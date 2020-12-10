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Директор школы в Карачаево-Черкесии "нежно потрепал по щеке" ученика и был обвинён в избиении

Директор школы в Карачаево-Черкесии "нежно потрепал по щеке" ученика и был обвинён в избиении (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 14:01
Сообщество : Жить в России
Метки: директор   избиение   россия   ученик   учитель   хулиган   школа   
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Директора школы № 4 в ауле Кызыл-Покун Карачаево-Черкесской Республики обвинили в избиении 12-летнего ученика. В сети появилось видео, на котором мальчик рыдает в местной больнице и держится за голову. Директор же уверяет, что всего лишь "нежно потрепал по щеке".

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Метки: директор   избиение   россия   ученик   учитель   хулиган   школа   
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20  комментариев
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8k
Евгений Час назад
Сначала вы#бываются, потом ноют, когда заслуженно выхватывают.
Нужно почаще нежно трепать по щёкам оборзевшую молодёжь, быстрее научатся субординацию соблюдать.
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7k
DumDum 7 минут назад
Это просто: дать доброго леща до василькового звона и сравнить...
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1k
Kariya 7 минут назад
Будущий футболист
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145
Миша 16 минут назад
Мальчик дерзил директору, потому, что работающая в этой же школе мать его покрывает. Бурные продолжительные аплодисменты! За дерзость был нежно потрепан по щеке, но признаков побоев нет. Аплодисменты! Потерпевший бьётся в истерике и орёт так, что слышно в соседнем районе... Может потому орёт, что его из класса нахально попёрли к директору, интересно за что с ним так несправедливо. Почему не директора к нему! Детектива однако.
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145
Миша 17 минут назад
Мальчик дерзил директору, потому, что работающая в этой же школе мать его покрывает. Бурные прожолжительные аплодисменты! За дерзость был нежно потрепан по щеке, но признаков побоев нет. Аплодисменты! Потерпевший бьётся в истерике и орёт так, что слышно в соседнем районе... Может потому орёт, что его из класса нахально попёрли к директору, интересно за что с ним так несправедливо. Почему не директора к нему! Детектива однако.
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2k
Urlauber 22 минуты назад
Настоящий КаФказец растёт. Когда за ним стоят , то сразу выепывается
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19k
Davy Jones 38 минут назад
Как это похоже на кавказских "джигитов" толпой они герои, а по одному, стоит только ударить валятся на колени и рыдают о пощаде
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534
X Æ A-12 49 минут назад
До революции учителя могли розгами п.и.з.д.и.т.ь малолетних е.б.л.а.н.о.в., это при том, что школы были платные. Почему бы не воспользоваться методами наших предков?
До революции учителя могли розгами п.и.з.д.и.т.ь малолетних е.б.л.а.н.о.в., это при том, что школы были платные. Почему бы не воспользоваться методами наших предков?
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423
француз 52 минуты назад
как в детстве так и в жизни чурки такие чурки, как только раз е.бнешь все сразу на спину, вах не бей!
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1k
Федор Медведев француз 37 минут назад
ага, и потом первые же бегут в полицию.
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408
Владимир 55 минут назад
Директор школы в Карачаево-Черкесии "нежно потрепал по щеке" ученика и был обвинён в избиении
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13k
homerchik Час назад
Для полноты картины хотелось бы знать, кем именно в этой школе трудилась мама этого мальчика. Не исключено, что теперь она и займет место директора. Вообще, это [мат]ы сразу объяснило. Ведь кто-то то же заснял все это и выложил.
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586
Nane First NameLast Час назад
При таких видосах всегда хочется такому п.и.зд.ю.ку всыпать так, чтоб он так же ревел, но уже по-настоящему.
Будущий футболист растет, ёп.т.а. Те тоже корчатся так, будто им ногу или руку оторвало.
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19k
Davy Jones Nane First NameLast 37 минут назад
Чейт футболист только, а может Хабиб
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33k
dima423 Час назад
ну либо мальчику оскара срочно в студию...либо все таки не "нежно по щеке его потрепали"))
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962
Юрец Час назад
Как-то мало информации, но рыдает он так, будто ему калеными щипцами ногти выдирают. Лично мне кажется, что малец играет на публику.
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3k
Макс Час назад
В мои школьные годы подобных показушников переводили в другие школы, потому как клеймо "баба" закреплялось до выпуска.
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16k
Марина Час назад
Ну орать то любой может, где хотя бы синяк.
Видимо, маме очень нужно директорское кресло.
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1k
Sergey Час назад
Что за цирк?
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2k
Dmitrii Ivanov Час назад
Ему хамят, а он в ответ "по щеке треплет" Верю-верю, тогда надо за домогательства подавать раз уж сам сознался.
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