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И страшно и красиво: 20 невероятных подвесных и самодельных мостов

И страшно и красиво: 20 невероятных подвесных и самодельных мостов (21 фото)

Автор:
06 марта 2021 15:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: бамбук   красота   мир   мосты   опасность   подвесные   самодельные   фото   
982
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Мосты, мосточки и мостики по которым пройти и интересно и страшно, особенно по тем, которые протянуты между ущельями. И все это творение рук человеческих невероятно и прекрасно...

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Метки: бамбук   красота   мир   мосты   опасность   подвесные   самодельные   фото   
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Наталья 2 часа назад
Подвесной мост Капилано, Какнада
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