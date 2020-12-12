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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4441 пост • 628 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Чем занимались знаменитости до того, как их имена стали известны

Чем занимались знаменитости до того, как их имена стали известны (15 фото)

Автор:
12 декабря 2020 09:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   знаменитости   профессия   работа   факты   фото   шоу бизнес   
1860
15
Даже самые яркие звезды начинали свои карьеры с самых обычных профессий.
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Метки: актеры   звезды   знаменитости   профессия   работа   факты   фото   шоу бизнес   
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12k
seller-k Час назад
Голливуд и внезапно КВН

Ценность поста в том, что Бушеми пожарником не обозвали
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12k
Corvus Corax 20 минут назад
"Галь Гадот служила в израильской армии"
А кто не служил??? Покажи!
почти (с) ПВ
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516
фхранцуз 24 минуты назад
я догадывался что Де Вито не простой человек
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−40
Alisher Alisher 42 минуты назад
Круто спс
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