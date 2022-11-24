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17 фактов о великом и неповторимом Дэвиде Боуи

17 фактов о великом и неповторимом Дэвиде Боуи

Автор:
24 ноября 2022 21:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дэвид боуи   звезды   знаменитости   интересно   факты   факты о знаменитостях   шоу бизнес   
1185
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Дэвид Боуи закрепил свое место в истории рока своими многочисленными яркими образами и такой вечной классикой, как Starman, Heroes, Rebel Rebel и Under Pressure. В память о Дэвиде Боуи вот 17 фактов о легенде музыки, которые вы, вероятно, не знали.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дэвид боуи   звезды   знаменитости   интересно   факты   факты о знаменитостях   шоу бизнес   
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6  комментариев
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1k
sava Час назад
140 миллионов альбомов ? может копий ?
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2k
Юрий 16 секунд назад
А почему не указали тот факт, что Дэвид Боуи любил бывать в СССР и хорошо отзывался о нём и о советском народе?

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3k
ArkBase 13 минут назад
Забыли фильм "Голод" с Дэвидам в главной роли, 1983 год....
С прекрасной Катрин Денев....
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18k
Жан Батист Эмануэль Зорг 14 минут назад
п. 13
Вот это истинное достоинство. Не принимать даров от этих ублюдков.
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20k
Alf Полчаса назад
Мне не нужен орден. Я согласен на медаль. А ваше рыцарство...
Что дает звание рыцаря в Англии?
Звание "сэр" дает счастливому обладателю ряд привилегий, ключевыми из которых являются бесплатный проезд в общественном транспорте и право просить внештатной аудиенции монархов. Рыцарский титул выдается за заслуги перед Британией (независимо от гражданства и места жительства получателя).
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