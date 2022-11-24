17 фактов о великом и неповторимом Дэвиде Боуи

Дэвид Боуи закрепил свое место в истории рока своими многочисленными яркими образами и такой вечной классикой, как Starman, Heroes, Rebel Rebel и Under Pressure. В память о Дэвиде Боуи вот 17 фактов о легенде музыки, которые вы, вероятно, не знали.