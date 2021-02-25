Под Москвой зенитный ракетный комплекс попал в ДТП

На Можайском шоссе в городе Голицыно зенитный ракетный комплекс С-400 врезался в автобус автоинспекции, устроив аварию "паровозиком". Водители в соцсетях винят во всём дорожные службы.
Возможно, это первая авария в истории с участием зенитно-ракетного комплекса С-400. Москвичи сняли на видео "паровозик" из нескольких легковушек, самосвала дорожных служб, автобуса автоинспекции и С-400. Как следует из видео, военная колонна состояла из нескольких установок ЗРК С-400.
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Жители Голицыно сетуют на дорожные службы, которые после снегопада не почистили дороги. Но, нашлись и те, кто обвинил во всём военных.
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"Бойся трёх ВВ: взрывчатых веществ, военных врачей и военных водителей".
А в случае войны,вы,с"ка,будете ждать,когда вам свеженький асфальт постелят?
а нашлись другие? видишь гололед - соблюдай дистанцию.