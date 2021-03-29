Банда старшеклассниц держит в страхе школу в Ростовской области

— 5 марта я пришла в школу, задала вопрос директору: «Почему мне не сказали о том, что происходит в школе?» Ведь, как выяснилось в полиции, она знала, что дочери угрожают. Директор промолчала. Я задала вопрос: «Почему никто из руководства школы не поинтересовался здоровьем моей дочери, что с ней, как она?» И она промолчала снова, — говорит Анастасия.



Сейчас ее дочке приходится лежать под капельницами, терпеть многочисленные уколы и глотать таблетки. Девочка боится ходит в школу. Анастасия и сама боится ее отпускать: мало ли что может произойти в следующий раз и во что это может вылиться.



— В отделе полиции я написала заявление на девочку — Дарью А. В этот же день на этого ребенка было еще несколько заявлений. И, насколько мне известно, была избита другая учащаяся, ученица 8 класса, — говорит Анастасия.



Эта девочку, как рассказали родители, старшеклассницы затащили под лестницу в школе и разделались с нею там. После случившегося местная банда несовершеннолетних «амазонок» стала запугивать еще одну ученицу — тоже 8 класса.



— Дарья А. и Александра П. угрожали моей дочке, что ее побьют. Их не устраивало, что она не хочет с ними дружить. Они преследовали ее каждый день — в школе, по дороге домой, хамили, оскорбляли. Накануне они уже избили двух девочек. Моя дочь из-за всего этого находится в постоянном стрессе, боится ходит в школу. Я, разумеется, тоже все время на нервах. Ни руководство школы, ни полиция не могут приструнить этих девочек и боятся предать это огласке из-за их агрессивного поведения. Эти девочки ничего не боятся и абсолютно уверены в своей безнаказанности, потому что им нет 18. Они сами все время на это напирают, — рассказывает мама другой ученицы Юлия.



Как рассказали родители, девицы также избили школьную уборщицу. Женщина писать заявление в полицию не стала — из-за страха, что с ней могут разделаться еще жестче. По рассказам, школьный психолог, директор, сотрудники ПДН также разводят руками, не в силах справиться с тяжелыми подростками, и предпочитают закрывать глаза на их выходки.



Старшеклассницы, о которых идет речь — Дарья А., Анастасия В., Полина Д., Виктория Б., Валерия Г., Дарья Д. и Александра П. — держат в страхе всю кагальницкую школу № 1 и родителей других детей. Все они, как отмечают другие родители, из неблагополучных семей, в которых родителям в общем-то все равно, чем заняты их дети.



— Они ничего не боятся, потому что уверены, что им ничего не будет. Они приносят спиртные напитки и распивают в школьном туалете, курят, и им за это — никакого наказания! Они срывают уроки, толкают учителей, унижают и оскорбляют, запугивают и угрожают. Директор, Нина Молодова, никуда не обращается и отвечает нам только одно: «Я не могу с ними справиться», — говорят родители.