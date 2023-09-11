Знаменитости, которые не стесняются своего тела и открыто показывают дефекты

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Многие люди переживают из-за своих форм или различных надуманных недостатков. Это касается и звёзд, но только вот некоторые знаменитости приняли себя такими, какие они есть, и совершенно не стесняются даже каких-то дефектов.
1. Мэри Ламберт не только певица с хорошим голосом, но ещё и крупная девушка, которая не стесняется носить открытые наряды, демонстрирующие её фигуру
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3. Гоша Куценко не раз ломал нос, но, несмотря на актёрскую карьеру, он никогда не обращался к пластическим хирургам
4. У Адама Драйвера с детства торчат уши, но это не помешало сделать ему впечатляющую актёрскую карьеру
5. У модели Каролины Курковой нет пупка, но она одна из известных ангелов "Виктории Сикрет"
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с такими ушами против ветра на лодке не выгребешь.