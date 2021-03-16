"Маленький воробушек": 30 фактов из биографии Эдит Пиаф

1. Мать Пиаф бросила дочь после рождения. Часть своего детства она прожила с бабушкой по материнской линии, но затем осталась с отцом
2. Отец Пиаф - Луи Альфонс Гассон- был уличным артистом-акробатом с театральным прошлым. Он привил дочери любовь к творчеству. В 1916 году он ушел на Первую мировую войну, и оставил Пиаф на попечение своей матери
3. Бабушка, у которой долгие годы жила артистка, владела борделем. Эдит много времени проводила в нем вместе с бабушкой, поэтому она выросла достаточно быстро, а также рано начала встречаться с мужчинами
4. Какое-то время Пиаф была слепой. Она страдала кератитом - воспалительным заболеванием, поражающим роговицу глаза, и ничего не видела.
5. Когда Пиаф было 14 лет, ее отец вернулся с войны. Они начали вместе бродить по улицам, открывая лавки на углах и выступая перед публикой - она пела, отец показывал акробатические трюки
6. Спустя год уличных выступлений, Эдит встретила свою сводную сестру - Симону Берто или "Момону". Вместе они зарабатывали деньги пением, но вдобавок Пиаф выступала в акробатическом трио
7. В 1932 году Эдит Пиаф познакомилась с владельцем магазина Луи Дюпоном, через год у 17-летней певицы родилась дочь - Марсель
8. Пиаф понятия не имела, как воспитывать ребенка, и рвалась к пению. Дюпон ругал ее за безответственность, и во время одной жаркой ссоры Эдит сбежала с ребенком на руках
9. Пока Пиаф и Момона пели в парижском районе красных фонарей, она часто оставляла дочь одну в квартире, и однажды Дюпон приехал и забрал ее. Он поставил певице ультиматум: или Пиаф едет с ними, или он забирает дочь. Здесь Пиаф выбрала карьеру
10. Вскоре после расставания с дочерью, Пиаф пережила потрясение. Ее дочка скончалась от менингита - ей было всего два года
11. В 1935 году Пиаф покинула улицу красных фонарей, и пробилась к более привилегированной публике. Ее взял на работу именитый владелец клуба Луи Лепле, который во многом изменил ее жизнь
12. Настоящее имя Пиаф - Эдит Джованна Гассьон. Псевдоним "Пиаф" (с французского сленга - маленький воробей) дал ей Луи Лепле, разглядевший в ней талант и изюминку
14. В результате работы, вложений, и веры Лепле в успех певицы, первое выступление Пиаф имело оглушительный успех. Шумиха вокруг ее дебюта привлекла внимание знаменитостей, и все взгляды были прикованы к ней
15. В одно время жизнь и карьера Эдит Пиаф были на волоске. В 1936 году мафиози убили ее друга и продюсера Луи Лепле. Пиаф стала подозреваемой. Хотя после допросов ей удалось избежать обвинений, ее карьера была под большой угрозой
16. Чтобы сохранить имидж, Пиаф наняла Раймона Ассо - французского поэта, готового помочь ей восстановить карьеру. Ассо был не просто менеджером - он прожил с Пиаф два года в качестве ее любовника, но эти отношения не продлились долго
17. В конце 1930-х годов Пиаф взлетела по карьерной лестнице во Франции, и вскоре начала выступать на высшем уровне. Ее голос услышали в Америке. Тогда же появился знаменитый хит "La Vie En Rose", который многие заслушивают и сегодня
18. После Второй мировой войны Эдит Пиаф стала самой востребованной артисткой Франции. Тогда же она встретилась с певцом Ивом Монтаном - благодаря ей, Монтан стал знаменитостью
19. Летом 1948 года Пиаф встретила любовь всей своей жизни - Марселя Сердана, профессионального боксера. Тот был женат, у него было трое детей, но он был также привязан к Пиаф
20. Любовь Эдит и Сердана закончилась трагически. Она долго умоляла его прилететь к ней в Нью-Йорк, и боксер наконец согласился. Но в тот день самолет разбился и унес его жизнь, лишив Пиаф любимого человека
21. Пиаф тяжело переживала утрату. Она начала пить, принимать запрещенные вещества, и надеялась, что концерты ей помогут, но отягощенная тяжестью своего горя, она несколько раз падала прямо посреди выступления
22. Два года спустя произошла еще одна трагедия. Пиаф получила серьезные травмы в автокатастрофе - сломала руку и два ребра. Тогда ее увлечение морфием и алкоголем постепенно переросло в полноценную зависимость...
23. После реабилитации Пиаф пережила еще две почти смертельные автокатастрофы - она чудом уцелела. Несмотря на все неурядицы, вскоре в ее сердце появилась новая любовь - велогонщик Луи Жерарден, которому она писала любовные письма с 1951 по 1952 год
24. Возлюбленный Пиаф, Луи Жерарден, был женат, как и предыдущий избранник. Во многих своих письмах она умоляла его оставить жену, чтобы они вдвоем могли построить жизнь, но велогонщик вскоре разбил ее сердце, и отказался
25. У Пиаф было два официальных брака
26. В 40-50-е годы ее личная жизнь была нестабильной, но карьера шла вверх. В эти годы певица много путешествовала - по всей Европе, Южной Америке и США, она давала концерты и завоевывала любовь по всему миру
28. Самым непростым в карьере Пиаф было завоевать внимание американской публики
28. Эдит Пиаф спасла 300 военнопленных во Второй мировой войне. Годами позже стало известно, что Пиаф геройски рисковала ради соотечественников
29. К 1959 году здоровье Пиаф ухудшалось. Годы приема лекарств от артрита и бессонницы нанесли еще больший вред организму - она страдала от серьезных язв и перенесла несколько операций, но в 1962 году дела стали совсем плохи
30. В возрасте 47 лет Пиаф скончалась от аневризмы в результате печеночной недостаточности. Одним из ее последних высказываний было: "За все, что вы делаете в этой жизни, вы должны платить"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Всё было немного не так. Этой операцией занималась ячейка Сопротивления: Пиаф фотографировалась, Симона Берто передавала негативы подпольщикам, профессиональный фотогограф печатал фотографии для паспортов, печатник и гравёр изготавливали поддедьные документы, возвращали документы Симоне, члены команды Пиаф передавали их военнопленным при следующем визите в лагерь.
Пиаф всю жизнь утверждала, что ничего не знала об операции, и всё лрганизовала Симона Берто. Симона Берто - что была простым исполнителем, а организовала всё сама Пиаф.
Под конец войны немцы начали догадываться, и девушкам пришлось уйти в подполье.