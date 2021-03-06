И страшно и красиво: 20 невероятных подвесных и самодельных мостов

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Мосты, мосточки и мостики по которым пройти и интересно и страшно, особенно по тем, которые протянуты между ущельями. И все это творение рук человеческих невероятно и прекрасно...
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«Мосты обезьян» (Вьетнам) состоят из одного большого бревна для ног и другого меньшего размера для рук
На Сикоку (Япония) есть три виноградных моста, которые построены с использованием деревянных планок и закрепленных лозами
Швейцария, самый длинный подвесной пешеходный мост в мире - 80 метров в высоту, 494 метра в длину
Живые мосты Мегхалаи (Бангладеш)
Мосты - это живые лианы, которые растут, их переплетают в нужном направлении и таким образом получается мост
Авторский пост
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