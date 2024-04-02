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"Любила бы меня, если бы я была червём?": в Твиттере завирусился новый тред

"Любила бы меня, если бы я была червём?": в Твиттере завирусился новый тред

Автор:
02 апреля 2024 08:57
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: trend   Прикол   Твиттер   если бы я была червём   завирусился   соцсети   тред   флешмоб   фото   
1734
10

В Твиттере новый флешмоб: пользователи спрашивают у своих родителей и партнёров, любили ли они их, если бы те были червями. И тут только милота! Эти скриншоты умиляют и заставляют поверить, что наши близкие принимают нас любыми.

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Любите своих близких безусловно!


Спросите у своих родителей или партнёров - и опубликуйте результат в комментариях!

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Метки: trend   Прикол   Твиттер   если бы я была червём   завирусился   соцсети   тред   флешмоб   фото   
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8  комментариев
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2k
Женя Женя78 Полчаса назад
ипанутые малолетки
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mbr 21 минуту назад
не "завирусилось", а завирусили!
Игрушки для малолетних дебилов. "Завируси" -- покажи какой ты дегенерат.
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Anners 23 минуты назад
"Завирусилось" - значит, заразно?
И зачем сюда тащить заразу?
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3k
Saplus Полчаса назад
- Мам, пап...
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45k
SinigamiRuuk 46 минут назад
А если бы Гуаолдом?:)
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39k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы... (продолжить по ситуации)
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22
ven Dobry vojak Svejk 37 минут назад
...лишь бы по обоюдному
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1575 постов (1531 в горячем)

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