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Жители Тайваня бросились официально менять свои имена, добавляя к ним слово «лосось», чтобы поучаствовать в рекламной акции сети суши-ресторанов «Акиндо Суширо».
Эти действия большого числа людей насторожили местных чиновников, которые были вынуждены обратиться к гражданам с просьбой прекратить после того, как число участников данного рекламного предложения выросло до 150 человек. Тайваньские СМИ назвали произошедшее «лососевым хаосом».
Отметим, что в рамках 2-дневной акции каждый житель острова, в чьём имени есть иероглифы «gui yu», что в переводе с китайского значит «лосось», имел возможность бесплатно заказать столько суши, сколько сможет съесть, кроме того, у клиентов также была возможность угостить этим блюдом азиатской кухни до 5 своих друзей. Рекламная кампания завершилась в четверг, 18 марта.
Отметим, что в рамках 2-дневной акции каждый житель острова, в чьём имени есть иероглифы «gui yu», что в переводе с китайского значит «лосось», имел возможность бесплатно заказать столько суши, сколько сможет съесть, кроме того, у клиентов также была возможность угостить этим блюдом азиатской кухни до 5 своих друзей. Рекламная кампания завершилась в четверг, 18 марта.
Власти Тайваня поспешили напомнить жителям, что изменять своё имя они могут всего трижды, поэтому не стоит злоупотреблять законным правом.
Студент по фамилии Ма (Ma), один из участников акции, рассказал местному телеканалу, что теперь его зовут «Взрывоопасный красивый лосось» и он смог бесплатно поесть суши на $245. Также журналисты зафиксировали среди имён словосочетания «Лососевый принц», «Метеор — лососевый король» и «Жареный рис с лососем». Один из жителей острова добавил к своему имени сразу 36 символов, обозначающих морепродукты.
Студент по фамилии Ма (Ma), один из участников акции, рассказал местному телеканалу, что теперь его зовут «Взрывоопасный красивый лосось» и он смог бесплатно поесть суши на $245. Также журналисты зафиксировали среди имён словосочетания «Лососевый принц», «Метеор — лососевый король» и «Жареный рис с лососем». Один из жителей острова добавил к своему имени сразу 36 символов, обозначающих морепродукты.
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