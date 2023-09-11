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Знаменитости, которые не стесняются своего тела и открыто показывают дефекты

Знаменитости, которые не стесняются своего тела и открыто показывают дефекты

Автор:
11 сентября 2023 19:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дефекты звезд   звезды   знаменитости   интересно   фото   шоу бизнес   
2206
14

Многие люди переживают из-за своих форм или различных надуманных недостатков. Это касается и звёзд, но только вот некоторые знаменитости приняли себя такими, какие они есть, и совершенно не стесняются даже каких-то дефектов.

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Метки: дефекты звезд   звезды   знаменитости   интересно   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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557
Александр Сергеев 2 часа назад
Пупок стёрся,похоже:))
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9k
Уретра Брежнева 15 минут назад
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8k
Serjio 19 минут назад
у Холли Берри 6 пальцев на ноге. Где?
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8k
mbr 44 минуты назад
даааа
с такими ушами против ветра на лодке не выгребешь.
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2k
Вадим Курбатов 49 минут назад
Подумаешь. У нас вот у 95 процентов депутатов нет мозгов и они тоже всячески это показывают такими нужными для людей законами!
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8k
sedoisever Час назад
В некоторых случаях, не они "открыто показывают", а папарацци вынюхивают и высматривают. Мне и в голову не пришло бы считать пальцы на ногах...
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15k
жорик Час назад
послушал эту жируху, с такими габаритами далеко не оперный голос, даже потолстевшая в разы меньше агилера получше будет
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16k
Мистер Фикс Час назад
У Меган Фокс симптом барабанных палочек?
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2k
Fiverknot 2 часа назад
Драйвер г...о, а не актер.
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4k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Комментарий к фото
Я стесняюсь спросить - на какой ноге?
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