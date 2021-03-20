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Опубликовано видео крушения афганского вертолета Ми-17 со спецназом на борту

Опубликовано видео крушения афганского вертолета Ми-17 со спецназом на борту (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 марта 2021 20:25
Сообщество : Военное
Метки: ПЗРК   афганистан   вертолет   видео   крушение   спецназ   талибан   
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Изначально власти страны опровергали версию террористической атаки. Однако в опубликованном ролике отчетливо видна ракета, которой сбили вертушку.

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Метки: ПЗРК   афганистан   вертолет   видео   крушение   спецназ   талибан   
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7  комментариев
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690
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Кладбище империй.
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Taximaxi 21 минуту назад
Пока пиндосы оттуда не с'бутся,порядка не будет. А придёт талибан и наркотрафик иссохнет.
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31k
Опаньки 2 часа назад
Средневековье какое-то, свои своих же
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2k
Frank Borman Опаньки Час назад
Афганцы еще до Средневековья не добрались. У них еще родоплеменной строй - страна состоит из племен, которые враждуют между собой веками. Хорошо было бы, если бы они установили абсолютную монархию, какие были в Европе 4-5 веков назад. Чтобы был король, который бы их жестко дрючил и держал в кулаке. Какой нахрен социализм хотел им принести СССР в 70е годы?
Лишь бы Россия опять не сунуласЬ в Афганистан, когда оттуда уйдут янки. Наверное, Вова выучил советский урок 80х годов.
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6k
Артём Опаньки 6 минут назад
А что, свои своих только в средневековье убивали?
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38k
parallax 2 часа назад
Радиалы никак кровушки не напьются.
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