15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды

В соцсетях люди уже давно открыто выражают свое мнение. Мы собрали высказывания реальных пользователей Твиттера и других сайтов обо всем на свете. Они полны иронии, юмора, а также мудрости.

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1. Действительно 0 Источник:

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2. Вот это поворот 0 Источник:

3. Это же я 0 Источник:

4. Так вот в чем дело 0 Источник:

5. Заканчивайся уже, 2020 0 Источник:

6. Жизненно 0 Источник:

7. Хотя бы поняла 0 Источник:

8. А было бы смешно, если бы не было так грустно 0 Источник:

9. Когда повзрослел 0 Источник:

10. А у вас были друзья по переписке? 0 Источник:

11. Проверка 0 Источник:

12. Проблемы современных подростков 0 Источник:

13. 0 Источник:

14. Было? 0 Источник: