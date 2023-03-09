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Сергей Жуков поздравил посетительниц кафе с 8 марта и спел для них песню

Сергей Жуков поздравил посетительниц кафе с 8 марта и спел для них песню

Автор:
09 марта 2023 11:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 8 марта   интересное   милота   песня   руки вверх   сергей жуков   фото   шоу бизнес   
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Сергей Жуков утром 8 марта посетил кафе на Патриарших и спел для посетительниц одну из песен "Руки вверх", поздравив их с праздником. Милейший поступок певца попал на видео и разлетался по сети. Надо сказать, что голос у Жукова почти не изменился!

Утром 8 марта Сергей Жуков зашёл за кофе в кафе на Патриарших и его тут же узнали. Девушки попросили спеть Сергея и тот согласился, поздравив посетительниц с Международным женским днём.

Жуков включил музыкальную колонку и вместе с посетителями исполнил песню. Надо сказать, голос у Сергея почти не изменился!

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Метки: 8 марта   интересное   милота   песня   руки вверх   сергей жуков   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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13k
gavrosh Полчаса назад
Красавчег!
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25k
Tata Минуту назад
Душевно так, без понтов и пафоса, мне понравилось.
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14k
hunter 10 минут назад
Жучара жжёт)
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38
Дело 11 минут назад
У Сергея Жукова не только голос не изменился, но и репертуар. Вот ведь песни - на века)))
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52k
dima423 19 минут назад
Ну молодец) Он у нас как то на корпоративе был, тоже вышел в народ со сцены, со всеми пел в обнимку))
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7k
5 копеек 23 минуты назад
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136
Карл 5 копеек 21 минуту назад
Изволите плакать на тему невозможности правильного произношения слова "Белоруссия"?
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5k
saliamnn Полчаса назад
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59k
pynh 36 минут назад
Совершенно случайно жуков зашел в кафе 8 марта, в котором сидела куча бап.
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53
Ашот Углумбеков pynh 22 минуты назад
Давай так... Его заказали ещё миллион лет назад и вложили в это выступление миллиард тон платины. Что это меняет? Главное - спел и порадовал. Всё остальное - ничто. Усёк истинную суть и соль мною рекомого?
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471
Data Tutashija pynh 12 минут назад
Где пруфы по поводу бабла? Квиздеть - не мешками ворочать. У тебя вообще проблемы с бабами или очередной финансовый штопор, откуда эти брюзжание и недоверие?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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