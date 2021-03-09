В конце февраля пользователь TikTok под ником Kyleroyce выложил видосик, на котором он сообщает о новой сексуальной ориентации:



- Эй ребят, я создал новую сексуальную ориентацию. Она называется "супернатурал" (superstraight). Раз уж нас, натуралов, называют трансфобами из-за того, что мы не желаем встречаться с трансами. "Ты бы затусил с транс-женщиной?" А я такой: "Не". "Почему? Она же тоже женщина!" "Ну, она ненастоящая женщина, я предпочитаю настоящих женщин". "Да ты просто трансфоб!"

Я "супернатурал", я встречаюсь исключительно с представителями противоположного пола. С женщинами, которые родились женщинами. Теперь меня никто не назовёт трансфобом, ведь я ощущаю себя как "супернатурал".



Видео, конечно же, уже удалили из соцсети, но копии ролика появились на YouTube. Попав на 4chan, ролик сделался оружием в борьбе с SJWшниками.