Они спасают наши жизни: памятники медикам, почтение к которым никогда не пройдет

Сегодня, в тяжелые для всего мира дни, люди прониклись особыми чувствами к медикам. спасающим миллионы жизней. Но стоит отметить. что эту профессию почитали всегда и на просторах нашей необъятной, а также по странам СНГ находится не мало памятников медикам - военным и гражданским.
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мятник выпускникам и сотрудникам Иркутского Государственного Медицинского университета, погибшим за Родину в 1941-1945 гг. Иркутск
Авторский пост
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