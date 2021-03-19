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Эти добровольцы проведут 40 дней в пещере

Эти добровольцы проведут 40 дней в пещере (3 фото)

Автор:
19 марта 2021 08:58
Сообщество : Эксперименты
Метки: в мире   видео   жизнь   люди   пещера   фото   эксперимент   
137
3
Их повседневная жизнь обещает быть экстремальной. У них не будет возможности общаться с внешним миром.
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Метки: в мире   видео   жизнь   люди   пещера   фото   эксперимент   
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2  комментария
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682
Шурман 18 минут назад
Я не подписываюсь :) бабы очень страшные :) вот если бы Моники Беллуччи были то да :)
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15k
Maks Es 46 минут назад
Отличный способ выяснить, что произойдет с жителями ядерных бомбоубежищ в случае, если Байден окончательно впадет в маразм.
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