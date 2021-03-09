Женщина построила целый посёлок из крошечных уютных домишек

Многодетная одинокая мама Мишель Бойл всю жизнь трудилась, чтобы дать своим детям самое лучшее. Однако, когда последний ребёнок уехал в колледж, Бойл решила пожить для себя. Женщина построила из вагончика крошечный уютный домик, а следом ещё несколько, создав свой собственный уютный посёлок с крохотными домишками, лесом и бесплатным пивом.
Когда младший ребёнок Мишель отправился в колледж, женщина поняла, что у неё не осталось совсем никаких сбережений. Женщина переехала в вагончик, чтобы откладывать на достойную старость. Конечно, жить в вагончике неуютно и Мишель принялась своими руками достраивать его. Кто-то отдавал оставшиеся от ремонта стройматериалы, кто-то привозил ненужные старые доски.
Ну, мы подходили к этому как к вызову. Смотрели видео, выспрашивали у специалистов, лажали и пытались снова, рассказывает Бойл.
Результат превзошёл все ожидания. Теперь на 19 кв.м. есть кровать, гардеробная, ванная, столовая-гостиная и кухонька.
Однако, на одном доме Мишель не остановилась. После окончания стройки женщина решила построить ещё несколько крохотных домишек прямо рядом с лесом. Лишь четверть вложений в строительство было от неё, остальное — от 24 спонсоров, которых женщина искала лично.
С помощью неравнодушных людей, спонсоров и новых жителей появился маленький посёлочек, который пока состоит из семи маленьких домиков, перестроенных из вагончиков. В домах тепло, есть водопровод, туалет и всё необходимое для жизни.
Если свой домик Мишель называет "экспериментальным", то оставшиеся строились уже с чётким пониманием задачи. Каждый домик имеет свой неповторимый стиль, мебель, посуду и даже маленький дворик для вечерних посиделок. Сейчас четыре из семи домиков сдаются в аренду. Теперь каждый, кто будет в Шервуде, штат Орегон, всегда может забронировать несколько ночей в одном из коттеджей Мишель через Airbnb.
В своём Instagram Мишель показывает результат постройки домиков. Согласитесь, идея отличная!
В крохотном посёлке уже есть постоянные жители и гости. В окружении леса можно отдохнуть, поиграть на свежем воздухе или выпить пива.
Кстати, пиво на въезде в посёлочек бесплатное, для всех желающих!
Хотели бы побывать в таком красивом месте?
Источник:
- На вечеринке рядом с университетом открыли огонь, есть погибшие
- Полицейские Вашингтона опубликовали момент выстрела в чернокожего
- Сына Байдена заподозрили в употреблении наркотиков и извращениях
- Архитекторы не заморачиваются: Crtl + C, Crtl + V... и готово
- Две американки устроили жестокую драку из-за PlayStation 5
Понравилось20
Ваууууу!