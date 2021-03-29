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Банда старшеклассниц держит в страхе школу в Ростовской области

Банда старшеклассниц держит в страхе школу в Ростовской области (4 фото)

Автор:
29 марта 2021 07:20
Метки: Россия   беспредел   школа   
1597
4
В Ростовской области в школе № 1 станицы Кагальницкая компания старшеклассниц избивает других учащихся и даже персонал учебного заведения, хамит учителям, курит и матерится прямо на уроках. В школе девиц предпочитают не трогать: педагоги боятся, что по пути домой могут избить и их.
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Метки: Россия   беспредел   школа   
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
мамы которых решили не молчать и обратились в «Блокнот Ростов».

****
А почему не а "Спортлото"?

В полицию. Сразу же.
Банду - в колонию. Директора - туда же.
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2k
Evgeny K. 24 минуты назад
я удивлен что папы избитых девочек не отловили виновных и не переломали им ноги в коленях...
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4k
ayekaramba Evgeny K. 20 минут назад
Угу. А потом красиво присели бы лет так на 8.
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13k
sssss3 Полчаса назад
Да ну нах. У нас в городе такой же шум поднимала мамашка мразь, заявления писала в полицию прокуратуру.
Ребёнок учение начальной школы упал и выбил зуб во время урока в туалете. Испугался ругани от мамашки и придумал что его избили старшеклассники. Показал на очной на ребят, а они в классе на уроке были, весь класс подтвердил и камеры в коридоре.
Мамаша не унималась на ТВ, на радио интервью давала, обвиняла Директора и полицию. Написали на неё заявление за КЛЕВЕТУ. Оказалась подследственной, сразу язык в жопу засунула, мразота бешенная.
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12k
KOSTELLO Час назад
Директор промолчала.

Интересно, а если избить директора, она тоже промолчит?
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182k
WolF 2 часа назад
Собчак с Малаховым подерутся, кто первый пригласит "героинь" на свое шоу ! Настали времена, когда преступники, насильники стали "героями", которые на своих мерзких и уголовный поступках еще и зарабатывают деньги, шляясь по шоу и раздавая интервью в СМИ.
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3k
Горожанин 3 часа назад
Здесь даже не столько в девочках дело, а в современных молодых парнях. Сплошь хилые инфантилы, главные достижения и увлечения - родительский смартфончик, интернет и личные страницы, в чатах смело за гей-парады. А уж на незаконных митингах смелее их нет никого, орут до хрипоты, толпой на одного, у кого иное мнение. Знают, что Россия - это не демократиный Запад, где на митингах травят собаками, а другая страна - знают и мнят себя героями, любимое дело - попасть в автозак и делать там селфи. Зато за девченок своих заступиться боятся. Реально растет поколение п.и.д.о.р.о.в.
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3k
Мистер Фикс 3 часа назад
Значит, непростые родители у этих шалав. Иначе всякие омбудсмены и малаховы наводнили бы школу
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39k
Александр 3 часа назад
Такая ситуация довольно серьезная, нет никаких правовых мер остановить беспредел, особенно в маленькой станице. Либо линчевать, либо ждать пока они кого то убьют или покалечат... ну а Полиция что может? Провести беседу? Ну хулиганку приписать - но боюсь тогда за Здоровье тех детей, чьи родители напишут заявление. Нужно как то это на законодательном уровне решать, как оградить нормальных людей от маргиналов((
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46k
noName Александр 2 часа назад
"Такая ситуация довольно серьезная, нет никаких правовых мер остановить беспредел"-есть,учет в ПДН.Чуть что,сразу "чемодан,вокзал,спецшкола".Вообще пост какой то мутный:девочки опг организовавшие,родители которые за "бездействие должностных лиц" в итернет пишут,а не в прокуратуру...
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11k
Элитный тигр noName Час назад
Аффтор сего поста - известный фейкомет. Ему веры нет вообще. Читаю его высеры только из интереса.
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3k
KL11 Элитный тигр Полчаса назад
там вроде бы и ссылка есть для желающих проверить. Но нам ведь это не нужно, правда?
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60k
Viktor 3 часа назад
Да если бы кто мою дочь хоть пальцем тронул, вся "банда" захлебнулась в кровавых соплях!
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4k
Александр Иванов 3 часа назад
А что, школа женская? Или пацаны такие чмошники, что боятся сыкух?
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21k
Батончик с маком Александр Иванов 3 часа назад
А ты оглянись вокруг и посмотри на этих "пацанов" - волосья крашены, штанишки короткие в обтяжку, разговаривают как педерасты.... Уже непонятно как к ним обращаться - как к девочкам или как к мальчикам. Какой-то средний пол
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867
Dwarf61 Александр Иванов 3 часа назад
Пацанам дают, пацаны от таких сыкух в восторге и ещё и будут их защищать.
Сыкухи вовсе не дуры и дают самым крепким пацанам. Те, соответственно, держат под страхом всех остальных пацанов.
Другой вопрос: если это длится так долго, то давно должен был случиться суд Линча. Ни один нормальный родитель не будет терпеть такого над своим ребенком. Видимо новость просто раздута.
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1k
lekha-fil Dwarf61 2 часа назад
Может быть и не раздута: это станица и беспредел в станице, где несколько участковых - которым нет дела до того, где не пахнет денежками, остановить некому. Да и родители беспредельщиков скорее всего не рядовые граждане.
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24k
aolti Автор поста lekha-fil Час назад
Что такое станица? Чтобы понять, что это, и как она живет, нужно вспомнить Кущевку.
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69
alex 3 часа назад
жесть епт.. директора школы уволить с волчьим билетом!
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