Изначально власти страны опровергали версию террористической атаки. Однако в опубликованном ролике отчетливо видна ракета, которой сбили вертушку.
В четверг, 18 марта, Минобороны Афганистана сообщило о крушении военного Ми-17, в котором находились бойцы подразделения специального назначения. Авиапроисшествие случилось ночью в провинции Вардак. Все находившиеся на борту 9 человек погибли.
Изначально военное руководство заявляло, что вертолет потерпел крушение сам по себе - огневого контакта не было. Но очевидно, у Минобороны просто не было стопроцентных доказательств нападения. Всем было понятно, что, скорее всего, вертолет сбили террористы, поскольку четыре винтокрылых машины со спецназом и продовольствием пролетали над провинцией, в которой шли ожесточенные бои правительственных войск с запрещенной в России террористической группировкой "Талибан".
В опубликованном ролике видно, как ракета, выпущенная, скорее всего, из ПЗРК, угодила в хвостовую часть вертолета:
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Четверг в Афганистане выдался богатым на печальные известия. Днем 18 марта в Кабуле террористы также подорвали автобус, перевозивший госслужащих. Трое человек погибли, более 10 получили ранения.
И к слову, вчера, 19 марта, в Москве состоялась конференция по национальному примирению Афганистана. На ней присутствовали как представители официальной власти, так и "Талибана". Обе стороны договорились ускорить мирные переговоры.
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Лишь бы Россия опять не сунуласЬ в Афганистан, когда оттуда уйдут янки. Наверное, Вова выучил советский урок 80х годов.