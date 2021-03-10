Ненормальная история: как крупная компания отменила слово

Цифры говорят сами за себя - нужно срочно становиться инклюзивнее. Из результатов опросов компания сделала такой вывод: убрать слово "нормальный" с этикеток шампуней, кремов, зубных и паст и других товаров. Руководство компании признаёт, что запрет слова на этикетках не решит проблему, но всё же "это важный шаг вперёд".

Вот что говорит по этому поводу Рошида Кханом (Roshida Khanom) из фирмы Mintel, занимающейся исследованием рынка: "Слово "нормальный" указывает на то, что существует что-то "ненормальное", и при этом ничего конкретно не описывает. Так что отказ от этого термина - это лишь вопрос времени". (Похоже на шутку, но это реальная цитата, вот ссылка). Рошида также считает, что для молодёжи быть красивым - это значит быть в гармонии со всеми своими недостатками.

Получается, что не надо следить за собой, чтобы ненароком кого-нибудь не оскорбить нормальными волосами и нормальной кожей. Считаешь себя красавцем - значит ты и есть красавец, даже если ты при этом весишь 300 кг. Кто не согласен - бодишеймер, фэтшеймер и абьюзер.