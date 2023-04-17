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Супермодель из 90-х Паулина Поризкова показывает, что в 58 лет можно оставаться красивой, не прибегая к пластике

Супермодель из 90-х Паулина Поризкова показывает, что в 58 лет можно оставаться красивой, не прибегая к пластике

Автор:
17 апреля 2023 17:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   интересно   красиво   модель   супермодель 90-х   фото   шоу бизнес   
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Женщины по всему миру хотят оставаться красивыми в любом возрасте. Многие прибегают к пластике, но только не Паулина Поризкова.

Паулина Поризкова родилась в 1965 году в Чехословакии. Она начала работать моделью, и в 18 лет стала первой женщины из Восточной Европы, попавшей на обложку в журнал Sports Illustrated Swimsuit Issue. В 1987 году она снялась для Playboy.

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Паулина не только супермодель, но ещё и актриса, и писательница. Она известна по роли Даллас в криминальном боевике "Кровавый четверг" 1998 года.

Время идёт, и Паулина, конечно, тоже изменилась. На её лице видны морщины, круги под глазами, но она не боится стареть и призывает женщин по всему миру отказаться от навязанных стереотипов о внешности.

На своём примере она показывает, что выглядеть естественно и быть востребованной можно: она продолжает сниматься для журналов, была одним из судей телешоу "Топ-модель по-американски" в течение трёх сезонов, успела поработать в тридцати различных фильмах и сериалах.

Ей уже 58 лет, но она не утратила женского обаяния, которым покорила мир в начале карьеры. Она советует всем взрослым дамам принять себя в новом виде и полюбить все изменения, которые происходят с телом и лицом.

Сама Поризкова может похвастаться прекрасными внешностью и телом, старея с гордостью.

Пост Паулины с двумя контрастными фото взорвал соцсети. Она показала, как выглядит сама, и как общество навязывает всем выглядеть, теряя индивидуальность.

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Метки: звезды   знаменитости   интересно   красиво   модель   супермодель 90-х   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
я бы с удовольствием почитал и посмотрел пост, как работающая и рожавшая женщина рассказывает о том, что ей удалось сохранить молодость, врач, там учитель или бухгалтер. Это было бы реально интересно. А читать 100500 пост о том, что вешалка для одежды смогла не раскабанеть к 50 уже надоело
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Показать 1 ответ
289
Вася Васильев 4 минуты назад
Правильное питание + физкультура + регулярные осмотры врача и большинство будет выглядеть так. Но глаза... увы но глаз не скрыть, по глазам видно что бабушка в жизни дерьма повидала..
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32k
Юр21 7 минут назад
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4k
Kozlodoev 8 минут назад
Я в жизни таких кучу знаю, и в молодости, и в возрасте - красавишны.
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692
GoInDown 10 минут назад
Что есть, то есть. Приятно видеть, что она сохранила естественную красоту, а не ударилась в ботоксный и пластический трип.
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1k
beshh 24 минуты назад
В "Четверге" просто афигительно сыграла
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17k
Марина Полчаса назад
Совет номер 1: Выиграйте в генетической лотерее красивое лицо и тело.
Совет номер 2: Продавайте вашу внешность подороже. Если это возможно, постарайтесь сразу родиться в богатой семье.
Совет номер 3: Избавьтесь от факторов стресса; дети/надоевшие мужья/охреневшие родственники/тяжёлая работа и т.д.
Совет номер 4: Не парьтесь, просто заботьтесь о себе, а не о других.
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18k
AzuveR 40 минут назад
Понятно, что она за свою жизнь тяжелее члена ,в руках не чего не держала. Но красивая женщина и постарела красиво.
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29
Точь-в-точь 59 минут назад
Она у меня ассоциируется только с надписью "п.и.з.д.а." на куртке, да с резиновым платьем.А так да , обычная вешалка для одежды.
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23k
Bar0 Час назад
Шикарна
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8k
Владлен Каракуртович Романов Час назад
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890
kolobok263 Час назад
а что полезного она сделала? просто вешалка.всю жизнь только жопой крутила. засунь ее на производство и все закончится. а так, пожалуйста, не работай всю жизнь, только косметологи, фитнес и пляж. любой человек так будет выглядеть, если не бухать.
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1k
Просто прохожий 2 часа назад
И нахрена здесь писать про чешку которая снималась в ""Playboy". Да она много где и кем снималась за деньги, а по пьяне и бесплатно. И накой знать что где то есть старуха которая не превратилась в свинью, а осталась скелетом обтянутым дряблой кожей.
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Спелая кукурузинка

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