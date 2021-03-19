Эти добровольцы проведут 40 дней в пещере

«Данный эксперимент является первым в мире, — сказал 7sur7 нейробиолог из парижской École Normale Supérieure профессор Этьен Кёхлин (Etienne Koechlin). — До сих пор все миссии такого типа были сосредоточены на изучении физиологических ритмов тела, но они никогда не касались воздействия этого типа временного разрыва на когнитивные и эмоциональные функции человека.»



Учёные надеются, что этот их эксперимент может иметь множество применений, начиная от того, как лучше всего справляться со временем, проведённым на подводных лодках или в подземных шахтах, до космических путешествий, включая более длительные миссии, которые могут быть организованы в нашем будущем.



«Покорение космоса в этом столетии принимает новый поворот, чему способствуют новые технологии и рост числа людей, — говорится в проекте. — От Луны до Марса, нацеливаясь на другие звёздные объекты, такие как Церера, люди столкнутся с новым восприятием времени.»



Если всё пойдёт по плану, команда добровольцев выйдет из пещеры 22 апреля 2021 года. Впрочем, кто знает, какую дату будут ощущать в этот день сами участники эксперимента.