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Девушка в TikTok рассказала о книге своего отца, и пользователи сети сделали её бестселлером

Девушка в TikTok рассказала о книге своего отца, и пользователи сети сделали её бестселлером

Автор:
17 февраля 2023 14:05
Сообщество : Истории
Метки: видео   доброта   интересное   история   книга   милота   сила соцсетей   тикток   фото   
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Девушка Маргарет Ричардс посетила своих родителей и рассказала в ТикТоке про своего отца, который в 2012 году написал криминальный триллер “Каменные девы”. Однако книга совсем не продавалась — заняла 1452-е место среди триллеров и детективов на Amazon. После того как ролик стал популярен, пользователи сети бросились покупать книгу.

Девушка записала как Ллойд работал в своем офисе на чердаке — 16-секундное видео, которое она опубликовала в тот вечер, стало очень популярным. Оно набрало 50 млн просмотров.

Я бы хотела, чтобы его книгу покупали. Мой папа потратил 14 лет на написание романа. Он работал полный рабочий день, и дети для него всегда были на первом месте. Но нашёл время для своей книги.


Буквально за несколько дней книга поднялась на 7 место в рейтинге Amazon (сейчас уже на 15-м). Все благодаря пользователям, которые покупали книгу, оставляли отзывы и рассказывали о ней в своих социальных сетях.

Когда автор увидел, что его книга стала бестселлером, он сначала не поверил. Когда Ллойд читал комментарии к видео, а Маргарет рассказывала ему о продажах, он плакал.

В середине 1970-х годов Ллойд посещал юридический факультет Университета Индианы. Тогда несколько женщин пропали без вести в лесах по всему Среднему Западу. Эти преступления позже послужили основой для книги, написанию которой он посвятил годы.

Примерно в 1998 году Ллойд начала писать “Каменные девы”, книгу объемом более 300 страниц, в которой рассказывается о судебном антропологе ФБР, расследующем дело серийного убийцы, душившего женщин и оставлявшего их тела в лесах южной Индианы, сообщает Washington Post.

В 2009 году, когда Ллойд закончил черновик, ему отказали около 80 литературных агентов. Лишь в 2010 году один агент согласился издать книгу. Ллойд сказал, что испытал облегчение, когда книга вышла в 2012 году, но продажи не оправдали ожиданий. За несколько лет её купило всего несколько десятков человек.

Источник:

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Метки: видео   доброта   интересное   история   книга   милота   сила соцсетей   тикток   фото   
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3  комментария
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15k
Элитный тигр Полчаса назад
Ну а как книга то??? Очень легко внушить баранам что-то сделать - расскажи жалостливую историю в тиктоке и снимай сливки ...
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65k
Татьяна Юсова Полчаса назад
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Дочь молодец!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
9k
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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