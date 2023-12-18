"Ищу жену на 2024 год": мужчины выкатили требования к будущим избранницам

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Чаще всего девушки пишут о том, чего хотят в отношениях. Однако в конце 2023 года в Твиттере завирусился тред с пожеланиями мужчин. В шутку или нет, но они ищут себе жён.
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5. Больше всего женщин смутила фраза "...жену на 2024 год", они предполагают, что в 2025 будет новая жена
7. По этим сообщениям становится ясно, как много одиноких и в целом устроенных в жизни мужчин, не хватает им только спутницы жизни
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