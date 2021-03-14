Пенсионер нашел под домом потерянный дворец

Поул не в восторге от находки, ведь по закону стройку теперь придется остановить. Пенсионеру придется оплатить археологическое исследование, что обойдется ему в 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 млн рублей), а строительство самого бунгало будет отложено на неопределенный срок.