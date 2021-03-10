Ненормальная история: как крупная компания отменила слово

- 56% опрошенных считают, что индустрия товаров личной гигиены не является инклюзивной;
- 74% опрошенных хотят, чтобы индустрия товаров личной гигиены делала людей не красивыми, а счастливыми;
- 52% опрошенных перед покупкой продуктов той или компании обращают внимание на официальную позицию компании по социальным вопросам.
- 7 из 10 опрошенных согласны с тем, что слово "нормальный" на этикетах товаров личной гигиены несёт негативный смысл. Среди молодёжи (18-35) согласных с ненормальностью "нормально" ещё больше (8 из 10).
Цифры говорят сами за себя - нужно срочно становиться инклюзивнее. Из результатов опросов компания сделала такой вывод: убрать слово "нормальный" с этикеток шампуней, кремов, зубных и паст и других товаров. Руководство компании признаёт, что запрет слова на этикетках не решит проблему, но всё же "это важный шаг вперёд".
Вот что говорит по этому поводу Рошида Кханом (Roshida Khanom) из фирмы Mintel, занимающейся исследованием рынка: "Слово "нормальный" указывает на то, что существует что-то "ненормальное", и при этом ничего конкретно не описывает. Так что отказ от этого термина - это лишь вопрос времени". (Похоже на шутку, но это реальная цитата, вот ссылка). Рошида также считает, что для молодёжи быть красивым - это значит быть в гармонии со всеми своими недостатками.
Получается, что не надо следить за собой, чтобы ненароком кого-нибудь не оскорбить нормальными волосами и нормальной кожей. Считаешь себя красавцем - значит ты и есть красавец, даже если ты при этом весишь 300 кг. Кто не согласен - бодишеймер, фэтшеймер и абьюзер.
Ещё бы перестали на животных тестировать свою продукцию. Действительно важные вещи они какую-либо не замечают— AxelPshen (@Axelis007) March 9, 2021
Пользователи уже размышляют, от чего ещё неинклюзивного компании стоит избавиться
Источник:
- Гиперреалистичные портреты от японского художника
- В интернете придумали новую сексуальную ориентацию, чтобы позлить леваков
- Самая красивая в мире рыжеволосая девушка родом из России
- Идеальное убежище: райский остров посреди озера
- И страшно и красиво: 20 невероятных подвесных и самодельных мостов
Понравилось30
Для жирной черной кожи, для обуви из кожи гомосеков, для розовых туфель бабамужиков.
А лицом бренда станет первый негр президент пиндосов. Я его куплю.
Писать "цвет FFFFFF", пол XX или XY, "для кожи с pH от 5.2 до 5.7" и т.д.
Это просто факты, без упоминания нормы.
Зато все вопросы и претензии снимутся на раз.
Или у вас густая грива до пятой точки?