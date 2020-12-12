Чем занимались знаменитости до того, как их имена стали известны

Даже самые яркие звезды начинали свои карьеры с самых обычных профессий.
Очевидно, что известными людьми не рождаются, а становятся. Чаще всего. Поэтому до обретения славы и всемирного признания звёзды первой величины прошли свой долгий и извилистый путь, который мог состоять из нескольких неожиданных остановок.
Сегодня мы хотим вспомнить о навыках, профессиях и просто деятельности знаменитых людей — куда только ни заводила их жизнь до того, как они попали на экраны и сцены! Всё это ещё раз подчёркивает тот факт, что все они — простые люди.
Чем же занимались знаменитости до того, как их имена стали известны не только их родственникам и друзьям? Смотрим!
Сегодня мы хотим вспомнить о навыках, профессиях и просто деятельности знаменитых людей — куда только ни заводила их жизнь до того, как они попали на экраны и сцены! Всё это ещё раз подчёркивает тот факт, что все они — простые люди.
Чем же занимались знаменитости до того, как их имена стали известны не только их родственникам и друзьям? Смотрим!
1. Стив Бушеми — пожарный
Стив служил нью-йоркским пожарным в 80-х, однако уже будучи известным актёром он участвовал в разборах завалов во время терактов 11 сентября 2001 года.
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2. Дэнни де Вито — парикмахер в морге
Сначала молодой Дэнни подрабатывал у сестры, имея дело со стрижками живых людей, но позже уже делал красивые причёски женщинам уже после их смерти — для похорон.
3. Харрисон Форд — плотник
Харрисон несколько раз пытался стать актёром, подписывал контракты со студиями, но ничего не выходило. В итоге он просто стал работать плотником в Лос-Анджелесе, куда приезжал ради совершенно других целей.
Благо, однажды его встретил Джордж Лукас и взял 30-летнего Форда в фильм «Американские граффити» (1973).
Благо, однажды его встретил Джордж Лукас и взял 30-летнего Форда в фильм «Американские граффити» (1973).
4. Галь Гадот — служила в израильской армии
В 18 лет будущая актриса на два года отправилась служить в Армию обороны Израиля, где была фитнесс-инструктором. На тот момент она уже победила в конкурсе «Мисс Израиль».
5. Пирс Броснан — профессиональный глотатель огня
Этим навыком Пирс овладел, параллельно занимаясь в художественной школе. Но потом он всё же переключился на актёрство. Своё огненное мастерство он в частности продемонстрировал, будучи приглашённой звездой в «Маппет-шоу» в 1997 году.
6. Брэд Питт — зазывала в сети ресторанов «El Pollo Loco»
Именно в таком ростовом костюме цыплёнка Брэд размахивал руками (крыльями) перед прохожими, чтобы пригласить их в ресторан. Представьте, если бы Тайлер Дёрден так приглашал людей вступить в Бойцовский Клуб.
8. Шарлиз Терон — занималась балетом до 19 лет
В 19 лет Шарлиз травмировала колено, из-за чего с мечтами о профессиональной карьере пришлось расстаться (что тогда стало трагедией для молодой южноафриканки). Ну ничего, стала актрисой.
9. Кейт Босуорт — профессиональная наездница
В 14 лет будущая актриса выиграла чемпионский титул в конном спорте. А свою первую роль в кино получила благодаря тому, что создатели фильма «Заклинатель лошадей» (1998) искали хорошую молодую наездницу.
10. Рианна — кадет в программе военной подготовки
На тот момент певице было 14-15 лет, а её сержантом-инструктором стала тоже в дальнейшем известная певица с Барбадоса (как и сама Рианна) Шонтель.
11. Гарик Мартиросян — врач-невропатолог
Известный шоумен даже проработал по профессии целых 3 года — до того, как его затянул КВН.
12. Хью Джекман — учитель физкультуры
Физически развитый молодой человек, который был капитаном школьной баскетбольной команды, отлично справлялся с такой работой. А вообще Хью по профессии — журналист.
Бонус: Квентин Тарантино — работник видеопроката
Самая известная история, о которой часто рассказывает сам Квентин. Работа в том месте, где он был окружён кучей фильмов, положительно повлияла на кино-кругозор режиссёра и помогла тому понять, как создавать свои собственные шедевры.
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