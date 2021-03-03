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Полицейские в Подольске "оседлали" отбойник и стали предметом насмешек автолюбителей

Полицейские в Подольске "оседлали" отбойник и стали предметом насмешек автолюбителей (2 фото + 2 видео)

Автор:
03 марта 2021 14:00
Сообщество : Аварии
Метки: Подольск   видео   дтп   курьез   отбойник   полиция   
925
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Люди говорят, ничего необычного - просто силовики в Московской области настолько продвинутые, что пересели на монорельс. И выделенная полоса не нужна, и нарушителей видно издалека.

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Метки: Подольск   видео   дтп   курьез   отбойник   полиция   
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5  комментариев
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119
Племянник Путина 7 минут назад
в этот раз ксива не сработала...
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666
labus 18 минут назад
Полицейские в Подольске "оседлали" отбойник и стали предметом насмешек автолюбителейПосмотреть
Полицейские в Подольске "оседлали" отбойник и стали предметом насмешек автолюбителей
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3k
alex 41 минуту назад
а это у них колпаки уже тырят?
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12k
Объект реальности alex Полчаса назад
это пока до погонов дотянуться не могут.
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Петрович 48 минут назад
Да просто бухие в хлам летели. Обычное дело.
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