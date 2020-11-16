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"Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей

"Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей (17 фото)

Автор:
16 ноября 2020 13:13
Сообщество : Юмор
Метки: 30 лет   вещи которые я понял к 30   пользователи соцсетей   прикол   соцсети   твиттер   фото   
2097
17
Для многих 30-летие - переломный момент в жизни. Именно в этом возрасте некоторые поняли наконец, чем хотят заниматься, сумели заработать на свою мечту или пришли к простому выводу, осознать который не могли в 20 лет. А какую истину вы поняли, когда стукнуло 30?
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Метки: 30 лет   вещи которые я понял к 30   пользователи соцсетей   прикол   соцсети   твиттер   фото   
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11  комментариев
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3k
SSD Час назад
Дача - это не наказание, а рай на земле.)))
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2k
Core SSD 50 минут назад
особенно когда есть кого запрячь на садово-огородные работы
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6k
Alex Djeff 17 минут назад
Этот "шифр", текстом от 40-60 символов, взламывается простым подбором чаще всего встречающихся гласных. Школьное развлечение.
Этот "шифр", текстом от 40-60 символов, взламывается простым подбором чаще всего встречающихся гласных. Школьное развлечение.
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4k
Roman Alex Djeff 3 минуты назад
Убогие. Подстановками шифруют. Мы вырезали случайно клеточки в квадратике и писали текст по буквам поворачивая этот квадрат с окошками.
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11k
* Roman Минуту назад
Всем встать, гений на фишках!
А все вокруг такие убогие.
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31k
Nefrion 40 минут назад
Когда я училась в средней школе у нас был отличный учитель биологии, который находил время поговорить с учениками и на отвлеченные темы.
Очень запомнилась одна его сентенция: "Взрослые часто говорят "я старше, мне виднее", ну так вот, мне сейчас 36, и я ничего не понимаю".
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6k
Alex Djeff Nefrion 20 минут назад
Плагиат...
Плагиат...
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
40k
Andrey 44 минуты назад
"Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей
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137
Maximka Andrey 8 минут назад
А почему не на рогульской мове, дебил?
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7k
Клёст 49 минут назад
Ха!
Главные открытия ждут человека когда стукнет сорок)
Хотя бы то, что жизнь только начинается!)))
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3k
magic32 Клёст 5 минут назад
это ты ещё не знаешь какие открытия тебя ждут, когда тебе стукнет 50
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