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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4721 пост • 651 подписчик подписаться
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"Маленький воробушек": 30 фактов из биографии Эдит Пиаф

"Маленький воробушек": 30 фактов из биографии Эдит Пиаф (31 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Эдит Пиаф   звезды   знаменитости   интересно   певица   факты   фото   шоу бизнес   
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Эдит Пиаф - легендарная французская певица и актриса, ставшая знаменитой благодаря своим хитам. Она прожила всего 47 лет, но оставила большой след в истории мировой музыки. Она пела то, что чувствовала, и всю жизнь посвятила этому, но за текстами ее песен стояла несоизмеримая трагедия.. Узнаем интересные и печальные факты из биографии дивы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эдит Пиаф   звезды   знаменитости   интересно   певица   факты   фото   шоу бизнес   
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KiploksAKS 14 минут назад
"28. Эдит Пиаф спасла 300 военнопленных во Второй мировой войне."

Всё было немного не так. Этой операцией занималась ячейка Сопротивления: Пиаф фотографировалась, Симона Берто передавала негативы подпольщикам, профессиональный фотогограф печатал фотографии для паспортов, печатник и гравёр изготавливали поддедьные документы, возвращали документы Симоне, члены команды Пиаф передавали их военнопленным при следующем визите в лагерь.
Пиаф всю жизнь утверждала, что ничего не знала об операции, и всё лрганизовала Симона Берто. Симона Берто - что была простым исполнителем, а организовала всё сама Пиаф.

Под конец войны немцы начали догадываться, и девушкам пришлось уйти в подполье.
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