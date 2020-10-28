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15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды

15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды (16 фото)

Автор:
28 октября 2020 14:10
Сообщество : Юмор
Метки: комментарии   мемы   прикол   смешно   соцсети   твиттер   фото   юмор   
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В соцсетях люди уже давно открыто выражают свое мнение. Мы собрали высказывания реальных пользователей Твиттера и других сайтов обо всем на свете. Они полны иронии, юмора, а также мудрости.
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Метки: комментарии   мемы   прикол   смешно   соцсети   твиттер   фото   юмор   
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