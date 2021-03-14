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Пенсионер нашел под домом потерянный дворец

Пенсионер нашел под домом потерянный дворец (6 фото)

Автор:
14 марта 2021 08:30
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Двор   в мире   дворец   люди   находка   пенсионер   раскопки   фото   
1297
6
Неожиданная находка его не обрадовала.
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Метки: Двор   в мире   дворец   люди   находка   пенсионер   раскопки   фото   
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1k
VoYaGeR 50 минут назад
Да закопал бы все нафиг назад как ничего не было
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1k
Я. 5 минут назад
По европейским законам одним из условий проведения строительства является обязательный контроль со стороны археологов.
С ними заранее договариваются на дату их визита, который они назначают в зависимости от того, когда вы будете проводить земляные работы.
У нас на участке не нашли ничего (копал траншеи под фундамент гаража), а метрах в 500 от нас строили магазин- они на несколько месяцев затормозили строительсво, т.к. нашли там какое- то древнее поселение.
Окраина Праги, если что.
Без подписи археологов строительное управление не выдаст вам разрешение на регистрацию законченого объекта в кадастре.
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226
dranvlad Я. 50 секунд назад
Так и в РФ есть подобный закон, но тут, как всегда действует правило: "чем суровей закон - тем необязательно его исполнение"...
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1k
lekha-fil 21 минуту назад
"Пенсионеру придется оплатить археологическое исследование..."? Серьёзно? В своем дворе оплачивать археологам?
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175
Emhyr Emreis lekha-fil 12 минут назад
Я тоже прифигел с этого
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20k
Влад Emhyr Emreis 7 минут назад
А что вас удивляет? У нас тоже самое.
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175
Emhyr Emreis Влад 4 минуты назад
Никогда не сталкивался с этим то мое мнение - если археологам интересно, то это еще они мне должны заплатить, а иначе развалил бы сам по кускам и досвидули
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3k
VL 24 минуты назад
Соседи заложили, или сам растрындел?
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5k
Vadim VL 14 минут назад
Тот кто непосредственно выполнял работы.
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36k
Андрей 45 минут назад
Вот нажил геморой - и дом не достроит и денег не дадут...
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7k
Тудаблин Андрей 17 минут назад
Да и последующий праздник за его счёт: "Пенсионеру придется оплатить археологическое исследование, что обойдется ему в 15 тысяч фунтов"
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