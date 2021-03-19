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Десятки людей на Тайване изменили свое имя, чтобы получить бесплатные суши

Десятки людей на Тайване изменили свое имя, чтобы получить бесплатные суши (3 фото)

Автор:
19 марта 2021 09:54
Сообщество : Истории
Метки: в мире   имя   лосось   люди   смена имени   суши   фото   халява   
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Жители Тайваня бросились официально менять свои имена, добавляя к ним слово «лосось», чтобы поучаствовать в рекламной акции сети суши-ресторанов «Акиндо Суширо».

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Метки: в мире   имя   лосось   люди   смена имени   суши   фото   халява   
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