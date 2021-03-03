Вчера вечером в районе проспекта Юных Ленинцев в Подольске служебный автомобиль МВД стал участником курьезной аварии. Как сообщают СМИ, по невыясненным обстоятельствам, полицейская машина на скорости запрыгнула на дорожное ограждение и "брюхом" проехала по нему несколько десятков метров, так и оставшись висеть на отбойнике. Причем автомобиль встал на ограждении ровнехонько, словно на парковке. Вот что значит мастерство!