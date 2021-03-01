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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4671 пост • 649 подписчиков подписаться
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18 редких фотографий звезд до того, как они стали знаменитыми

18 редких фотографий звезд до того, как они стали знаменитыми (19 фото)

Автор:
01 марта 2021 10:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   интересно   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
3825
19
Эти фотографии покажут вам, как выглядели звезды до того, как стали известны.
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Метки: звезды   знаменитости   интересно   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
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2k
Semen Час назад
Так такие почти у каждого есть...)
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9k
Борис Азачемвам 13 минут назад
Дрю Бэрримор 1984 г.
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2k
Ал, давай! 24 минуты назад
Виктор Цой. Фотография на студенческий билет. 1974 г. 6,8 5,7 см
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Леди Гага похожа на этой фотке на мою одноклассницу Таньку Зайцеву,которую пьяную я трахнул на выпускной
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16k
Злобный Члегр 41 минуту назад
Ну офигеть как интересно... Вассермана на горшке у вас нет?
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9k
Борис Азачемвам 42 минуты назад
Кэтрин Хейгл - 1995 г.
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1k
Алексей Заг Борис Азачемвам Полчаса назад
В Осаде 2
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16k
nobody® 44 минуты назад
И с параличем лица
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8k
Alex Murphy nobody® Полчаса назад
Да не, не может быть ))
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