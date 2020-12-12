Чем занимались знаменитости до того, как их имена стали известны

Очевидно, что известными людьми не рождаются, а становятся. Чаще всего. Поэтому до обретения славы и всемирного признания звёзды первой величины прошли свой долгий и извилистый путь, который мог состоять из нескольких неожиданных остановок.





Сегодня мы хотим вспомнить о навыках, профессиях и просто деятельности знаменитых людей — куда только ни заводила их жизнь до того, как они попали на экраны и сцены! Всё это ещё раз подчёркивает тот факт, что все они — простые люди.



Чем же занимались знаменитости до того, как их имена стали известны не только их родственникам и друзьям? Смотрим!