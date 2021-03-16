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Огромная свинья проживает прямо в доме своих хозяев

Огромная свинья проживает прямо в доме своих хозяев (9 фото)

Автор:
16 марта 2021 08:32
Сообщество : Животные
Метки: Огромная свинья   в мире   животные   люди   свинья   фото   
794
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Эта громадная 127-килаграммовая свинья слишком себя любит, чтобы спать в холодное время года на улице, по этой причине она ночует под одной крышей со своими хозяевами в их доме.
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Метки: Огромная свинья   в мире   животные   люди   свинья   фото   
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12  комментариев
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27k
Snork Snorkoff 55 минут назад
"Хозяева проживают вместе со свиньёй в свинарнике". Так правильней
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815
Виктор 14 минут назад
У меня такая же свинья проживает в соседней квартире ...
Коля зовут ...
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747
Дмитрий Полчаса назад
Главное, чтобы они эту свинью не завели, хотя если и заведут, то пускай на сало пустят

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5k
Olga Raudis 51 минуту назад
Огромная свинья - это когда под 300 кг, а эта - даже не большая. Порода мелкой считается, хоть это и не мини-пиг.
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4k
бедный студент из Африки 53 минуты назад
это не нормально
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1k
3,14здун-фантаст Час назад
капец, не дом, а свинарник... представляю какая там вонища.
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39k
Александр 2 часа назад
Столько шашлыка по дому бегает...
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2k
Владимир 2 часа назад
...а интересно-у свинки сало с прожилками?друг спрашивает...
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39k
Александр Владимир 2 часа назад
Смотря как и чем кормят, но судя по фото - сала там вообще нет почти
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34k
kalinser 2 часа назад
"Они с Василием обрели друг друга!"(С)
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6k
Фельдъегерь 2 часа назад
127 кило это не огромная
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