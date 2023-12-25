"Отпинала полотенце": люди рассказали, как абьюзят вещи

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В Твиттере пользователи поделились тем, как порой вымещают гнев на разных предметах. Кто-то даже пошутил, что это бытовой абьюз и на самом деле различные предметы ни в чём не виноват. Другие советуют обратиться за помощью, чтобы решать проблемы с головой.
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А вы психовали на какие-то вещи?
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