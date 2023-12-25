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"Отпинала полотенце": люди рассказали, как абьюзят вещи

"Отпинала полотенце": люди рассказали, как абьюзят вещи

Автор:
25 декабря 2023 11:49
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Твиттер   абьюз   агрессия   злость   интересно   психи   соцсети   фото   
918
13

В Твиттере пользователи поделились тем, как порой вымещают гнев на разных предметах. Кто-то даже пошутил, что это бытовой абьюз и на самом деле различные предметы ни в чём не виноват. Другие советуют обратиться за помощью, чтобы решать проблемы с головой.

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А вы психовали на какие-то вещи?

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Метки: Твиттер   абьюз   агрессия   злость   интересно   психи   соцсети   фото   
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5  комментариев
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1k
София 48 минут назад
Успокоительное пить надо.
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10k
Garpia121 20 минут назад
Примирительно беседую с кастрюлями, уговаривая сильно не кипеть. Дружу с посудомойкой и стиралкой, отзывчиво спешу на зов духовки. Иногда спасаю робопыслесос , когда зовет, нажравшись занавесок, или когда пытается неудачно поиграть с собачьими игрушками. Может и шизофрения, а может я просто стрессоустойчивый человек.
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28k
Lehoia 20 минут назад
Помню, встречался с одной девушкой. Как-то утром выхожу из ванной, а она мои кроссовки в прихожей топчет. Топчет буквально и матерится. За то, что я их не на месте оставил). Ну, как выяснилось, это было в пмс.
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787
Сосед ватажный 43 минуты назад
Мыл полы, стукнулся башкой о чугунную батарею, и - до того как понять, что так не надо делать - врезал по ней кулаком, да так, что она закапала) Кулаку кстати нифига, удивительно)
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