Девушка-коп бросила службу и стала успешно зарабатывать в Интернете

В первые дни существования своей страницы на OnlyFans она была не сильно активной.



«Я выкладывала фотографию лишь раз в несколько недель, забывая о них, — говорит она. — Я входила в систему только тогда, когда вспомнила, поэтому не тратила на это время, пока в ноябре 2018 года не узнала из Twitter, сколько на этом зарабатывают другие девушки.»



«Я всегда была настроена на то, чтобы быть бизнесвумен, поэтому решила приложить больше усилий и заняться этим серьёзней.»



«С того момента всё закрутилось и за первый месяц использования ресурса должным образом я заработала в 10 раз больше, чем в обычные месяцы до этого.»



Девушка добавила, что сейчас не тратит даже 5% своего ежемесячного заработка.