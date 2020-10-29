В Приморье ученик пообещал убить учителя за тройку

17-летний ученик средней школы 11 класса в Лесозаводске за полугодие получил тройку. Оценка ему не понравилась, и мальчик пообещал убить учителя английского языка, которая оценила его знания. При этом школьник хватался за стул и преградил путь выхода из кабинета партой. Крича угрозы, школьник ни как не реагировал на мольбы учителя. Женщина испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию.

"Женщина очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, в сложившейся ситуации угрозу убийством восприняла реально, так как у неё имелись все основания опасаться осуществления данной угрозы", — рассказали Life об обстоятельствах дела в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

В итоге обвиняемый добровольно выплатил учителю моральную компенсацию и попросил следствие прекращения уголовного дела с условием выплаты штрафа.

— С учётом того что подросток впервые совершил преступление небольшой тяжести и загладил вред, причинённый преступлением, ходатайство удовлетворено следователем СКР. Потерпевшая сторона не возражает против принятого решения. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, — добавили в ведомстве.