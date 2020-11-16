"Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей

Для многих 30-летие - переломный момент в жизни. Именно в этом возрасте некоторые поняли наконец, чем хотят заниматься, сумели заработать на свою мечту или пришли к простому выводу, осознать который не могли в 20 лет. А какую истину вы поняли, когда стукнуло 30?

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1. Коротко о простых правилах жизни 0 Источник:

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2. К себе надо прислушиваться 0 Источник:

3. Бывают и грустные озарения 0 Источник:

4. После 30 любое телодвижение - серьезный шаг 0 Источник:

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6. Девочки поймут 0 Источник:

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8. Интересы часто меняются к 30 0 Источник:

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11. А после 40 снова захочется тусить что ли? 0 Источник:

12. Хитрости от бабушки и мамы уже не кажутся глупыми 0 Источник:

13. А как все просто, оказывается! 0 Источник:

14. Некоторые блюда удается распробовать только повзрослев 0 Источник:

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