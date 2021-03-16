Огромная свинья проживает прямо в доме своих хозяев

Впервые животное забежало в жилище женщины, расположенное в Карлюке, Шотландия, когда пошёл снег.



«Держать в доме свинью — это весело, но не для людей, которые дорожат мебелью», — говорит 54-летняя Мораг.



«Он кое-что пожевал и любит царапаться», — добавляет она.



«Он довольно болтлив — он кряхтит и пищит и делает практически то же самое, что любая кошка или собака.»



«Они чистые животные, в доме он в туалет не ходит.»