18 редких фотографий звезд до того, как они стали знаменитыми

Перед вами снимки людей прославившихся на весь мир, но узнать их здесь не так уж и просто. Дело в том, что на этих ранних снимках они, как бы странно это ни прозвучало, выглядят как обычные люди.



Качество снимков, ситуации, при которых они сделаны, и выражения лиц самих людей в кадре говорит нам о том, что о звёздном статусе, миллионных контрактах и всемирной узнаваемости речи пока не идёт. А многие ещё не обзавелись своей фирменной внешностной чертой.



Но в этих непринуждённых фотках людей с такими знаменитыми именами явно что-то есть!