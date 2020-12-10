Директор школы в Карачаево-Черкесии "нежно потрепал по щеке" ученика и был обвинён в избиении

По словам директора школы 74-летнего Умара Саркитова,, мальчик учится плохо, а его мать, которая работает в этой же школе, его покрывает. Во время разговора с директором мальчик дерзил, зная что ему ничего не будет. Педагог подчеркнул, что никогда не поднимал руку на учащихся, травм у мальчика нет. На время проведения расследования директора отстранили от должности. Мужчина уверяет, что не бил мальчика, а лишь "нежно потрепал по щеке".