"Любила бы меня, если бы я была червём?": в Твиттере завирусился новый тред

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В Твиттере новый флешмоб: пользователи спрашивают у своих родителей и партнёров, любили ли они их, если бы те были червями. И тут только милота! Эти скриншоты умиляют и заставляют поверить, что наши близкие принимают нас любыми.
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5. Откуда растут ноги у этого тренда - неизвестно, но все очень захотели узнать у своих близких ответ
Любите своих близких безусловно!
Спросите у своих родителей или партнёров - и опубликуйте результат в комментариях!
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И зачем сюда тащить заразу?