Девушка-коп бросила службу и стала успешно зарабатывать в Интернете

1510
14
Бывший сотрудник полиции заработала 1,3 миллиона фунтов стерлингов (1,8 млн. долларов США) после того, как оставила деятельность, где в основном доминируют мужчины.
27-летняя Шарлотта Роуз, присоединившись к онлайн-платформе для взрослых, теперь ежемесячно зарабатывает до 150 тыс. фунтов стерлингов (около 208 тыс. долларов США).
Шарлотта, сама которая из Эссекса, Великобритания, уже спустя год оставила свою работу полицейского кинолога, поняв, что мужская профессия ей не особо подходит.
Девушка стала себя пробовать в модельном бизнесе, снимаясь в стиле гламур и нижнем белье.
Девушка стала себя пробовать в модельном бизнесе, снимаясь в стиле гламур и нижнем белье.
В итоге Шарлотта стала одной из 100 женщин, которых в 2016 году, с запуском платформы, пригласили присоединиться к OnlyFans.
Её контент в основном состоит из ролевых игр, во время которых она общается с камерой, виртуально разговаривая с фанатами.
Её контент в основном состоит из ролевых игр, во время которых она общается с камерой, виртуально разговаривая с фанатами.
Начиная с 2018 года Шарлотта начала посвящать OnlyFans до 16 часов в день.
Это сказалось и на её заработке, который резко вырос — девушка стала зарабатывать по 10 тысяч фунтов стерлингов в месяц (около 14 тыс. долларов). На данном же этапе её заработок составляет от 115 тыс. до 150 тыс. фунтов стерлингов в месяц.
Сама она считает, что ключом к её успеху является то, что она старается наделять свои видео менее рискованным содержанием.
Это сказалось и на её заработке, который резко вырос — девушка стала зарабатывать по 10 тысяч фунтов стерлингов в месяц (около 14 тыс. долларов). На данном же этапе её заработок составляет от 115 тыс. до 150 тыс. фунтов стерлингов в месяц.
Сама она считает, что ключом к её успеху является то, что она старается наделять свои видео менее рискованным содержанием.
«Все предполагают, что OnlyFans — это просто порно, я ничего не имею против, но лично у меня не такой уровень содержания», — рассказала девушка.
«Моя страница призвана приручать, и это работает, поскольку я занимаю свою нишу — довольно много хардкорных страниц, но я таким не занимаюсь, мне нравится то, что моя страница другая.»
«Моя страница призвана приручать, и это работает, поскольку я занимаю свою нишу — довольно много хардкорных страниц, но я таким не занимаюсь, мне нравится то, что моя страница другая.»
«Я играю в ролевые игры и разговариваю с камерой, словно делаю это с парнем, а также освещаю какие-то фантазии…»
«Я даже наладила отношения с горсткой моих поклонников, с которыми я общаюсь каждый день и очень хорошо их знаю.»
«Я даже наладила отношения с горсткой моих поклонников, с которыми я общаюсь каждый день и очень хорошо их знаю.»
«Я знаю имена их детей, их должности, и если у них будет плохой день, чтобы их подбодрить, я пришлю голосовую заметку и несколько фотографий моих собак.»
«У меня есть преданные фанаты, которые говорят мне, что они не посещали бы мою страницу, стань я более откровенной, я преуспела в том, что отличаюсь от всех остальных.»
«Другие девушки шокированы тем, что я зарабатываю столько, сколько зарабатываю, не делая ничего больше на камеру.»
«У меня есть преданные фанаты, которые говорят мне, что они не посещали бы мою страницу, стань я более откровенной, я преуспела в том, что отличаюсь от всех остальных.»
«Другие девушки шокированы тем, что я зарабатываю столько, сколько зарабатываю, не делая ничего больше на камеру.»
Зарабатывая так много, Шарлотта не особо старается шиковать, хоть и позволила себе покупку пурпурного Lamborghini за 265 тысяч фунтов стерлингов (368 тысяч долларов).
«В детстве я всегда хотела быть ветеринаром и поступила в Кембриджский университет, но решила взять паузу на год», — говорит британка.
