Они спасают наши жизни: памятники медикам, почтение к которым никогда не пройдет

Сегодня, в тяжелые для всего мира дни, люди прониклись особыми чувствами к медикам. спасающим миллионы жизней. Но стоит отметить. что эту профессию почитали всегда и на просторах нашей необъятной, а также по странам СНГ находится не мало памятников медикам - военным и гражданским.