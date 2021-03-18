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Что писали в письмах фашисты домой с восточного фронта

Что писали в письмах фашисты домой с восточного фронта (2 фото)

Автор:
18 марта 2021 16:15
Метки: Великая Победа   вов   фашисты   
1075
2
В войнах не бывает победителей. В сухом остатке лишь погибшие. Остается только отметить, что все указанные письма отправлены с Восточного фронта.

Источник:

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Метки: Великая Победа   вов   фашисты   
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24k
MatveiVainrub 2 часа назад
Какойсука "антон" минус поставил ?!
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14k
Игорь Хомченко Полчаса назад
Понравилось. Особенно про Блюмеритта. Который ни дня не воевал под Сталинградом.
А 25-ая армия, которой он командовал, сформирована в апреле 1945-го в Голландии, а через месяц сдалась в плен.
Автор уже точно может претендовать на соискателя премии "Фейкомет 2021". Автор, у тебя в профиле Тула стоит.
Напиши про Тульский рабочий полк, напиши по 1200 минометов из водопроводных труб на ТОЗе, которые горели через 20
выстрелов, но немцам напихали по самое не балуй. Про сражение на мосту в Заречье (это не сказочный герой Сиротинин, а реальный бой).
Нет, мы будем сказочное г....но тащить на Фишки. Когнитивно простые приветствуют и плюсуют.
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1k
Александр Час назад
Вова! На досуге спроси у любого, бывшего в Афгане (например), интересно ли ему будет читать письма этих... Только не через интернетики-вотсапчики, а вживую спроси! Еще лучше, если среди застолья. Тогда тебе очень доходчиво ответят. Так вот... Я сам фашизу не бил (но спуск курка давить приходилось), а бил мой дед, его, а значит, и моя родня. Многие не вернулись. Так что ты хорошо думай, когда на такие темы посты запиливаешь. А если умысел твой в этом, то тем хуже будет потом для тебя, ибо люди, вернувшиеся с войны (с любой войны), они совсем не так смотрят на жизнь, как тебе подобные.
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4k
Владимир Котиков Автор поста Александр 21 минуту назад
Сашенька.. 2 чеченская, срочка.. 9 месяцев боевых.. медаль Суворова.. так что давай не будем пи..ми меряться.. поучай детей своих, а не взрослых мужиков.. сука я хлеб с земли ел.. пока ты жопу грел дома мы по пояс в воде зимой дороги своей технике строили.. на руках по сути 30 тонную машину выносили.. герои мамкины сука..
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7k
Cornho Час назад
Низкий поклон дедам нашим! И огромное спасибо за то, что мы сейчас вообще живём на этом свете.
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39k
Элек Мек Час назад
П...ёж,у немцев так же как в Красной Армии письма проходили цензуру,никакие слюни и слёзы не прокатывали.
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