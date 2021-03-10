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Гиперреалистичные портреты от японского художника

Гиперреалистичные портреты от японского художника (20 фото)

Автор:
10 марта 2021 07:29
Сообщество : Искусство
Метки: Мино Кей   искусство   красота   подборка   портреты   реализм   фото   
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Мино Кей уделяет деталям невероятно много внимания, поэтому портреты вблизи походят на даже излишне четкие фотографии.

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Метки: Мино Кей   искусство   красота   подборка   портреты   реализм   фото   
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