игорь Грибов, давно не интересуется происходящим на подответственной ему территории.
— Никаких действий по защите наших детей не предпринимается. Напротив, бездействием порождается безнаказанность, и может произойти горе. де гарантии, что в следующий раз это не произойдет вне школы, и директор не скажет, что к ней в этом случае нет никаких претензий, — отмечают родители.
Родители уверены, директор школы не понимает или не хочет понимать всю серьезность ситуации. Но мириться с этим они больше не намерены. Родители обратились полицию, к уполномоченному по правам ребенка в Ростовской области, а также депутату городской думы донской столицы и требуют, чтобы директор школы понесла ответственность за свое бездействие.
Глава района Игорь Грибов (слева) с губернатором Василием Голубевым (справа). Фото: правительство Ростовской области
«Блокнот Ростов» также направил соответствующие запросы в МВД, прокуратуру и министерство образования Ростовской области и будет следить за развитием ситуации.
Напомним, в октябре прошлого года прокуратура оштрафовала директора этой самой кагальницкой школы № 1 за нарушение закона о лицензировании. Об этом сообщала прокуратура Ростовской области. Директор заключил договор с сотрудником районной администрации о приеме на работу по совместительству на должность педагога. Однако у нового сотрудника образование не соответствовало квалификационным требованиям. Этот факт не был проверен при трудоустройстве. Суд оштрафован директора школы на 20 тысяч рублей, а педагога потребовали уволить.
(с) Григорий Мелихов
Напомним, в октябре прошлого года прокуратура оштрафовала директора этой самой кагальницкой школы № 1 за нарушение закона о лицензировании. Об этом сообщала прокуратура Ростовской области. Директор заключил договор с сотрудником районной администрации о приеме на работу по совместительству на должность педагога. Однако у нового сотрудника образование не соответствовало квалификационным требованиям. Этот факт не был проверен при трудоустройстве. Суд оштрафован директора школы на 20 тысяч рублей, а педагога потребовали уволить.
(с) Григорий Мелихов
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А почему не а "Спортлото"?
В полицию. Сразу же.
Банду - в колонию. Директора - туда же.
Ребёнок учение начальной школы упал и выбил зуб во время урока в туалете. Испугался ругани от мамашки и придумал что его избили старшеклассники. Показал на очной на ребят, а они в классе на уроке были, весь класс подтвердил и камеры в коридоре.
Мамаша не унималась на ТВ, на радио интервью давала, обвиняла Директора и полицию. Написали на неё заявление за КЛЕВЕТУ. Оказалась подследственной, сразу язык в жопу засунула, мразота бешенная.
Интересно, а если избить директора, она тоже промолчит?
Сыкухи вовсе не дуры и дают самым крепким пацанам. Те, соответственно, держат под страхом всех остальных пацанов.
Другой вопрос: если это длится так долго, то давно должен был случиться суд Линча. Ни один нормальный родитель не будет терпеть такого над своим ребенком. Видимо новость просто раздута.