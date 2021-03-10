Идеальное убежище: райский остров посреди озера

После смерти графа крепость была преобразована в военный колледж, а затем в государственную тюрьму, защищённую от побега.



В начале 19 века 16 оригинальных островов были объединены в единый прямоугольный остров, тем самым увеличив площадь суши на острове.



В 1867 году всех заключённых перевели в другие тюрьмы, и остров начал привлекать туристов.