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Женщина построила целый посёлок из крошечных уютных домишек

Женщина построила целый посёлок из крошечных уютных домишек (12 фото)

Автор:
09 марта 2021 14:44
Сообщество : Истории
Метки: дизайн   дом   дом на колёсах   интересное   постройка   посёлок   сша   фото   
696
12

Многодетная одинокая мама Мишель Бойл всю жизнь трудилась, чтобы дать своим детям самое лучшее. Однако, когда последний ребёнок уехал в колледж, Бойл решила пожить для себя. Женщина построила из вагончика крошечный уютный домик, а следом ещё несколько, создав свой собственный уютный посёлок с крохотными домишками, лесом и бесплатным пивом.

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Метки: дизайн   дом   дом на колёсах   интересное   постройка   посёлок   сша   фото   
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2
Кира 56 минут назад
Супер! Идея просто отличная очень красиво и уютно!
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7k
costa 10 минут назад
Она изобрела БЫТОВКУ!
Ваууууу!
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5k
Olga Raudis 10 минут назад
Ну-ну... я посмотрю когда придут туда какие нибудь БЛМ и не только пива возьмут задаром, но и заселятся... Ачётакова, у ней же несколько домиков, ей и одного хватит, а им же все должны.
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