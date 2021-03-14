Пенсионер нашел под домом потерянный дворец

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Неожиданная находка его не обрадовала.
Пенсионер Чарльз Поул из английского городка Вивелискомб внезапно обнаружил в своем саду руины дворца XIII века.
Поул сделал находку, когда начал строить для себя небольшой домик в саду. Он планировал в нем жить, а большой пустующий дом, в котором когда-то жила целая семья, продать.
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По всей видимости, найденные руины когда-то были средневековым епископским дворцом. К XVIII веку он уже был разрушен, сообщил журналистам представитель South West Heritage Trust.
Поул не в восторге от находки, ведь по закону стройку теперь придется остановить. Пенсионеру придется оплатить археологическое исследование, что обойдется ему в 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 млн рублей), а строительство самого бунгало будет отложено на неопределенный срок.
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С ними заранее договариваются на дату их визита, который они назначают в зависимости от того, когда вы будете проводить земляные работы.
У нас на участке не нашли ничего (копал траншеи под фундамент гаража), а метрах в 500 от нас строили магазин- они на несколько месяцев затормозили строительсво, т.к. нашли там какое- то древнее поселение.
Окраина Праги, если что.
Без подписи археологов строительное управление не выдаст вам разрешение на регистрацию законченого объекта в кадастре.