В Приморье ученик пообещал убить учителя за тройку

В приморском городе Лесозаводске ученик получил тройку по английскому и оказался недоволен оценкой. Вместо того чтобы предложить исправить оценку или завести конструктивный разговор, школьник просто пообещал убить преподавателя. Учитель, недолго думая, обратилась в полицию.
17-летний ученик средней школы 11 класса в Лесозаводске за полугодие получил тройку. Оценка ему не понравилась, и мальчик пообещал убить учителя английского языка, которая оценила его знания. При этом школьник хватался за стул и преградил путь выхода из кабинета партой. Крича угрозы, школьник ни как не реагировал на мольбы учителя. Женщина испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию.
"Женщина очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, в сложившейся ситуации угрозу убийством восприняла реально, так как у неё имелись все основания опасаться осуществления данной угрозы", — рассказали Life об обстоятельствах дела в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.
В итоге обвиняемый добровольно выплатил учителю моральную компенсацию и попросил следствие прекращения уголовного дела с условием выплаты штрафа.
— С учётом того что подросток впервые совершил преступление небольшой тяжести и загладил вред, причинённый преступлением, ходатайство удовлетворено следователем СКР. Потерпевшая сторона не возражает против принятого решения. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, — добавили в ведомстве.
В последнее время всё чаще стоит вопрос об упразднении оценочной системы. С одной стороны, оценивать знания необходимо, чтобы ученик и учитель имели представление об успеваемости. Но с другой стороны, пятибалльная оценочная система начинает себя изживать. В Совете Федерации уже предлагали отметить "колы" в школах.
Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс считает, что такая система изжила себя. Дело в том, что единицы практически не используются и существуют лишь как средство «запугать» ученика.
Источник:
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У молодежи нет мотивации учиться, т.к. школьные тройки до 9 класса всем нарисуют и так (чтобы выпустить нахрен).
Не понимают детишки что даст им в жизни образование. Все приводят пример Гейтса, который бросил университет, в гараже организовал фирму и стал супер-миллиардером. Алло, у него мать была исполнительным директором в IBM. А отец крупный адвокат. А так, он конечно всего добился сам (ну, кроме контракта с IBM на разработку новой OS, тут мама помогла).