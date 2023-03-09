Сергей Жуков поздравил посетительниц кафе с 8 марта и спел для них песню

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Сергей Жуков утром 8 марта посетил кафе на Патриарших и спел для посетительниц одну из песен "Руки вверх", поздравив их с праздником. Милейший поступок певца попал на видео и разлетался по сети. Надо сказать, что голос у Жукова почти не изменился!
Утром 8 марта Сергей Жуков зашёл за кофе в кафе на Патриарших и его тут же узнали. Девушки попросили спеть Сергея и тот согласился, поздравив посетительниц с Международным женским днём.
Жуков включил музыкальную колонку и вместе с посетителями исполнил песню. Надо сказать, голос у Сергея почти не изменился!
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