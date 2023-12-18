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"Ищу жену на 2024 год": мужчины выкатили требования к будущим избранницам

"Ищу жену на 2024 год": мужчины выкатили требования к будущим избранницам

Автор:
18 декабря 2023 11:01
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Ищу жену   Твиттер   забавно   смешно   соцсети   тред   фото   
1565
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Чаще всего девушки пишут о том, чего хотят в отношениях. Однако в конце 2023 года в Твиттере завирусился тред с пожеланиями мужчин. В шутку или нет, но они ищут себе жён.

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Метки: Ищу жену   Твиттер   забавно   смешно   соцсети   тред   фото   
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10  комментариев
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58k
dima423 Час назад
че за перепись релокантов?
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7k
tamin 23 минуты назад
Походу это анкеты релокантов геев, потому что мужик такую хрень не напишет никогда. Вот пример вымышленный как мне кажется правильный.
.
О себе. 35 лет,181 см, 19 см, 100 кг, 5-ти комнатная квартира в мск, зп 500-1000кр.
О тебе. Секс 4-6 раз в неделю, домашнее хозяйство на тебе. Вес до 55, возраст от 25 до 30. Грудь 2-4.
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17k
Совранский 41 минуту назад
Автор, откуда такая подборка?))))))))))))))))
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4k
Glory to Urine! 51 минуту назад
Жаль этих лузеров. Выпрашивают хотя бы секс, как инстаграмовские шалавы.
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142
Топор плывёт Час назад
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А что такое "Мягкая Жепа"?
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142
Топор плывёт Александр Час назад
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Только она ещё и большая.
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Спелая кукурузинка

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