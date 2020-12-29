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Три первые российские вакцины от COVID-19: главные различия и особенности

Три первые российские вакцины от COVID-19: главные различия и особенности (5 фото)

Автор:
29 декабря 2020 09:41
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцина   СПУТНИК V   видео   коронавирус   пандемия   факты   фото   
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Сразу три российские вакцины против коронавируса, вызывающего COVID-19, находятся на стадии клинических испытаний. ФАН разобрался, чем различаются эти разработки и почему усилия отечественных ученых, как кажется на первый взгляд, направлены в различные стороны, вместо того чтобы концентрироваться на одной перспективной вакцине.
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Метки: Вакцина   СПУТНИК V   видео   коронавирус   пандемия   факты   фото   
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Денис Колосов Час назад
блин, да уже вакцинировать некого.. все переболели..во всяком случае в Москве и области. у меня уже не осталось не переболевших знакомых..
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