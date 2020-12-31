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Они спасают наши жизни: памятники медикам, почтение к которым никогда не пройдет

Они спасают наши жизни: памятники медикам, почтение к которым никогда не пройдет (24 фото)

Автор:
31 декабря 2020 12:56
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: вов   врачи   города   ковид   памятники   память   почет   урбанистика   
538
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Сегодня, в тяжелые для всего мира дни, люди прониклись особыми чувствами к медикам. спасающим миллионы жизней. Но стоит отметить. что эту профессию почитали всегда и на просторах нашей необъятной, а также по странам СНГ находится не мало памятников медикам - военным и гражданским.

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Метки: вов   врачи   города   ковид   памятники   память   почет   урбанистика   
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Агасфер 41 минуту назад
Самая недооцененная профессия.
Чудеса, совершаемые медиками, мы считаем обиходом. Но из-за любой их человеческой ошибки поднимаем крик
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