«Тогда мне кто-то предложил стать кинологом в полиции, поэтому я подала заявку, планируя подняться по карьерной лестнице.»
«Я квалифицировалась, но очень быстро стал очевиден тот факт, что это не для меня, к тому же на этой работе преобладали мужчины.»
«В детстве я всегда хотела быть ветеринаром и поступила в Кембриджский университет, но решила взять паузу на год», — говорит британка.
«Тогда мне кто-то предложил стать кинологом в полиции, поэтому я подала заявку, планируя подняться по карьерной лестнице.»
«Я квалифицировалась, но очень быстро стал очевиден тот факт, что это не для меня, к тому же на этой работе преобладали мужчины.»
Девушка поняла, что построение карьеры в этом направлении — не для неё, поэтому, проработав год, когда ей было 20 лет, она уволилась.
Теперь она работает до 16 часов в день, снимаясь, отвечая на сообщения, управляя своими аккаунтами в социальных сетях и составляя планы для создания контента.
Свои заработки бывший полицейский старается вкладывать в свой бизнес по продаже пищевых добавок на Amazon.
У Шарлотты также имеется ряд объектов недвижимости, в которые она инвестировала свои доходы.
Теперь она работает до 16 часов в день, снимаясь, отвечая на сообщения, управляя своими аккаунтами в социальных сетях и составляя планы для создания контента.
Свои заработки бывший полицейский старается вкладывать в свой бизнес по продаже пищевых добавок на Amazon.
У Шарлотты также имеется ряд объектов недвижимости, в которые она инвестировала свои доходы.
В первые дни существования своей страницы на OnlyFans она была не сильно активной.
«Я выкладывала фотографию лишь раз в несколько недель, забывая о них, — говорит она. — Я входила в систему только тогда, когда вспомнила, поэтому не тратила на это время, пока в ноябре 2018 года не узнала из Twitter, сколько на этом зарабатывают другие девушки.»
«Я всегда была настроена на то, чтобы быть бизнесвумен, поэтому решила приложить больше усилий и заняться этим серьёзней.»
«С того момента всё закрутилось и за первый месяц использования ресурса должным образом я заработала в 10 раз больше, чем в обычные месяцы до этого.»
Девушка добавила, что сейчас не тратит даже 5% своего ежемесячного заработка.
«Я выкладывала фотографию лишь раз в несколько недель, забывая о них, — говорит она. — Я входила в систему только тогда, когда вспомнила, поэтому не тратила на это время, пока в ноябре 2018 года не узнала из Twitter, сколько на этом зарабатывают другие девушки.»
«Я всегда была настроена на то, чтобы быть бизнесвумен, поэтому решила приложить больше усилий и заняться этим серьёзней.»
«С того момента всё закрутилось и за первый месяц использования ресурса должным образом я заработала в 10 раз больше, чем в обычные месяцы до этого.»
Девушка добавила, что сейчас не тратит даже 5% своего ежемесячного заработка.
Шарлотта настаивает на том, что её образ жизни кардинально не изменился, несмотря на заработанное ею состояние.
«Самое сложное — конкуренция — вам всегда на пятки наступают девушки, желающие попасть туда, где находитесь вы», — отмечает она.
«Некоторые люди думают, что это лёгкие деньги, что вам просто нужно опубликовать несколько обнажённых фотографий, но они не видят, сколько часов в день я за этим провожу.»
«Самое сложное — конкуренция — вам всегда на пятки наступают девушки, желающие попасть туда, где находитесь вы», — отмечает она.
«Некоторые люди думают, что это лёгкие деньги, что вам просто нужно опубликовать несколько обнажённых фотографий, но они не видят, сколько часов в день я за этим провожу.»
Источник:
Ссылки по теме:
- Почему цыгане не работают, не служат в армии и не платят налоги
- Мужчина потратил 30 лет, чтобы превратить свой сад в невероятные джунгли
- Новая супер яхта Абрамовича
- Термиты лишили мужчину сбережений
- Картина, которую британец купил «на сдачу», оказалась настоящим сокровищем
25
Понравилось25
Новости партнёров
Потом тиктокерам удивляемся.