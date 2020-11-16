"Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей

Для многих 30-летие - переломный момент в жизни. Именно в этом возрасте некоторые поняли наконец, чем хотят заниматься, сумели заработать на свою мечту или пришли к простому выводу, осознать который не могли в 20 лет. А какую истину вы поняли, когда стукнуло 30?
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А какие простые истины вы поняли, достигнув определенного возраста?
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А все вокруг такие убогие.
Очень запомнилась одна его сентенция: "Взрослые часто говорят "я старше, мне виднее", ну так вот, мне сейчас 36, и я ничего не понимаю".
Главные открытия ждут человека когда стукнет сорок)
Хотя бы то, что жизнь только начинается!)))