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Сообщество Жизнь в США 621 пост • 210 подписчиков подписаться
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В интернете придумали новую сексуальную ориентацию, чтобы позлить леваков

В интернете придумали новую сексуальную ориентацию, чтобы позлить леваков (12 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 21:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: gender   supernatural   trend   бред   интернет   соцсети   троллинг   шутка   
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Натуралы решили начать говорить с ЛГБТшниками на их языке и здорово подорвали этим их пятые точки.

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Метки: gender   supernatural   trend   бред   интернет   соцсети   троллинг   шутка   
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2  комментария
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17k
kamanch Полчаса назад
Люто поддерживаю!
Я не гомофоб, мне фиолетово, кто там кого чпокает.
Но вот их истерики уже изрядно поднадоели.
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Wertos 9 минут назад
Последний камент прикольный )))
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