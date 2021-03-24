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Сразу после аварии водитель авто скрылся, оставив пострадавших умирать. Одна из женщин скончалась сразу, другая - в реанимации. Машина числится за 23-летним Сидикшохом Рахматовым, однако тот уверяет, что за рулем в тот день был не он.
Смертельное ДТП произошло вчера, 23 марта, на севере столицы. На пересечении улиц Пулковская и Конаковского черный Mercedes врезался в припаркованный Mitsubishi с водителем внутри, отчего авто отбросило на тротуар, где в тот момент проходили женщины.
Mercedes буквально снес пешеходов. Пострадавшие получили множественные тяжелые травмы, от которых скончались. Одна на месте происшествия, другая - чуть позже. Сразу после ДТП водитель, виновный в аварии, бросил авто и скрылся в неизвестном направлении.
Судя по видео, снятому очевидцами, водитель Mercedes «пробил» весь тротуар до огороженного газона и врезался в дерево, которое от сильного удара рухнуло на землю.
Автовладельцем черного "немца" является гость столицы Сидикшох Рахматов из подмосковного Щелково. Он видеоблогер и любитель копить штрафы - известно, что за водителем числится несколько штрафов на сумму порядка 35 тысяч рублей. Нарушения в основном за превышение скорости.
Правоохранители в срочном порядке объявили хозяина авто в розыск, добавив его в базу тех, кому запрещен выезд из страны. Стражи порядка опасались, что Рахматов может попытаться скрыться на территории других стран СНГ. Однако, после того, как блогера нашли и доставили в отдел полиции, он заявил, что за рулем был другой человек, а сам Рахматов к ДТП непричастен.
Общий друг блогера и нового владельца Мерседеса, пояснил для журналистов: "За рулем был наш другой друг, которому он продал машину. Которого обвиняют и ищут все — Сидик. Он сейчас в полиции, там были, дали объяснения, что не он был за рулем. Он был со мной сегодня, были на работе. Нам позвонили, сами в шоке от этой ситуации". Теперь полиция занята розыском 25-летнего Хусена Самона.
Пользователи соцсетей уверены: пока за подобные преступления не станут вводить самые суровые наказания, автогеноцид в России так и будет продолжаться.
А аварии, в которых замешаны блогеры, увы, становятся приметами нашего времени. Хорошо, если в них не страдает никто, кроме любителей жить на камеру.
Уральский блогер вылетел с трассы, едва успев пожаловаться подписчикам на скуку
Молодой человек ехал по трассе Ханты-Мансийск-Югорск и все это время записывал видео. Снимая сторис, он сетовал на усталость и скуку, да так отвлекся на соцсети, что улетел в кювет.
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Рыночек порешает, не парьтесь.
Какая разница какой закон будут нарушать мажоры и "золотая" молодежь!
Им просто плевать! да хоть расстрел через повешенье с одновременным четвертованием.
Элитка и вся эта гоп-тусовка с баблом НЕПОДСУДНА по определению. Они не несут никакой ответственности перед обществом. Могут творить что угодно и как угодно.
Закон только для плебса, только для тех, у кого не хватает сил его обойти.
Каким нужно быть дебильным гидроцефалом чтобы утверждать что для того, чтобы заставить соблюдать закон нужно его сделать строже! Полный бред.
Тот же старый алкаш-русофоб ефремов отмазался от убийства, почти отмазался. Если бы не шумиха в соцсетях, то срал бы он на все эти "ваши законы".
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[мат] государства и ментов в частности.
Вот к чему приводит.
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Mercedes буквально снес пешеходов. Пострадавшие получили множественные тяжелые травмы, от которых скончались. Одна на месте происшествия, другая - чуть позже.
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Наверное выяснится что этот хусен-херасен находился нелегально на территории РФ и за ним куча правонарушений.....
Сцука, почему эти садики-херадики не давят ментовских генералов и умников из Думы и Сов.феда?
Пару высокопоставленных трупов может заставят как-то пошевелиться законников и ментов?
С волками жить - по волчьи выть. Единственный способ заставить зверьков и обезьян отвечать за свои поступки - коллективная ответственность. Совершил зверек преступление, сбежал к себе на родину в горы - арестовать всю диаспору города и выслать на родину. С внесением в черный список на вьезд в РФ. Только так зверьки начнут бояться, и уважать законы.
Че-та, даже предполагал что снова смуглый отличился. И угадал.