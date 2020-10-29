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В Приморье ученик пообещал убить учителя за тройку

В Приморье ученик пообещал убить учителя за тройку (2 фото)

Автор:
29 октября 2020 15:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Приморье   оценка   россия   угроза   ученики   учителя   школа   
658
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В приморском городе Лесозаводске ученик получил тройку по английскому и оказался недоволен оценкой. Вместо того чтобы предложить исправить оценку или завести конструктивный разговор, школьник просто пообещал убить преподавателя. Учитель, недолго думая, обратилась в полицию.

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Метки: Приморье   оценка   россия   угроза   ученики   учителя   школа   
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2k
Гончаров Николай 53 минуты назад
Ну отменят "колы", тогда что? Будет 4х бальная? Или 1-10 вводить?
У молодежи нет мотивации учиться, т.к. школьные тройки до 9 класса всем нарисуют и так (чтобы выпустить нахрен).
Не понимают детишки что даст им в жизни образование. Все приводят пример Гейтса, который бросил университет, в гараже организовал фирму и стал супер-миллиардером. Алло, у него мать была исполнительным директором в IBM. А отец крупный адвокат. А так, он конечно всего добился сам (ну, кроме контракта с IBM на разработку новой OS, тут мама помогла).
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670
zu4ara 8 минут назад
У нас раньше учитель могла военруку сказать и он бы зашел в класс и дал п.и.з.д.ы. при всех . Классный мужик был.
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2k
Hallo FreeSpace 17 минут назад
А мне кажется 5 бальная система очень четко дает понять об уровне знаний
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2k
Феликс Дзержинский 42 минуты назад
Компота на них не хватает.
Ссылка www.youtube.com
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19k
Батончик с маком 44 минуты назад
розгами их. а за угрозы вообще избивать перед школой. через пару дней сопляки станут вежливыми
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15k
nobody® 45 минут назад
Как-то в ВУЗе задали курсовую и указали на главу в книге, по которой надо делать. Ну я схалтурил на 146%, тупо переписал эти пару страниц из книги в работу, незначительно разбавив и перефразировав. Эксцентричный профессор открыл мою работу и воскликнул: "Это что такое?! Единица с минусом!" Ну я сел в сторонке, чтобы не мешать очереди сдающих. Один начал выпрашивать "отлично", так как идёт на повышенную стипендию, но, скорее всего, у всех преподавателей так выпрашивал. Тогда профессор повернулся ко мне и сказал: "Всё, за тебя договорились, ставлю хорошо"
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2k
Дарвин и аморальная премия 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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10k
P.F. 48 минут назад
Все правильно! Таких имбицилов нужно наказывать рублем, а еще лучше - писдюлями для профилактики. Чтобы думал о последствиях в следующий раз.
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50k
pynh 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
maloy 53 минуты назад
Так то правильно. Вовремя полученные пи@здюли, даже в виде штрафа и перспективы оказаться за решёткой, пусть и чисто чтобы напугать, исправит исправимых, ну а дебилам ничего не поможет, но они и так сдохнут
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