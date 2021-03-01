18 редких фотографий звезд до того, как они стали знаменитыми

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Эти фотографии покажут вам, как выглядели звезды до того, как стали известны.
Перед вами снимки людей прославившихся на весь мир, но узнать их здесь не так уж и просто. Дело в том, что на этих ранних снимках они, как бы странно это ни прозвучало, выглядят как обычные люди.
Качество снимков, ситуации, при которых они сделаны, и выражения лиц самих людей в кадре говорит нам о том, что о звёздном статусе, миллионных контрактах и всемирной узнаваемости речи пока не идёт. А многие ещё не обзавелись своей фирменной внешностной чертой.
Но в этих непринуждённых фотках людей с такими знаменитыми именами явно что-то есть!
Качество снимков, ситуации, при которых они сделаны, и выражения лиц самих людей в кадре говорит нам о том, что о звёздном статусе, миллионных контрактах и всемирной узнаваемости речи пока не идёт. А многие ещё не обзавелись своей фирменной внешностной чертой.
Но в этих непринуждённых фотках людей с такими знаменитыми именами явно что-то есть!
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Билл Гейтс, 1977 год
Молодой человек был арестован за вождение без прав, но при этом он вполне доволен собой.
Боб Марли (в центре), 1964 год
Музыкант ещё без фирменных дредов в составе группы The Wailers.
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