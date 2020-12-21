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Жители Ростовской области сдали на металлолом части танка Т-34 времен Великой Отечественной войны

Жители Ростовской области сдали на металлолом части танка Т-34 времен Великой Отечественной войны (10 фото)

Автор:
21 декабря 2020 18:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Ростовская область   вов   история   металлолом   пунк сдачи металла   танк т-34   утиль   
1881
10
В соцсетях по поводу этого развернулась бурная дискуссия. Одни пользователи сокрушаются тем, что в утиль отправляют память, другие возражают: а жить на что?
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Метки: Ростовская область   вов   история   металлолом   пунк сдачи металла   танк т-34   утиль   
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41  комментарий
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2k
Ivan 3 часа назад
Нашел железки и сдал. Или теперь надо каждый гвоздик на культурную эксперизу относить, а то вруг он от подковы лошади красного комиссара?
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999
Руслан Новак 46 минут назад
Совсем урапатриоты херонулись. Сразу видно есть успехи у госпрограмы одурения населения. Раз все так серьезно идите копайте на местах сражений, там такого металлолома хватит на не одну свалку. Будете ходить молится на него.
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5k
uutb Час назад
А, что же вы, патриоты хреновы, Борю Алкаша не вспомните, который 75% флота под нож пустил?
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3k
ржавый гвоздодер Час назад
говорят ,без прошлого не будет будущего...что нужно было,уже пустили на металл,после войны,..сейчас это раритеты..кто то восстанавливает,наверняка есть энтузиасты и просто люди,обычные такие,нормальные люди
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11k
Yasen_Perec ржавый гвоздодер Час назад
Представляешь, что будет, если все дачники начнут притаскивать все найденные ржавые железки. Вдруг это какой-нибудь малый штуцер левого шпинделя от танка/самоходки/самолёта. А в итоге, окажется, что это от старого и вполне себе современного трактора.
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999
Руслан Новак ржавый гвоздодер 49 минут назад
Уважаемый, что там восстанавливать? Там кусок метала оторванный взрывом и полностью проржавевший.
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3k
ржавый гвоздодер Руслан Новак 10 минут назад
я думаю иначе,фрагмент башни!кому то недостающий..но вля ваша,много лиц и много мнений..
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2k
acari 2 часа назад
Ну и что? В конце 40-х повсеместно были организованны пункты приема металлолома, где как раз и принимали собранные с полей населением гильзы, части техники и оружия. В чем тут криминал?
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4k
RomaXz 2 часа назад
Это деталь от памятника? Нет. Это просто кусок железа, найденный неизвестно где и переплавленный. Я понимаю, что некоторым позерам только дай повод покричать о воевавших дедах, неуважении к памяти и подобном бреде, но в этой ситуации в подобных криках смысла нету.
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44k
noName RomaXz Час назад
Рома,ты очень узко мыслишь!по номерам деталей,да даже в таком виде,можно была узнать судьбу экипажа.Возможно даже найти бойцов.При мне ,подобный урод,крамсал дореволюционную керосинку на латунь,мозгов понять что это там нет....
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4k
RomaXz noName Час назад
Ты же в курсе, что этот металлолом нашли обычные люди а не те, кто интересуется второй мировой, могут понять, что это именно деталь от танка и знают, что на ней есть номера? Зачем обычному человеку заморачиваться на эту тему ?
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44k
noName 24 минуты назад
Я тебе процентов на 99,9% гарантирую что сдали это "копари",они в курсах что это,но им просто пох
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4k
RomaXz noName 23 минуты назад
Я тебе на столько же процентов могу гарантировать, что это обычный человек, нашедший где то кусок металла. Без пруфов эти " гарантии" ничего не дают.
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44k
noName RomaXz 4 минуты назад
Сам "копом" развлекаюсь,знаю о чем говорю.Таких "кусков" металла нет на поверхности,ток планомерный приборный поиск
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6k
Артём 2 часа назад
Как уже верно заметили, человек который нашёл железку, не обязан понимать, что перед ним маска орудия и казённик от Т-34 обр. 42 или 43 года. Да, таких танков практически не осталось, но увы, в текущем состоянии это просто ржавая железка, представляющая интерес разве что для школьного музея ВОВ. К тому же у России есть куда более серьёзные проблемы в вопросе сохранения техники времён времён 2МВ, раз уж для Парада Победы приходится вести Т-34-85 послевоенной чехословацкой сборки из Лаоса.
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0
Анатолий 2 часа назад
В след. раз авиационную бомбу сдадут на переплавку
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21k
turyst Анатолий 2 часа назад
Жители Ростовской области сдали на металлолом части танка Т-34 времен Великой Отечественной войны
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4k
Pashuta 3 часа назад
Армия, которая ещё десяток лет назад на лом в Азию списывала целые военные корабли - это значит норм. А тут гражданские железку нашли, так теперь реликвия..
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108
Начсклада 3 часа назад
А когда километры проводов срезают и районы без света оставались, пожарные, газовые краны из цветмета издят- это никого не волнует?
А из-за найденной железки "патриоты" варежки разевают.
Если бы мой покойный дед, прошедший войну, увидел, что сейчас в стране творится, то ему было бы очень стыдно..
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24k
семён Начсклада Час назад
Шёл бы ты, болезный, куда по-дальше...Ещё разобраться надо, не говорил ли твой дед "Хенде хох" и "Хальт"...
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13k
Александр семён 43 секунды назад
Наверняка говорил, и "хальт", и "хендехох", и многое другое, всё как положено...

