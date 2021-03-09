Женщина построила целый посёлок из крошечных уютных домишек

Если свой домик Мишель называет "экспериментальным", то оставшиеся строились уже с чётким пониманием задачи. Каждый домик имеет свой неповторимый стиль, мебель, посуду и даже маленький дворик для вечерних посиделок. Сейчас четыре из семи домиков сдаются в аренду. Теперь каждый, кто будет в Шервуде, штат Орегон, всегда может забронировать несколько ночей в одном из коттеджей Мишель через Airbnb.