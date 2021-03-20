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Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты

Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты (4 фото)

Автор:
20 марта 2021 09:01
Сообщество : Истории
Метки: в мире   видео   зарплата   люди   монеты   работа   сотрудник   фото   
2598
4
Их высыпали ночью перед домом бывшего сотрудника.

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Метки: в мире   видео   зарплата   люди   монеты   работа   сотрудник   фото   
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27  комментариев
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880
rgubaev Час назад
Пффф. Если "босс не помнит что бы что то выгружал к дому", то он ничего и не заплатил, и все еще должен. :-)
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1k
Dmitry Tarasov 5 минут назад
Парень должен был вызвать полицию - типа вот куча монет, представляет экологическую угрозу. И сдать все им.
Документов что это за монеты у него нет. Таким образом начальник сервиса все ещё должен бабла. + С вероятностью в 100% на него повесят иск по экологии.
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3k
Vladimir Taranovich 6 минут назад
Положить этому «руководителю» пару мощных рельс на крыльцо, смазанных маслом. Пусть вывозит))) и сахарным сиропчиком вокруг дома по контуру пройтись, чтоб любопытных букашек заинтересовала сия недвижимость))) А за зарплатой все равно сходить!
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3k
Беня Ладен 7 минут назад
И что? Это не деньги? Бедный босс, платить не хотел.
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−106
Максим Климов 18 минут назад
Капитализм, а инспекция по труду существует.
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1k
lekha-fil 22 минуты назад
Бред.
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2k
Нуи Хусим 53 минуты назад
Не, не, не... Начальник должен деньги! Ни кто ему не платил. А мелочь от Зубной феи, например. Рассчиталась за всех родственников!
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7k
Cornho Нуи Хусим 43 минуты назад
*никто
Почему некоторых так тянет писать это простое слово раздельно?
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27k
Teodor Cornho Полчаса назад
Потому, что поx`yй...
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7k
Cornho Teodor 18 минут назад
Хорошая версия, многое объясняет.
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31k
Alex 58 минут назад
Предлагаю чуваку навалить кучу говна перед автосервисом
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398
skat_1119 59 минут назад
Монеты перепачканные машинным маслом, это загрязнение окружающей среды. Парню не мешало бы заявить куда следует, просто что бы потом не доказывать, что не верблюд.
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7k
Cornho skat_1119 42 минуты назад
*чтобы
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668
Шурман Час назад
Видать он был очень ценным сотрудником что его даже на порог не пускают . Это как нужно было всех запарить что бы с ним так поступили ? Было дело и меня увольняли и через неделю звонили что бы вернулся но я не проститутка всегда отказывал .
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668
Шурман Cornho 37 минут назад
:))))))) про уроки я был прав :) мамка разрешила поиграть ?:)
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8k
Васильевна Шурман Полчаса назад
Если сотрудник "запарил", то его увольняют, а не он увольняется сам. А долг по зарплате и невозможность его выбить, а также способ его, всё таки, выплаты, показывает, что руководство реально "токсичное".
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8k
Васильевна Cornho Полчаса назад
Смысл просто поправлять? Если есть цель реально научить, а не просто выплеснуть раздражение, стоит дополнительно писать правило написания слова в разных случаях. Если ждете, что человек пойдет искать его самостоятельно после вашего комментария, то стоит спросить себя, кому это нужно. Скорее всего, это нужно только вам, так что и поиск правил тоже за вами.
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7k
Cornho Васильевна 21 минуту назад
Бог с вами, какое раздражение, что вы! А правила и примеры правильного написания я здесь приводил уже неоднократно. Просто люди есть немного тугие, до них не сразу доходит.
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7k
Cornho Шурман 20 минут назад
Так точно.
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10k
Джон Уик Час назад
Начальник ему все ещё должен требуемую сумму.
Никаких доказательств об оплате нет.
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60k
Viktor Час назад
Ну если он подписался, то он идиот, а если нет - то какая зарплата, ничего не знаю!
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