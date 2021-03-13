Отвечая на вопрос о кампании по вакцинации, мэр сказал, что надеется, что все люди старше 75 лет, будут привиты к конце этого уик-энда. И подчеркнул, что необходимо действовать быстрее. На неделе регион должен получить 6000 доз вакцины Pfizer и 5400 доз Moderna.



Тем временем 4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало процедуру экспертизы российской вакцины, что позволило бы применять ее на территории Евросоюза. Экспертизу намерены провести в сжатые сроки, однако конкретной даты никто не берется озвучить. И три страны ЕС: Венгрия, Словакия и Чехия - уже разрешили Sputnik V в одностороннем порядке.