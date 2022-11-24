17 фактов о великом и неповторимом Дэвиде Боуи

1185
18
Дэвид Боуи закрепил свое место в истории рока своими многочисленными яркими образами и такой вечной классикой, как Starman, Heroes, Rebel Rebel и Under Pressure. В память о Дэвиде Боуи вот 17 фактов о легенде музыки, которые вы, вероятно, не знали.
2. Его настоящее имя было Дэвид Роберт Джонс. Он сменил его на "Дэвид Боуи", чтобы его не путали с участником The Monkees Дэйви Джонсом
3. Хит Боуи Space Oddity 1969 года, занявший первый место в британских музыкальных чартах, использовали в репортаже BBC о высадке на Луну
5. Боуи женился на сомалийской супермодели Иман в 1992 году. У них есть дочь Александрия Захра Джонс, родившаяся в 2000 году
6. В 1988 году Боуи сыграл Понтия Пилата в фильме Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа»
8. Боуи был в 10 группах — The Konrads, The Hooker Brothers, The King Bees, The Manish Boys, The Lower Third, The Buzz, The Riot Squad, The Hype, Tin Machine и Tao Jones Index (некоторые из них выступали под другими именами)
9. Во время его турне по Северной Америке в 2004 году Боуи преследовал розовый кролик ростом 1,6 метра. Кролик стоял в первом ряду на каждом выступлении
10. На обложке его альбома 1973 года Pinups вместе с Боуи запечатлена знаменитая супермодель 60-х Твигги
11. Боуи озвучил Лорда Его Величество в эпизоде сериала «Губка Боб Квадратные Штаны» 2007 года
13. Боуи нанял тогда еще неизвестного Лютера Вандросса для создания вокальных аранжировок и исполнения бэк-вокала на его альбоме 1975 года Young Americans
13. Дэвид отказался от двух самых престижных британских орденов: звание Командор Большого креста (CBE) в 2000 году и рыцарство в 2003 году
15. В 1996 году Боуи выпустил сингл «Telling Lies» эксклюзивно для своего сайта. Это был первый случай, когда крупный исполнитель выложил сингл для скачивания
16. Его хит «Fame» был написан в соавторстве с Джоном Ленноном. Леннон также записал бэк-вокал для трека
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Эпохальная певица: 15 интересных фактов о Гвен Стефани
- 12 популярных мужчин в молодости и сейчас
- 10 удивительных фактов о Сэмюэле Джексоне
- "Маленький воробушек": 30 фактов из биографии Эдит Пиаф
- 10 фактов про Киану Ривза, которых вы не знали
Новости партнёров
реклама
С прекрасной Катрин Денев....
Вот это истинное достоинство. Не принимать даров от этих ублюдков.
Что дает звание рыцаря в Англии?
Звание "сэр" дает счастливому обладателю ряд привилегий, ключевыми из которых являются бесплатный проезд в общественном транспорте и право просить внештатной аудиенции монархов. Рыцарский титул выдается за заслуги перед Британией (независимо от гражданства и места жительства получателя).