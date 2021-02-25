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Под Москвой зенитный ракетный комплекс попал в ДТП

Под Москвой зенитный ракетный комплекс попал в ДТП (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 11:34
Сообщество : Аварии
Метки: C-400   Голицыно   авария   дтп   зенитно-ракетный комплекс   интересное   фото   
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На Можайском шоссе в городе Голицыно зенитный ракетный комплекс С-400 врезался в автобус автоинспекции, устроив аварию "паровозиком". Водители в соцсетях винят во всём дорожные службы.

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Метки: C-400   Голицыно   авария   дтп   зенитно-ракетный комплекс   интересное   фото   
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7  комментариев
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526
Колючий 42 минуты назад
Эту дуру сразу не остановишь, но и разогнать ее тоже особо не получится.
"Бойся трёх ВВ: взрывчатых веществ, военных врачей и военных водителей".
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57k
Опиум для народа 5 минут назад
Ох"енно...Дорожные службы виноваты.)))
А в случае войны,вы,с"ка,будете ждать,когда вам свеженький асфальт постелят?
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1k
Александр 20 минут назад
Под Москвой зенитный ракетный комплекс попал в ДТППосмотреть
Под Москвой зенитный ракетный комплекс попал в ДТП
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1k
ALEX Полчаса назад
Напомнило

Ссылка youtu.be
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53k
pynh 45 минут назад
"Но, нашлись и те, кто обвинил во всём военных."

а нашлись другие? видишь гололед - соблюдай дистанцию.
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