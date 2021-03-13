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Мэр Ниццы попросил власти страны разрешить ввоз и применение российской вакцины

Мэр Ниццы попросил власти страны разрешить ввоз и применение российской вакцины (4 фото)

Автор:
13 марта 2021 23:13
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцина   Ницца   СПУТНИК V   коронавирус   мэр   пандемия   политика   франция   
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Кристиан Эстрози уверяет, что у него есть возможность достать "десятки тысяч доз" Sputnik V. Ожидая одобрения своих планов, он объявляет, что к вечеру воскресенья на Лазурном Берегу будет вакцинировано 47 000 человек.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вакцина   Ницца   СПУТНИК V   коронавирус   мэр   пандемия   политика   франция   
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7  комментариев
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5k
Ворчун 2 часа назад
Вот, и не боится же, что весь Лазурный берег после прививочки запросит российское гражданство )) а потом и вовсе - чтоб включили как анклав в состав РФии...
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Полчаса назад
Самим не хватает...
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149
Племянник Путина Час назад
Да в Ницце наших реально не мало, вот и продавили
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338
Nane First NameLast 2 часа назад
Через радио просит. Нужно было через Спортлото.


А напрямую к вышестоящим не судьба обратиться? Или чисто попиариться задача?
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−174
Х5 3 часа назад
Фейк из московии
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3k
Константин Безумов Х5 2 часа назад
Злые московиты уже и твиттер мэра Ниццы взломали!
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469
Alex Х5 2 часа назад
не совсем, во Франции действительно есть небольшое лобби политиков ,либеральных к России
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