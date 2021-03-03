Люди говорят, ничего необычного - просто силовики в Московской области настолько продвинутые, что пересели на монорельс. И выделенная полоса не нужна, и нарушителей видно издалека.
Вчера вечером в районе проспекта Юных Ленинцев в Подольске служебный автомобиль МВД стал участником курьезной аварии. Как сообщают СМИ, по невыясненным обстоятельствам, полицейская машина на скорости запрыгнула на дорожное ограждение и "брюхом" проехала по нему несколько десятков метров, так и оставшись висеть на отбойнике. Причем автомобиль встал на ограждении ровнехонько, словно на парковке. Вот что значит мастерство!
Такое зрелище не могло не удивить участников движения. А некоторые даже начали шутить и злорадствовать:
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По словам очевидцев происшествия, приехавшие на выручку коллеги-силовики попытались снять автомобиль с отбойника при помощи тросов. Однако история умалчивает, удалось ли им это сделать. Также неизвестно, пострадали ли силовики, когда заезжали на "пьедестал".
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Вопрос к залу: у кого-нибудь есть версии случившегося? При каких обстоятельствах полицейские могли "запрыгнуть" на отбойник, уходили от столкновения?
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