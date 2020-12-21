Жители Ростовской области сдали на металлолом части танка Т-34 времен Великой Отечественной войны

В соцсетях по поводу этого развернулась бурная дискуссия. Одни пользователи сокрушаются тем, что в утиль отправляют память, другие возражают: а жить на что?
На одном из пункта приема металлолома были замечены детали танка Т-34 - неизвестные из Ростовской области нашли их и сдали на переработку. Фото башни были присланы донскому поисковику Кудрякову, однако спасти их он не успел. Детали танка отправили на переплавку.
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«Мы не знаем, кто и где нашел элементы танка. Но это еще один пример того, как уходят реликвии, дошедшие до наших дней. Пример того, как расхищаются исторические ценности», — написал Кудряков на странице группы "Миус-Фронт".
В соцсетях развернулась бурная дискуссия по поводу этого инцидента. Одни пользователи недоумевали: это же наша история, как так можно: ее - и на металлолом? Другие возражали: не от хорошей жизни люди так поступают.
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А из-за найденной железки "патриоты" варежки разевают.
Если бы мой покойный дед, прошедший войну, увидел, что сейчас в стране творится, то ему было бы очень стыдно..
90% из них точно переплавили.
Металл отличный, переплавить, и снова можно в дело пускать.