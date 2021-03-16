Огромная свинья проживает прямо в доме своих хозяев

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Эта громадная 127-килаграммовая свинья слишком себя любит, чтобы спать в холодное время года на улице, по этой причине она ночует под одной крышей со своими хозяевами в их доме.
Вьетнамская вислобрюхая свинья по кличке Франциско (Francisco) спит в отдельной спальне в доме своей хозяйки Мораг Сангстер (Morag Sangster).
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Впервые животное забежало в жилище женщины, расположенное в Карлюке, Шотландия, когда пошёл снег.
«Держать в доме свинью — это весело, но не для людей, которые дорожат мебелью», — говорит 54-летняя Мораг.
«Он кое-что пожевал и любит царапаться», — добавляет она.
«Он довольно болтлив — он кряхтит и пищит и делает практически то же самое, что любая кошка или собака.»
«Они чистые животные, в доме он в туалет не ходит.»
«Держать в доме свинью — это весело, но не для людей, которые дорожат мебелью», — говорит 54-летняя Мораг.
«Он кое-что пожевал и любит царапаться», — добавляет она.
«Он довольно болтлив — он кряхтит и пищит и делает практически то же самое, что любая кошка или собака.»
«Они чистые животные, в доме он в туалет не ходит.»
Мораг забрала крупное существо у семьи, которая больше не могла с ним справляться.
Но когда она поместила его в сад с другими своими свиньями, он дал ясно понять, что не любит жить на улице.
Когда пошёл снег, он залез внутрь, после чего больше на улицу, чтобы там жить, не возвращался.
Но когда она поместила его в сад с другими своими свиньями, он дал ясно понять, что не любит жить на улице.
Когда пошёл снег, он залез внутрь, после чего больше на улицу, чтобы там жить, не возвращался.
«Это не всем по вкусу, но нам нравится, когда он находится дома — он часть семьи», — отмечает женщина.
Семья приобрела Франциско, когда его фотографии в Instagram увидела 15-летняя дочь Мораг.
Семья приобрела Франциско, когда его фотографии в Instagram увидела 15-летняя дочь Мораг.
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