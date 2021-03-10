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Ненормальная история: как крупная компания отменила слово

Ненормальная история: как крупная компания отменила слово (11 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 21:31
Сообщество : Жизнь
Метки: #unilever   sjw   бред   инклюзивность   красота   ненормальный   нормальный   шампунь   
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На кремах для кожи и шампунях компании Unilever теперь не будут писать "для нормальной кожи" и "для нормальных волос", потому что кое-кому эти слова кажутся оскорбительными.

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Метки: #unilever   sjw   бред   инклюзивность   красота   ненормальный   нормальный   шампунь   
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14  комментариев
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4k
Vasiliy 2 часа назад
Я, пожалуй, гляну какие товары Uniliver выпускает и по возможности откажусь от них.
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721
Сергей Дусаков 50 минут назад
Потом не будет выражения "жирные волосы"?
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10k
Великий Кормчий 59 минут назад
Если наворую денег, обязательно открою заводик по производству гуталина.
Для жирной черной кожи, для обуви из кожи гомосеков, для розовых туфель бабамужиков.
А лицом бренда станет первый негр президент пиндосов. Я его куплю.
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3k
Нечаинка Час назад
Предлагаю ввести новые обозначения.
Писать "цвет FFFFFF", пол XX или XY, "для кожи с pH от 5.2 до 5.7" и т.д.
Это просто факты, без упоминания нормы.
Зато все вопросы и претензии снимутся на раз.
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21k
Юрьевич 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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482
sedoisever 2 часа назад
А "Чёрный жемчуг" же тоже к ним относится? Непорядок! Только "Афроамериканский жемчуг"!
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5k
Янус Полуэктович sedoisever 2 часа назад
"Чёрный жемчуг" это концерн "Калина". Екатеринбургская компания, кажется.
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5k
Янус Полуэктович 2 часа назад
а, блин. посмотрел - это тоже Ливер, который Юни. Да и пох, мы в России, нас эти законы не касаются.
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45k
noName 2 часа назад
Дебилы толерастные....
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5k
Lucky 2 часа назад
Все шампуни для различных типов волос бадяжаться из одного чана в различные упаковки и здравомыслящие люди это понимают и им пофигу, что там на упаковке написано.
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13k
Юлия Lucky 45 минут назад
Экспертное мнение трех волосин в 2 ряда?
Или у вас густая грива до пятой точки?
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102
ya.darkx Lucky 45 минут назад
Сам видел? Сам делал? Этой утке 5000 лет со времен фараонов.
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