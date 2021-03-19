Эти добровольцы проведут 40 дней в пещере

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Их повседневная жизнь обещает быть экстремальной. У них не будет возможности общаться с внешним миром.
Психологические эксперименты, в которых группу людей помещают в изолированное место для проведения там немалого числа времени, могут заканчиваться самым непредсказуемым образом.
Классикой жанра можно назвать печально известный Стэнфордский тюремный эксперимент, в котором добровольцев заперли в тюрьме, после чего одних сделали заключёнными, а других — надзирателями, и проект «Биосфера 2», в котором 8 человек на 2 года были запечатаны внутри искусственной биосферы. Излишне говорить, что оба эти эксперимента пошли ужасно неправильно: тюремный эксперимент закончился полноценным шоу ужасов, тогда как «Биосфера 2» завершилась после того, как кислород внутри достиг опасного уровня, а участники чуть ли не голодали.
По их стопам вполне может пойти «Deep Time»(«Глубинное время») — эксперимент, в ходе которого 15 человек недавно заперли в тёмной пещере на 40 дней без доступа естественного света или способности определять время.
Классикой жанра можно назвать печально известный Стэнфордский тюремный эксперимент, в котором добровольцев заперли в тюрьме, после чего одних сделали заключёнными, а других — надзирателями, и проект «Биосфера 2», в котором 8 человек на 2 года были запечатаны внутри искусственной биосферы. Излишне говорить, что оба эти эксперимента пошли ужасно неправильно: тюремный эксперимент закончился полноценным шоу ужасов, тогда как «Биосфера 2» завершилась после того, как кислород внутри достиг опасного уровня, а участники чуть ли не голодали.
По их стопам вполне может пойти «Deep Time»(«Глубинное время») — эксперимент, в ходе которого 15 человек недавно заперли в тёмной пещере на 40 дней без доступа естественного света или способности определять время.
14 марта команда из 15 добровольцев — 8 мужчин и 7 женщин — была запечатана в пещере в Арьеже, Франция. Цель данного опыта состоит в том, чтобы наблюдать эффекты длительной изоляции без какого-либо представления о времени. Таким образом, у участников столь жёсткого эксперимента не будет ни источника света, ни телефонов, ни часов, ни какого-либо другого способа узнать, какой сегодня день. Единственный источник света будет обеспечиваться за счёт использования динамо-машины с педальным приводом для производства электричества.
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«Потеря времени — величайшая дезориентация, — говорится на сайте проекта. — И именно этот аспект миссия Deep Time хочет лучше понять. Потому что по сей день мы не знаем, как наша когнитивная система понимает и управляет этой неопределённой непрерывностью, этой средой, в которой происходит последовательность событий и явлений, даже за пределами этой переменной, которую мы могли бы назвать биологическими часами в хронобиологии.»
Добровольцы возрастом от 27 до 50 лет, в состав которых вошли представители разных профессий, от учителей начальной школы до биологов, оснащены датчиками, с помощью которых учёные, находящиеся за пределами пещеры, смогут наблюдать, как испытуемые адаптируются к жизни кротов, живущих в тёмных и влажных глубинах.
Добровольцы возрастом от 27 до 50 лет, в состав которых вошли представители разных профессий, от учителей начальной школы до биологов, оснащены датчиками, с помощью которых учёные, находящиеся за пределами пещеры, смогут наблюдать, как испытуемые адаптируются к жизни кротов, живущих в тёмных и влажных глубинах.
👉 En Ariège, ces volontaires vont passer 40 jours dans une grotte.— franceinfo plus (@franceinfoplus) March 15, 2021
Leur quotidien s'annonce extrême. Ils n'auront aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. pic.twitter.com/OjuUnGXrsZ
«Данный эксперимент является первым в мире, — сказал 7sur7 нейробиолог из парижской École Normale Supérieure профессор Этьен Кёхлин (Etienne Koechlin). — До сих пор все миссии такого типа были сосредоточены на изучении физиологических ритмов тела, но они никогда не касались воздействия этого типа временного разрыва на когнитивные и эмоциональные функции человека.»
Учёные надеются, что этот их эксперимент может иметь множество применений, начиная от того, как лучше всего справляться со временем, проведённым на подводных лодках или в подземных шахтах, до космических путешествий, включая более длительные миссии, которые могут быть организованы в нашем будущем.
«Покорение космоса в этом столетии принимает новый поворот, чему способствуют новые технологии и рост числа людей, — говорится в проекте. — От Луны до Марса, нацеливаясь на другие звёздные объекты, такие как Церера, люди столкнутся с новым восприятием времени.»
Если всё пойдёт по плану, команда добровольцев выйдет из пещеры 22 апреля 2021 года. Впрочем, кто знает, какую дату будут ощущать в этот день сами участники эксперимента.
Учёные надеются, что этот их эксперимент может иметь множество применений, начиная от того, как лучше всего справляться со временем, проведённым на подводных лодках или в подземных шахтах, до космических путешествий, включая более длительные миссии, которые могут быть организованы в нашем будущем.
«Покорение космоса в этом столетии принимает новый поворот, чему способствуют новые технологии и рост числа людей, — говорится в проекте. — От Луны до Марса, нацеливаясь на другие звёздные объекты, такие как Церера, люди столкнутся с новым восприятием времени.»
Если всё пойдёт по плану, команда добровольцев выйдет из пещеры 22 апреля 2021 года. Впрочем, кто знает, какую дату будут ощущать в этот день сами участники эксперимента.
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