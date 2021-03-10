Гиперреалистичные портреты от японского художника

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Мино Кей уделяет деталям невероятно много внимания, поэтому портреты вблизи походят на даже излишне четкие фотографии.
И хотя в это может быть трудно поверить, они на самом деле были нарисованы рукой человека и являются истинным представлением о красоте, силе таланта и упорном труде.
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Создаёт же эти невероятно детализированные и реалистичные картины, которые легко принять за фотографии, японский художник Кей Мино (Kei Mieno). Тут сразу стоит отметить, что такого рода работы выполнить сможет далеко не каждый.
Цвета, свет, тени, контраст, текстура — всё вместе объединяется воедино, чтобы в итоге образовать потрясающе реалистичные произведения искусства. Невероятно искусный художник, которому всего 36 лет, для воплощения в жизнь своих гиперреалистичных идей, использует масло.
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