Супермодель из 90-х Паулина Поризкова показывает, что в 58 лет можно оставаться красивой, не прибегая к пластике

Женщины по всему миру хотят оставаться красивыми в любом возрасте. Многие прибегают к пластике, но только не Паулина Поризкова.
Паулина Поризкова родилась в 1965 году в Чехословакии. Она начала работать моделью, и в 18 лет стала первой женщины из Восточной Европы, попавшей на обложку в журнал Sports Illustrated Swimsuit Issue. В 1987 году она снялась для Playboy.
Паулина не только супермодель, но ещё и актриса, и писательница. Она известна по роли Даллас в криминальном боевике "Кровавый четверг" 1998 года.
Время идёт, и Паулина, конечно, тоже изменилась. На её лице видны морщины, круги под глазами, но она не боится стареть и призывает женщин по всему миру отказаться от навязанных стереотипов о внешности.
На своём примере она показывает, что выглядеть естественно и быть востребованной можно: она продолжает сниматься для журналов, была одним из судей телешоу "Топ-модель по-американски" в течение трёх сезонов, успела поработать в тридцати различных фильмах и сериалах.
Ей уже 58 лет, но она не утратила женского обаяния, которым покорила мир в начале карьеры. Она советует всем взрослым дамам принять себя в новом виде и полюбить все изменения, которые происходят с телом и лицом.
Сама Поризкова может похвастаться прекрасными внешностью и телом, старея с гордостью.
Пост Паулины с двумя контрастными фото взорвал соцсети. Она показала, как выглядит сама, и как общество навязывает всем выглядеть, теряя индивидуальность.
Источник:
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Совет номер 2: Продавайте вашу внешность подороже. Если это возможно, постарайтесь сразу родиться в богатой семье.
Совет номер 3: Избавьтесь от факторов стресса; дети/надоевшие мужья/охреневшие родственники/тяжёлая работа и т.д.
Совет номер 4: Не парьтесь, просто заботьтесь о себе, а не о других.