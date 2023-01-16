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Зрители "Золотого глобуса" обратили внимание на Дженнифер Кулидж: кто-то смеётся над ней, а кто-то умиляется

Зрители "Золотого глобуса" обратили внимание на Дженнифер Кулидж: кто-то смеётся над ней, а кто-то умиляется

Автор:
16 января 2023 11:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дженнифер Кулидж   Награда   видео   золотой глобус   интересное   лицо   мама Стифлера   милота   фото   
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Дженнифер Кулидж снялась во многих фильмах, но для большинства Дженнифер так и осталась привлекательной «мамой Стифлера» из серии фильмов «Американский пирог». На церемонии награждения "Золотой глобус" Дженнифер произнесла трогательную речь, обращаясь к режиссёру. Но многие обратили внимание на лицо актрисы: кроме рта на нём ничего не двигается. Судя по всему, виной частое посещение косметолога.

В ночь на 11 января прошла 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. Дженнифер Кулидж получила "Золотой глобус" в номинации "лучшая актриса второго плана в сериале". Награду ей принёс сериал "Белый лотос", где она сыграла Тани Макуэйд.

После получения награды Дженнифер выступила с забавной, тёплой и очень трогательной речью.

Сначала звезда, волнуясь, поставила награду на пол.

Вау! Могу я поставить это вниз? Я не занимаюсь спортом, вы понимаете, о чём я, — сказала Дженнифер Кулидж.

После этого Дженнфиер произнесла очень трогательную речь, в которой поблагодарила режиссёра "Белого лотоса".

У меня были такие большие мечты и ожидания, когда я была молода. Но случается так, что жизнь как бы сводит их на нет. Я думала, что стану королевой Монако, хотя это уже сделал кое-кто другой, — смеётся Кулидж. — У меня были просто грандиозные планы, но потом ты становишься старше, и, ох, [неудачи] случаются.

«Белый лотос» снова прославил Дженнифер Кулидж в 61 год и, как пошутила актриса, повысил её авторитет в глазах соседей.

И ты, Майк Уайт, дал мне надежду. Дал мне начать заново. Даже если это, на самом деле, конец, потому что ты убил меня (героиня Дженнифер Кулидж в «Белом лотосе» умирает), даже если это конец, ты изменил мою жизнь миллионом разных способов. Мои соседи снова разговаривают со мной и всё такое. Меня никогда не приглашали ни на одну вечеринку, а теперь все зовут меня! Я просто… ты знаешь, это для тебя, Майк Уайт.

Хотя актриса сыграла множество ролей, для большинства она всё ещё остаётся привлекательной «мамой Стифлера» из серии фильмов «Американский пирог». Люди обратили внимание на то, что лицо 61-летней Дженнифер не шевелится.


Виной всему частые посещения косметолога и хирурга, ну и конечно возраст. Пользователи сети разделились на два лагеря: те, кто счёл речь Дженнифер очень трогательной и уютное, и те, кто захейтил актрису из-за пластики.

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Метки: Дженнифер Кулидж   Награда   видео   золотой глобус   интересное   лицо   мама Стифлера   милота   фото   
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3  комментария
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7k
Copycat 47 минут назад
ну блин она не выглядит как жертва пластики, да понятное дело там имеют место подтяжки разные но ничего критичного не вижу
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62
Alex Roland 57 минут назад
Авторша ... когда вам будет за 60 ... так бы выглядеть уже успех ...
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PokemonKa
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