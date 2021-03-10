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Идеальное убежище: райский остров посреди озера

Идеальное убежище: райский остров посреди озера (7 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 07:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   красота   озеро   природа   райский остров   убежище   фото   
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Искусственно созданный остров посреди немецкого озера — идеальное убежище во время коронавирусной пандемии.

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Метки: видео   красота   озеро   природа   райский остров   убежище   фото   
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3  комментария
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3k
Ыукп 2 часа назад
Так себе убежище, если есть туристы.
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46k
Albert GER 15 минут назад
Офигеть, из 16ти островов сделан 1 !!!
Как то с размером они не заморачивались!!
Интересно. Автору спасибо!
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2k
Слава Андреев 46 минут назад
На Селигере тоже остров с бывшей тюрьмой и тд. Насколько я помню.
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