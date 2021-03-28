Веселиться никогда не поздно и не рано, точно так же, как и узнавать что-то новое. Сегодня мы решили объединить эти две увлекательные вещи в одной коллекции фотографий, одни из которых развеселят, а другие расскажут или покажут то, чего вы скорее всего не знали или никогда не видели. А может и видели.. В любом случае это путешествие обещает быть занимательным!
Так что пристегните ремни, наш поезд хорошего настроения отходит прямо сейчас!
Из-за этого любителя «посидеть повыше» пришлось остановить движение до тех пор, пока его не сняли с крыши поезда
В 1904 году Луи Кулон прославился благодаря своей 4-метровой бороде, которую он в основном использовал для того, чтобы держать в ней своих кошек
В 1968 году мужчина, выдающий себя за полицейского на мотоцикле, остановил банковский грузовик, перевозивший 300 млн йен наличными (10 млн долларов сегодня)
Он сказал водителю, что автомобиль заминирован. Затем он просто сел за руль грузовика и уехал. Преступник и деньги никогда не были найдены.
Работавший на батарейках, пистолет стрелял ледяными дротиками, состоящими из воды и яда моллюсков. Попав в тело, дротик таял, оставляя после себя на теле жертвы маленькое красное пятнышко. В официальных заключениях о смерти всегда значился сердечный приступ.
Источник:
- 6 особенностей и повадок миниатюрной степной лисицы
- Почему вокруг домов Швейцарии возводят многометровые стены
- 3 причины, по которым египтяне изображали людей плоскими и только в профиль
- Всё в этом мире познаётся в сравнении
- Как мыть домашнюю кошку: 5 заблуждений и интересных фактов
Понравилось38