"Маленький воробушек": 30 фактов из биографии Эдит Пиаф

Первым мужем певицы был Жак Пилль, французский певец и актер, но этот брак не продлился долго, и закончился разводом в 1957 году. В поисках очередного романа она снова вышла замуж в 1962 году, на этот раз за Тео Сарапо, который был на 20 лет моложе ее. С ним она была до самой смерти.