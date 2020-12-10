Директор школы в Карачаево-Черкесии "нежно потрепал по щеке" ученика и был обвинён в избиении

Директора школы № 4 в ауле Кызыл-Покун Карачаево-Черкесской Республики обвинили в избиении 12-летнего ученика. В сети появилось видео, на котором мальчик рыдает в местной больнице и держится за голову. Директор же уверяет, что всего лишь "нежно потрепал по щеке".
По словам директора школы 74-летнего Умара Саркитова,, мальчик учится плохо, а его мать, которая работает в этой же школе, его покрывает. Во время разговора с директором мальчик дерзил, зная что ему ничего не будет. Педагог подчеркнул, что никогда не поднимал руку на учащихся, травм у мальчика нет. На время проведения расследования директора отстранили от должности. Мужчина уверяет, что не бил мальчика, а лишь "нежно потрепал по щеке".
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Mash опубликовал видео, где мальчик рыдает в больнице. Несмотря на то, что ран и повреждений у него нет, кричит он так, что слышно на весь этаж.
В администрации Малокарачаевского района создана специальная Комиссия для разбирательства по данному вопросу.
В Бурятии педагог не сдержалась и эмоционально отреагировала на нежелание подростка выйти из класса.
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Нужно почаще нежно трепать по щёкам оборзевшую молодёжь, быстрее научатся субординацию соблюдать.
Видимо, маме очень нужно директорское кресло.