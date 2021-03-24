Правоохранители в срочном порядке объявили хозяина авто в розыск, добавив его в базу тех, кому запрещен выезд из страны. Стражи порядка опасались, что Рахматов может попытаться скрыться на территории других стран СНГ. Однако, после того, как блогера нашли и доставили в отдел полиции, он заявил, что за рулем был другой человек, а сам Рахматов к ДТП непричастен.