Наверняка говорил, и "хальт", и "хендехох", и многое другое, всё как положено...
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11k
gavrosh 3 часа назад
Ну сдали и сдали. Единственное, можно было поисковикам сообщить где нашли. Глядишь ещё несколько героев, танкистов отыскали...
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2k
Ivan gavrosh 2 часа назад
Ты в финансовой жопе. При чем так давно и так капитально, что для тебя кусок ржавой железки-вариант подработать и ты знаешь, куда сдавать. Мало того, ты на столько голоден, что готов протащить на себе 100 кг ради, ну хер его знает, 200 рублей, (не знаю цену лома даже приблизительно). И вот тащишь ты эту херню с голодухи, обливаешься потом под ростовским солнцем, и тут тебя на исторические исследования начинает тянуть?
Это возможно, имхо, только на конопляном поле... Но, справедливости ради, они в Ростове есть!
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599
фхранцуз Ivan 2 часа назад
ты и не тракторист
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16k
бат св Ivan 2 часа назад
100 кг х 17 руб=1700 руб.
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2k
Ivan бат св 2 часа назад
Спасибо, буду знать :) Ну, тогда норм, тогда можно даже лебедкой дернуть. Думал, гораздо дешевле.
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154
cana61s Ivan Час назад
Жители Ростовской области сдали на металлолом части танка Т-34 времен Великой Отечественной войны
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3k
Tuskub 3 часа назад
Основная проблема не в том, что кто-то сдал часть легендарного танка, поменял историю на деньги (хотя абсолютно уверен, что маска с казенником у коллекционеров-реконструкторов стоила бы значительно больше, чем металл на вес), а в том, что в месте обнаружения могут оставаться останки экипажа... И, в данном случаем, этот "кто-то-просто-сдатчик" мог отнять у этих мертвых солдат последний шанс вернуться с войны...
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5k
Андрей Крылов 3 часа назад
За время войны было выпущено 53 000 Т-34. Подавляющее большинство из оных уже давно переплавили. Но ещё сотни стоят по всему Миру в виде памятников, единиц хранения в музеях и т.п. Десятки на ходу. Ещё сотни покоятся до сих пор в болотах, реках, озёрах и морях и просто где-то забыто по лесам и оврагам. Так в чём ценность очередного ржавого, совсем не редкого, танка, кроме как металлолома?
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6k
Pillin Alex Андрей Крылов 2 часа назад
Запутка в том, что миус-фронт это кружок копачей, деятельность которых финансируется государством, он мог выкупить железяку и срубить под это дело нормально бабла, но не успел, вот и сокрушается.
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13k
vikklu 3 часа назад
А что, не существует больше ни одного танка этой марки? Как по мне, то в любом городе хоть один памятник Т-34 имеется, как ни на площади, так в музее. Да и ещё их полно, на киностудиях да в хранилищах, даже в парадах участвуют. Для памяти вполне достаточно.
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1k
fraxinus 3 часа назад
А чего, в принципе, армия сделала со старыми Т-34 ?

90% из них точно переплавили.
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2k
Ivan fraxinus 3 часа назад
Ну а чего с ними еще делать? Как оружие они устарели, а как память-на въезде в любой колхоз стоит, при чем, о каждом ходит байка что к последнему параду его завели с полоборота и он аж спрыгнул с постамента.
Металл отличный, переплавить, и снова можно в дело пускать.
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91k
Дед Степан 3 часа назад
Могилы дедов героев с говном мешают, про что тут говорить...
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599
фхранцуз 3 часа назад
в чем хищение? этого хлама навалом и ценности он не имеет, нашел чел железку сдал, в чем проблема?
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15k
Lynx 3 часа назад
В бывшем соцлагере можно в смазке отыскать. А мы по Лаосам с Камбождами побираемся, потому что своё давно всё порезали по причине долбанутых законов.
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4k
SSD 3 часа назад
Люки колодезные снимают, а вы по танку "скучаете". Их на памятниках больше чем во всей армии Бразилии, например... )
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