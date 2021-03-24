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Водитель Mercedes на севере Москвы сбил на тротуаре двух женщин и сбежал

Водитель Mercedes на севере Москвы сбил на тротуаре двух женщин и сбежал (8 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 09:17
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   авария   блогер   дтп   наезд на пешеходов   полиция   смертельное дтп   
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Сразу после аварии водитель авто скрылся, оставив пострадавших умирать. Одна из женщин скончалась сразу, другая - в реанимации. Машина числится за 23-летним Сидикшохом Рахматовым, однако тот уверяет, что за рулем в тот день был не он.

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Метки: Mercedes   авария   блогер   дтп   наезд на пешеходов   полиция   смертельное дтп   
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53k
pynh Час назад
"Только вглядитесь в эти одухотворенные лица."
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15k
Maks Es 38 секунд назад
Сядет на 8 лет выйдет через четыре богатым человеком, а реальный преступник будет гулять на свободе и даже прав вождения его не лишат.
Рыночек порешает, не парьтесь.
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5k
mbr 3 минуты назад
"...вводить самые суровые наказания!.." -- дебилы, кто это предлагает.
Какая разница какой закон будут нарушать мажоры и "золотая" молодежь!
Им просто плевать! да хоть расстрел через повешенье с одновременным четвертованием.

Элитка и вся эта гоп-тусовка с баблом НЕПОДСУДНА по определению. Они не несут никакой ответственности перед обществом. Могут творить что угодно и как угодно.
Закон только для плебса, только для тех, у кого не хватает сил его обойти.

Каким нужно быть дебильным гидроцефалом чтобы утверждать что для того, чтобы заставить соблюдать закон нужно его сделать строже! Полный бред.

Тот же старый алкаш-русофоб ефремов отмазался от убийства, почти отмазался. Если бы не шумиха в соцсетях, то срал бы он на все эти "ваши законы".
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7k
trak 14 минут назад
И опять овцеиоп , от них одни проблемы и горе .
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34
Thorowgood 14 минут назад
Диаспора пока ещё не подала голос?
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1k
Диагноз 15 минут назад

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20k
Ратибор 17 минут назад
Проблема не в хачье - оно было всегда и ничуть не изменилось за последнюю пару тысяч лет. Проблема в том, что наш госаппарат полностью прогнил. Менты, судьи - всё продаётся и покупается. Вы можете себе представить, чтобы кто-то давал взятку Жеглову, а тем более, чтобы он её взял? А сейчас нет ничего невозможного, было бы бабло. Оттого ары так и обнаглели - они знают, что всегда откупятся, если что.
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34
Thorowgood Ратибор 12 минут назад
Не надо путать среднеазиатов (узбеков, таджиков, туркмен) с армянами. Это разные нации. Хачики и ары — это армяне. Всякие Рахмоновы — это Тожикистон.
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5k
Сергей Thorowgood 5 минут назад
А какая разница? Названия разные, суть одна.
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3k
Борис Карабанов 20 минут назад
Стало быть, по профессии блогер? Понятно...
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2k
Mellivora 22 минуты назад
Он видеоблогер и любитель копить штрафы - известно, что за водителем числится несколько штрафов на сумму порядка 35 тысяч рублей. Нарушения в основном за превышение скорости.
=================================================================================
[мат] государства и ментов в частности.
Вот к чему приводит.
=================================================================================
Mercedes буквально снес пешеходов. Пострадавшие получили множественные тяжелые травмы, от которых скончались. Одна на месте происшествия, другая - чуть позже.
==================================================================================

Наверное выяснится что этот хусен-херасен находился нелегально на территории РФ и за ним куча правонарушений.....
Сцука, почему эти садики-херадики не давят ментовских генералов и умников из Думы и Сов.феда?
Пару высокопоставленных трупов может заставят как-то пошевелиться законников и ментов?
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Вах! Рафик совсем не виноватый! За рулем был не он, да и вообще машину он продал за полчаса до ДТП.
С волками жить - по волчьи выть. Единственный способ заставить зверьков и обезьян отвечать за свои поступки - коллективная ответственность. Совершил зверек преступление, сбежал к себе на родину в горы - арестовать всю диаспору города и выслать на родину. С внесением в черный список на вьезд в РФ. Только так зверьки начнут бояться, и уважать законы.
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2k
Mellivora Полчаса назад
Отпечаточки пальцев с руля снять и прЮвет. Видеокамеры на каждом углу.
Че-та, даже предполагал что снова смуглый отличился. И угадал.
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9k
Алексей Полчаса назад
Уже [мат] к себе в аул
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2k
A 38 минут назад
Линия защиты этого ублюдк@, как всегда, банальная:
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15k
sanchesS80 41 минуту назад
Проблема даже не в наказании за содеянное. Гораздо бОльшая проблема что такие катаются по нашим городам постоянно, а гаишники ничего с ними не делают. Думаете первый раз он разогнался чтобы так улететь? Не поверю.
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3k
Димыч 42 минуты назад
Очередная Шмара Багдасарян...
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5k
кот базилий 42 минуты назад
Недели не проходит без происшествий с чуркобесами. Опять эти тупые рожи.
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12k
Yasen_Perec 43 минуты назад
Ему на ишаке ездеть, а не на машине. Вот теперь поедет в тюрьму. Сидел бы в своей Чебурекии, барашка кушал, какого х#ра припёрся.
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67
DoctorBetruger 43 минуты назад
Не пойму странного возбуждения народа! Ну убил уважаемый сын уважаемого человека на хорошем автомобиле двух человек - пожурить, ай-ай-ай, может ата-та-та по попе сделать и отпустить. А так Рафик неувиновен совсем. И за рулем был не он и машина уже не его. Ищите вон того, 25-ти летнего.
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4k
samsr 45 минут назад
Земля пухом женщинам, отменить пора мораторий вот для таких петушара, короли жизни бл@дь
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27k
Fat Lynx 49 минут назад
К Ефремову нах!
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73
илья 53 минуты назад
сын грязной шлюхи и отца пи.дораса
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