Эти действия большого числа людей насторожили местных чиновников, которые были вынуждены обратиться к гражданам с просьбой прекратить после того, как число участников данного рекламного предложения выросло до 150 человек. Тайваньские СМИ назвали произошедшее «лососевым хаосом».



Отметим, что в рамках 2-дневной акции каждый житель острова, в чьём имени есть иероглифы «gui yu», что в переводе с китайского значит «лосось», имел возможность бесплатно заказать столько суши, сколько сможет съесть, кроме того, у клиентов также была возможность угостить этим блюдом азиатской кухни до 5 своих друзей. Рекламная кампания завершилась в четверг, 18 марта.