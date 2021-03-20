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Их высыпали ночью перед домом бывшего сотрудника.
Андреас Флейтен из Джорджии в ноябре прошлого года со скандалом уволился из автосервиса, работу в котором описал как токсичную и стрессовую. После увольнения ему остались должны 915 долларов, но за пять месяцев так ничего не выплатили.
Несколько раз Флейтен обращался к своему бывшему боссу, но тот запретил пускать его в здание и перестал отвечать на звонки. Тогда Андреас написал жалобу в департамент труда и через время получил свои деньги. Вот только совсем не так, как ожидал.
В середине марта ночью к его дому подъехала машина, и неизвестные высыпали перед входной дверью груду грязных центовых монет — всего 230 килограммов. Кроме того, все монеты были перепачканы машинным маслом, а сверху лежала оскорбительная записка, сообщает телеканал CBS.
Девушка Флейтена сняла монеты на видео и опубликовала в соцсетях, чем и привлекла внимание журналистов. Им Андреас рассказал, что пока поместил «зарплату» в гараж. Теперь он попробует отмыть мелочь и обменять ее на банкноты в банке.
На вопрос журналистов о монетах, бывший босс Флейтена ответил, что не помнит, чтобы он выгружал что-то перед домом бывшего работника. К тому же, раз они ему заплатили, то вопрос исчерпан.
Девушка Флейтена сняла монеты на видео и опубликовала в соцсетях, чем и привлекла внимание журналистов. Им Андреас рассказал, что пока поместил «зарплату» в гараж. Теперь он попробует отмыть мелочь и обменять ее на банкноты в банке.
На вопрос журналистов о монетах, бывший босс Флейтена ответил, что не помнит, чтобы он выгружал что-то перед домом бывшего работника. К тому же, раз они ему заплатили, то вопрос исчерпан.
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Документов что это за монеты у него нет. Таким образом начальник сервиса все ещё должен бабла. + С вероятностью в 100% на него повесят иск по экологии.
Почему некоторых так тянет писать это простое слово раздельно?
Никаких доказательств об оплате нет.