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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4731 пост • 652 подписчика подписаться
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"Привет! Водка, борщ!": Саша Грей приготовила борщ и снова восхитила россиян

"Привет! Водка, борщ!": Саша Грей приготовила борщ и снова восхитила россиян (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 14:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: борщ   видео   готовка   интересное   милота   саша грей   фото   шоу бизнес   
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Знаменитая порно-актриса решила приготовить борщ и опубликовала видео на своём YouTube-канале. Актриса заговорила по-русски и посетовала на то, что бородинский хлеб очень сложно найти в США. В комментариях русскоязычные пользователи тут же похвалили её, даже несмотря на то, что Саша немного изменила рецепт.

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Метки: борщ   видео   готовка   интересное   милота   саша грей   фото   шоу бизнес   
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28  комментариев
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4k
Алексей 2 часа назад
У Саши Грей даже ложка в борще стоит.
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10k
Karelian 3 минуты назад
Вырезку? Говяжую? В борщ?

А навар с чего будет???
А чем Алексею Цареву не понравилась предварительная обжарка мяса? Как смотришь кулинарные передачи, многие шеф-повара так делают.
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4k
Дарвин и аморальная премия 3 минуты назад
Слышал,что она своей пелоткой может даже картошку в борщ нарезать
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1k
Р Х 3 минуты назад
Ну ка всё быстро подписались на Сашку! Нас ждёт увлекательная кулинария )))
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94
Aibolit66 11 минут назад
Талантливый человек- талантлив во всём!:))
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4k
Mr.X Полчаса назад
Не баба, а золото. И пожрать приготовит, и в кровате затейница
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5k
Nikolay Полчаса назад
Эта дама знает как возбудить русских мужиков!
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8k
Ден 38 минут назад
Она свой рот мокает в наш борщь!? Ах тыж сучка
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4k
Артем Кощеев 55 минут назад
Не смог посмотреть целиком. По привычке, прокрутил видео сразу на середину
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68k
Заводи мотор. Час назад
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10k
Крог Час назад
А у хохлов то как подгорело!

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1k
maloy Elf_80_Lvl 57 минут назад
Потому что дурачки)
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3k
Владимир Elf_80_Lvl 42 минуты назад
наверное потому что никто их суржик даже читать не станет.
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14k
Alex Крог Полчаса назад
Пусть забирают свой борщевик нафиг !
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11k
Alex Ato Крог Полчаса назад
и вот так у них всё
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5
bogatiyded Elf_80_Lvl 3 минуты назад
они считают, что Саша русская
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60k
Доктор Джонс Час назад
Свеклу на тёрке? Я за это жену всегда ругал... Теперь она свеклу режет кубиками...
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17k
Андрей Иванов Доктор Джонс Час назад
У Саши рефлексы.
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18k
kamanch Доктор Джонс 6 минут назад
Оставь бабе бабье.
Она же не рассказывает тебе, как бортовать колеса.
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60k
Доктор Джонс kamanch Минуту назад
Но борщ то я ем...
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5k
Чётенький Час назад
Укры уже подгорели по поводу борща?
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17k
Андрей Иванов Чётенький Час назад
Она почётная украинка. Символ заробитчан в Гейропе
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10k
Крог Чётенький Час назад
Да, я спецом зашёл и скопировал. Вверху в коментах
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48k
alertol 2 часа назад
А ничо что новости этой уже сто лет в обед? Или она второй раз его приготовила?
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3k
Барсук alertol Час назад
На ютубе "от вчера...."

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191
Fedor 2 часа назад
Саша замёрзла, грей Сашу, грей.
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