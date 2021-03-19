Сейчас Саша Грей стримерша и писательница, но мы помним её ещё в те времена, когда она снималась в порно. Уже тогда россияне оценили способности Саши, и вот, спустя десяток лет, она снова нас порадовала, на этот раз борщом. В начале видео она произнесла несколько слов на русском, а когда упала картошка, выматерилась по-русски.

Женщина немного изменила рецепт, добавив томатную пасту и нарезав более мелко мясо. Однако, по её словам, вкус ни капли не испортился. В тарелку с горячим борщом Саша добавила сметану и посетовала, на то, что в США очень сложно найти серый хлеб. «Бородинский, да. Я находила его всего в паре магазинов, но вкус совсем не тот. Здесь в него добавляют сахар, он слишком сладкий. Совершенно не тот вкус», — пояснила писательница.