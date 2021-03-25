Ребята, которым неведомо чувство страха

"Фотошоп или нет?": снимок с Гагариным вызвал сомнения

"Я перед ним виляла ж*пой, а он даже на чай не оставил!": давать чаевые официантам или нет?

"Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей

15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды

Интернет-пользователи поделились трогательными воспоминаниями о поддержке и любви родителей