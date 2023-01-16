Зрители "Золотого глобуса" обратили внимание на Дженнифер Кулидж: кто-то смеётся над ней, а кто-то умиляется

«Белый лотос» снова прославил Дженнифер Кулидж в 61 год и, как пошутила актриса, повысил её авторитет в глазах соседей.

И ты, Майк Уайт, дал мне надежду. Дал мне начать заново. Даже если это, на самом деле, конец, потому что ты убил меня (героиня Дженнифер Кулидж в «Белом лотосе» умирает), даже если это конец, ты изменил мою жизнь миллионом разных способов. Мои соседи снова разговаривают со мной и всё такое. Меня никогда не приглашали ни на одну вечеринку, а теперь все зовут меня! Я просто… ты знаешь, это для тебя, Майк Уайт.

Хотя актриса сыграла множество ролей, для большинства она всё ещё остаётся привлекательной «мамой Стифлера» из серии фильмов «Американский пирог». Люди обратили внимание на то, что лицо 61-летней Дженнифер не шевелится.