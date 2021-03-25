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Пользователи поделились историями своего неудачного опыта, которые не могут рассказать без шуток

Пользователи поделились историями своего неудачного опыта, которые не могут рассказать без шуток (14 фото)

Автор:
25 марта 2021 10:46
Метки: интересно   соцсети   твиттер   травмирующий опыт   тред   фото   черный юмор   
2757
14
Алла - пользователь Твиттера с ником "a_praline". У девушки 129 тыс читателей. Недавно (20 марта) она опубликовала интересную запись, создав настоящий тред. Десятки ретвитов и откликов посыпались на твит, вызвав интерес пользователей.
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Метки: интересно   соцсети   твиттер   травмирующий опыт   тред   фото   черный юмор   
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27k
Snork Snorkoff Час назад
В 90-х хоронили товарища выпрыгнувшего с крыши. Тогда просто в морге труп выдавали и делайте с ним че хотите, причем забирайте сразу ибо морг забит и хранить некриминальных негде. Похороны только завтра. Занос гроба с телом по узким маршам хрущевки вертикально, здороваясь со спускающимися соседями.. Занеслись, хрущевка двушка, мы из другого города. Так что в проходной комнате он с убитыми родителями, в другой мы, сходить в сортир в этой обстановке прям тот еще квест. В общем обстановка такая себе. А еще его батя на свои деньги недавно самиздал свою книгу "Репортаж из под колеса истории" и вторая комната под потолок на половину была забита упаковками этих книг. В общем, ночью, когда эта пирамида рухнула, и нас реально придавило колесом истории.
И тогда прорвало, я так больше не смеялся никогда, затыкая рты чем только можно мы катались и выли от смеха в слезах и соплях. Потом отпустило.. и как-то мы пережили уже следующий день. С вертикальным выносом и прочими радостями.

ПС Если найдёте, прочтите. Книга биографичная и возможно поможет кому-то приоткрыть глаз, на то, во что обходятся революции простым смертным.
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3k
Maria Popelinitskaya 37 минут назад
мы, матери детей-инвалидов, периодически обсуждаем, что будет с нашими детьми, неспособными к самостоятельной жизни, после нашей смерти. Мы понимаем, что тогда наши дети останутся абсолютно беспомощными. Накопить на содержание в приюте мало у кого получится, поэтому нас периодически накрывает с головой боль за наших детей. Чтобы в очередной раз не реветь ночь напролет после обсуждения этой темы, мы шутим... на тему двойного суицида... Реально, всерьез обсуждаем, каким кому способом хотелось бы умереть вместе со взрослым ребенком, в основном хотят отравиться, чтобы уснуть тихо и навсегда, а я бы хотела полетать... не поверите, но на эту тему тоже можно шутить, и даже без нервного смешка!
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11k
Антон Семёныч 47 минут назад
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