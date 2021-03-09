- Эй ребят, я создал новую сексуальную ориентацию. Она называется "супернатурал" (superstraight). Раз уж нас, натуралов, называют трансфобами из-за того, что мы не желаем встречаться с трансами. "Ты бы затусил с транс-женщиной?" А я такой: "Не". "Почему? Она же тоже женщина!" "Ну, она ненастоящая женщина, я предпочитаю настоящих женщин". "Да ты просто трансфоб!"
Я "супернатурал", я встречаюсь исключительно с представителями противоположного пола. С женщинами, которые родились женщинами. Теперь меня никто не назовёт трансфобом, ведь я ощущаю себя как "супернатурал".
Видео, конечно же, уже удалили из соцсети, но копии ролика появились на YouTube. Попав на 4chan, ролик сделался оружием в борьбе с SJWшниками.
Знай разницу: Натурал, Супернатурал, Гей/Лесбиянка, Супергей/Суперлесбиянка
Теперь угрозы со стороны LGBT в сторону натуралов, будут считаться ущемлением ) #superstraight pic.twitter.com/s9HLVI2EG0— LakoMoor 🇺🇸 (@LakoMoor) March 9, 2021
Я ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЯЮ СЕБЯ #superstraight #supernatural pic.twitter.com/ML9wh3zWhK— ИВАНЪ (@13ANNIHILATOR37) March 9, 2021
Даже в российском Твиттере уже разыгрывают супергетеросексуальную карту против сторонников ЛГБТ+
Небольшой тест на супергетеросексуальность. Если ни одна из трансженщин на фото вас не привлекает, значит вы супернатурал
Как и предполагал Kyleroyce, супернатуралы столкнулись с критикой и непониманием в соцсетях. Им даже угрожают физической расправой
Stop the oppression #superstraightpride #superstraight #superstraightlivesmatter pic.twitter.com/of6pYeBhfy— chad lad⬛️🟧 (@POVuMadAtMe) March 8, 2021
Свою миссию движение супернатуралов выполнило: SJWшники на полном серьёзе растолковывают всем в интернете, что супернатуралы - это зло
They tried to change who I date,— BTS SUCKS 🖤🧡 #superstraight (@CANCEL_BTS) March 9, 2021
But I refused to take the bait,
Sorry, bro, I'm #superstraight pic.twitter.com/8tjKHWGkc1
Ждём ваше экспертное мнение в комментариях.
Я больше не #superstraight теперь Я боевой вертолет МИ-8 с самонаводящимися ракетами.— Пэрсик (@KrDQBT0Te3rn3Ao) March 9, 2021
Источник:
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Я не гомофоб, мне фиолетово, кто там кого чпокает.
Но вот их истерики уже изрядно поднадоели.