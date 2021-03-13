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Кристиан Эстрози уверяет, что у него есть возможность достать "десятки тысяч доз" Sputnik V. Ожидая одобрения своих планов, он объявляет, что к вечеру воскресенья на Лазурном Берегу будет вакцинировано 47 000 человек.
Пока Ницца и города прибрежной зоны готовятся к третьему периоду частичной изоляции, Кристиан Эстрози хочет, чтобы кампания по вакцинации населения ускорилась.
И в пятницу он объявил, что сможет раздобыть "десятки тысяч доз" российской вакцины Sputnik V, "которая продемонстрировала свою эффективность в 48 странах по всему миру". Она, правда, не одобрена Европейским Союзом и поэтому не может применяться на территории Франции. Просьбу о ввозе вакцины для Ниццы и Лазурного Берега мэр озвучил в ходе беседы в эфире радиостанции France Bleu.
И в пятницу он объявил, что сможет раздобыть "десятки тысяч доз" российской вакцины Sputnik V, "которая продемонстрировала свою эффективность в 48 странах по всему миру". Она, правда, не одобрена Европейским Союзом и поэтому не может применяться на территории Франции. Просьбу о ввозе вакцины для Ниццы и Лазурного Берега мэр озвучил в ходе беседы в эфире радиостанции France Bleu.
Фрагмент интервью и просьбу он опубликовал в Twitter
Je suis en mesure de disposer rapidement pour la @MetropoleNCA de plusieurs dizaines de milliers de doses de #SputnikV, le vaccin russe utilisé dans plus de 48 pays du monde. Je demande aux autorités de santé de m’en donner l’autorisation ! #FranceBleuAzur pic.twitter.com/jwNpYodji5— Christian Estrosi (@cestrosi) March 12, 2021
Эстрози подчеркнул, что Ницца является "городом международного значения", с особыми возможностями. Так, например, весной-2020 местных жителей быстро обеспечили, в отличие от других регионов Франции, медицинскими масками.
Мэр отметил: "Я знаю, как получить запас, и прошу органы здравоохранения дать мне разрешение..."
Мэр отметил: "Я знаю, как получить запас, и прошу органы здравоохранения дать мне разрешение..."
Отвечая на вопрос о кампании по вакцинации, мэр сказал, что надеется, что все люди старше 75 лет, будут привиты к конце этого уик-энда. И подчеркнул, что необходимо действовать быстрее. На неделе регион должен получить 6000 доз вакцины Pfizer и 5400 доз Moderna.
Тем временем 4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало процедуру экспертизы российской вакцины, что позволило бы применять ее на территории Евросоюза. Экспертизу намерены провести в сжатые сроки, однако конкретной даты никто не берется озвучить. И три страны ЕС: Венгрия, Словакия и Чехия - уже разрешили Sputnik V в одностороннем порядке.
Тем временем 4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало процедуру экспертизы российской вакцины, что позволило бы применять ее на территории Евросоюза. Экспертизу намерены провести в сжатые сроки, однако конкретной даты никто не берется озвучить. И три страны ЕС: Венгрия, Словакия и Чехия - уже разрешили Sputnik V в одностороннем порядке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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