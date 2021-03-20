



В четверг, 18 марта, Минобороны Афганистана сообщило о крушении военного Ми-17, в котором находились бойцы подразделения специального назначения. Авиапроисшествие случилось ночью в провинции Вардак. Все находившиеся на борту 9 человек погибли.





Изначально военное руководство заявляло, что вертолет потерпел крушение сам по себе - огневого контакта не было. Но очевидно, у Минобороны просто не было стопроцентных доказательств нападения. Всем было понятно, что, скорее всего, вертолет сбили террористы, поскольку четыре винтокрылых машины со спецназом и продовольствием пролетали над провинцией, в которой шли ожесточенные бои правительственных войск с запрещенной в России террористической группировкой "Талибан".