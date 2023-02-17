Девушка в TikTok рассказала о книге своего отца, и пользователи сети сделали её бестселлером

В середине 1970-х годов Ллойд посещал юридический факультет Университета Индианы. Тогда несколько женщин пропали без вести в лесах по всему Среднему Западу. Эти преступления позже послужили основой для книги, написанию которой он посвятил годы.

Примерно в 1998 году Ллойд начала писать “Каменные девы”, книгу объемом более 300 страниц, в которой рассказывается о судебном антропологе ФБР, расследующем дело серийного убийцы, душившего женщин и оставлявшего их тела в лесах южной Индианы, сообщает Washington Post.