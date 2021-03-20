В середине марта ночью к его дому подъехала машина, и неизвестные высыпали перед входной дверью груду грязных центовых монет — всего 230 килограммов. Кроме того, все монеты были перепачканы машинным маслом, а сверху лежала оскорбительная записка, сообщает телеканал CBS.



Девушка Флейтена сняла монеты на видео и опубликовала в соцсетях, чем и привлекла внимание журналистов. Им Андреас рассказал, что пока поместил «зарплату» в гараж. Теперь он попробует отмыть мелочь и обменять ее на банкноты в банке.



На вопрос журналистов о монетах, бывший босс Флейтена ответил, что не помнит, чтобы он выгружал что-то перед домом бывшего работника. К тому же, раз они ему заплатили, то вопрос исчерпан.