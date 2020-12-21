Жители Ростовской области сдали на металлолом части танка Т-34 времен Великой Отечественной войны

На одном из пункта приема металлолома были замечены детали танка Т-34 - неизвестные из Ростовской области нашли их и сдали на переработку. Фото башни были присланы донскому поисковику Кудрякову, однако спасти их он не успел. Детали танка отправили на переплавку.