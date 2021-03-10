Идеальное убежище: райский остров посреди озера

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Искусственно созданный остров посреди немецкого озера — идеальное убежище во время коронавирусной пандемии.
Остров Вильхельмштайн на озере Штайнхуде на северо-западе Германии доступен для тех, кто хочет перейти на новый уровень изоляции.
Остров был сооружён в 1761 году, когда граф Вильгельм фон Шаумбург-Липпе (Wilhelm von Schaumburg-Lippe) приказал построить посреди озера военную крепость, самую большую в северной Германии.
Комплекс состоял из 16 островов, построенных на больших каменных фундаментах, которые были доставлены на середину озера рыбаками.
Посреди главного острова была возведена крепость в форме звезды.
Комплекс состоял из 16 островов, построенных на больших каменных фундаментах, которые были доставлены на середину озера рыбаками.
Посреди главного острова была возведена крепость в форме звезды.
После смерти графа крепость была преобразована в военный колледж, а затем в государственную тюрьму, защищённую от побега.
В начале 19 века 16 оригинальных островов были объединены в единый прямоугольный остров, тем самым увеличив площадь суши на острове.
В 1867 году всех заключённых перевели в другие тюрьмы, и остров начал привлекать туристов.
В начале 19 века 16 оригинальных островов были объединены в единый прямоугольный остров, тем самым увеличив площадь суши на острове.
В 1867 году всех заключённых перевели в другие тюрьмы, и остров начал привлекать туристов.
С тех пор это изолированное место использовалось для проведения свадеб, а также людьми, желающими отдохнуть от суеты повседневной жизни.
В 1974 году потомки графа Вильгельма продали озеро Штайнхуде региону Ганновер, чтобы избежать экспроприации, однако остров по-прежнему остаётся во владении семьи.
В 1974 году потомки графа Вильгельма продали озеро Штайнхуде региону Ганновер, чтобы избежать экспроприации, однако остров по-прежнему остаётся во владении семьи.
Сейчас на остров можно добраться на лодке, тут туристы могут посетить крепость, которая с тех пор была превращена в музей.
Также на небольшом острове имеется жильё для туристов, которые желают провести здесь выходные.
Также на небольшом острове имеется жильё для туристов, которые желают провести здесь выходные.
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Как то с размером они не заморачивались!!
Интересно. Автору спасибо!