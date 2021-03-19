Знаменитая порно-актриса решила приготовить борщ и опубликовала видео на своём YouTube-канале. Актриса заговорила по-русски и посетовала на то, что бородинский хлеб очень сложно найти в США. В комментариях русскоязычные пользователи тут же похвалили её, даже несмотря на то, что Саша немного изменила рецепт.
Сейчас Саша Грей стримерша и писательница, но мы помним её ещё в те времена, когда она снималась в порно. Уже тогда россияне оценили способности Саши, и вот, спустя десяток лет, она снова нас порадовала, на этот раз борщом. В начале видео она произнесла несколько слов на русском, а когда упала картошка, выматерилась по-русски.
Женщина немного изменила рецепт, добавив томатную пасту и нарезав более мелко мясо. Однако, по её словам, вкус ни капли не испортился. В тарелку с горячим борщом Саша добавила сметану и посетовала, на то, что в США очень сложно найти серый хлеб. «Бородинский, да. Я находила его всего в паре магазинов, но вкус совсем не тот. Здесь в него добавляют сахар, он слишком сладкий. Совершенно не тот вкус», — пояснила писательница.
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В комментариях к ролику россияне тут же оценили кулинарные способности Саши.
Напомним, что Саша Грей закончила свою карьеру в 2011 году. После съёмок в порно она написала несколько книг, вела общественную деятельность и регулярно проводит игровые стримы на Twitch.
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А навар с чего будет???
А чем Алексею Цареву не понравилась предварительная обжарка мяса? Как смотришь кулинарные передачи, многие шеф-повара так делают.
Она же не рассказывает тебе, как бортовать колеса.