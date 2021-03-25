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Алла - пользователь Твиттера с ником "a_praline". У девушки 129 тыс читателей. Недавно (20 марта) она опубликовала интересную запись, создав настоящий тред. Десятки ретвитов и откликов посыпались на твит, вызвав интерес пользователей.
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2. Говорят, юмор помогает выйти из любых ситуаций. Но если был травматический опыт, можно ли пережить его с помощью шуток?
4. Эта тема оказалась настолько близкой пользователям из России, что они поспешили поделиться своими историями
Поделитесь, были ли у вас (или ваших знакомых) ситуации, когда шутили над совершенно не смешными вещами, пытаясь пережить кризис в жизни?
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И тогда прорвало, я так больше не смеялся никогда, затыкая рты чем только можно мы катались и выли от смеха в слезах и соплях. Потом отпустило.. и как-то мы пережили уже следующий день. С вертикальным выносом и прочими радостями.
ПС Если найдёте, прочтите. Книга биографичная и возможно поможет кому-то приоткрыть глаз, на то, во что обходятся революции простым смертным.